Hør på radiostasjonene i GTA 6 allerede nå – Rockstar bekrefter også podkaster for første gang i serien

Rockstar Games har sluppet smakebiter fra seks radiostasjoner i Grand Theft Auto 6.

Stasjonene er Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6, Flash FM og Dirty South Classics.

Studioet bekrefter også at spillere for første gang vil kunne lytte til podkaster når som helst – både i kjøretøy og til fots.

Rockstar Games har nettopp sluppet en smakebit på radiostasjonene i Grand Theft Auto 6 og bekreftet at spillere vil kunne lytte til podkaster direkte i spillet.

I forkant av lanseringen av GTA 6 neste måned kan fans nå besøke Rockstars nettside for å lytte til seks håndplukkede radiostasjoner fra den fiktive delstaten Leonida. Utvalget inkluderer låter fra spillets offisielle soundtrack.

«Med radiostasjoner som dekker alt fra klassisk rock til prateradio, byr Grand Theft Auto 6 på det største og mest varierte utvalget av radiostasjoner og podkaster i seriens historie,» sier Rockstar.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Her er de seks radiokanalene du kan høre på allerede nå:

Cocoteo FM: Leonidas foretrukne kanal for moderne latinamerikansk musikk. Programlederne El Martillo og La Gata serverer alt fra bachata og merengue til dembow og reggaeton. Cocoteo FM er el party que nunca se apaga – festen som aldri tar slutt.

Leonidas foretrukne kanal for moderne latinamerikansk musikk. Programlederne El Martillo og La Gata serverer alt fra bachata og merengue til dembow og reggaeton. Cocoteo FM er el party que nunca se apaga – festen som aldri tar slutt. Back Country Radio: MW og Delta Dawne spiller opprørsk countrymusikk for lyttere i Grassrivers, Port Gellhorn og omegn. Du får også høre fra kanalens omreisende reporter, «sump-meteorolog» og Deltas ikke fullt så hemmelige flamme, Mud Dog Mike, som rapporterer direkte fra førersetet på sin luftputebåt i Grassrivers.

MW og Delta Dawne spiller opprørsk countrymusikk for lyttere i Grassrivers, Port Gellhorn og omegn. Du får også høre fra kanalens omreisende reporter, «sump-meteorolog» og Deltas ikke fullt så hemmelige flamme, Mud Dog Mike, som rapporterer direkte fra førersetet på sin luftputebåt i Grassrivers. AfroBank FM: Skru opp volumet og la Burna og Palmsy servere deg det beste innen afrikansk musikk. Duoen bak AfroBank FM spiller alt fra klassikere og glemte perler fra det 20. århundre til moderne sjangre som amapiano, 3-step og mye mer.

Skru opp volumet og la Burna og Palmsy servere deg det beste innen afrikansk musikk. Duoen bak AfroBank FM spiller alt fra klassikere og glemte perler fra det 20. århundre til moderne sjangre som amapiano, 3-step og mye mer. The Chamber 106.6: Heavy metal har inntatt Leonida. Bli med DJ Kerry og DJ Tom når de spiller klassisk metal fra 80-tallet og fremover, med inspirasjon hentet fra Leonidas dype røtter i metal-miljøet.

Heavy metal har inntatt Leonida. Bli med DJ Kerry og DJ Tom når de spiller klassisk metal fra 80-tallet og fremover, med inspirasjon hentet fra Leonidas dype røtter i metal-miljøet. Flash FM: Den klassiske radiostasjonen fra Vice City er tilbake og leverer det beste innen popmusikk med programlederne Robyn og Alex. Gled deg til musikk som får deg til å ville danse, uansett hvor i Leonida – også kjent som «Goodtime State» – du befinner deg.

Den klassiske radiostasjonen fra Vice City er tilbake og leverer det beste innen popmusikk med programlederne Robyn og Alex. Gled deg til musikk som får deg til å ville danse, uansett hvor i Leonida – også kjent som «Goodtime State» – du befinner deg. Dirty South Classics: Trick og Trina serverer en solid dose sørstatsstemning med klassisk regional rap og hiphop. Fra strendene til bygatene – ingen representerer Leonida og de amerikanske sørstatene bedre enn denne duoen.

Rockstar har også bekreftet at GTA 6, for første gang i seriens historie, vil inkludere podkaster som spillerne kan lytte til når de vil.

«For aller første gang introduserer GTA 6 et utvalg podkaster som kan spilles av etter ønske. Både radio og podkaster vil være tilgjengelige enten man kjører eller går til fots, via nye hodetelefoner og ørepropper koblet til karakterenes mobiltelefoner,» forklarer Rockstar.

Dette betyr at spillere kan lytte til podkaster i hodetelefonene mens de utforsker spillverdenen som Jason og Lucia, eller skru på radioen mens de kjører rundt i Leonida og Vice City.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

I forrige måned slapp Rockstar også en smakebit fra Grand Theft Auto 6: The Album. Soundtrack-albumet vil inneholde 24 originale låter fra artister som Travis Scott, PinkPantheress, Morgan Wallen, Keith Richards og flere andre. De seks første singlene er allerede tilgjengelige for lytting.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.