Rockstar lanserer «Grand Theft Auto 6: The Album», med 34 originale låter fra artister som PinkPantheress og Travis Scott

Rockstar Games har kunngjort «Grand Theft Auto 6: The Album»

Det offisielle lydsporet inneholder 34 originale låter, og de seks første kan allerede høres på alle de store strømmetjenestene

Vinylutgaven i begrenset opplag av «Grand Theft Auto 6: The Album» er allerede utsolgt, men en egen eksklusiv vinylutgave og en CD er fortsatt tilgjengelige for forhåndsbestilling

Rockstar Games har annonsert «Grand Theft Auto 6: The Album» – det offisielle soundtracket til GTA 6, som lanseres samtidig med spillet.

Det kommende albumet kan nå forhåndslagres på alle store strømmetjenester, og det vil bli utgitt på både vinyl og CD – inkludert tre eksklusive utgaver som kun er tilgjengelige ved forhåndsbestilling her.

Albumet inneholder 34 originale låter som «fanger den elektriske energien i Grand Theft Auto 6-verdenen, med Vice City og Leonida», og byr på en «sjangerbrytende samling av verdens mest spennende artister», med bidrag fra blant andre Yung Lean, Travis Scott, PinkPantheress, Morgan Wallen og Keith Richards.

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Som en liten smakebit har Rockstar også sluppet de seks første singlene fra albumet. Vi lister dem opp nedenfor.

Yung Lean – That's It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Grand Theft Auto 6: The Album - CD koster £10,99 / $19,98, mens Grand Theft Auto VI: The Album - Vinyl koster £44,99 / $49,98.

Grand Theft Auto 6: The Album - Limited-Edition Vinyl til £108,99 / $124,98; denne inneholder to gjennomsiktige, magentafargede plater fylt med blå væske, samt eksklusivt nytt grafisk materiale og emballasjedesign.

Dessverre ble denne utgaven raskt utsolgt etter kunngjøringen, og det er uklart om det vil komme flere eksemplarer. Alle utgavene forventes å bli sendt ut 20. november, én dag etter lanseringen av GTA 6.

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Rockstar opplyste at «eksklusive fargevarianter av vinylplatene, hver med unikt nytt grafisk innhold», også vil bli tilgjengelige hos Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters og uavhengige forhandlere.

«Følg med for flere detaljer om musikken i Grand Theft Auto 6, inkludert det dynamiske lydsporet, neste steg i utviklingen av spillets radiostasjoner og mer», uttalte studioet.

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