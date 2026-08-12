GTA 6 Ultimate Edition selger mer enn Standard: De mest ivrige forbrukerne er de som forhåndsbestiller nå

Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive, sier at flere fans forhåndsbestiller Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition fremfor Standard Edition .

Han sier at salget «skjer seg mer» mot Ultimate Edition til nesten 1 200 kroner.

Zelnick kan heller ikke garantere om spillet vil få rabatt på Black Friday eller til jul.

Fans can also look forward to 'Grand Theft Auto 6: An Extended Look,' which will premiere on Netflix on August 27.

Ifølge Take-Two Interactive-sjef Strauss Zelnick selger Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition mer enn Standard Edition.

I et intervju nylig med CNBC (via IGN), da han ble spurt om forhåndsbestillingstallene kunne være like i begge versjonene, sa administrerende direktør at spillets Ultimate Edition til $99,99 (1 189 NOK hos PS), som inneholder basisspillet og ekstra bonusinnhold, forhåndsbestilles av flere fans enn Standard Edition til $79,99 (949 NOK hos PS).

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

«Egentlig heller det mer mot premiumutgaven», sa Zelnick, og antydet at det kan være et resultat av at ihuga fans forhåndsbestiller det. «Det kan være en refleksjon av det faktum at de mest ivrige forbrukerne er de som forhåndsbestiller nå.»

Vi har ikke de faktiske salgstallene for øyeblikket, men hvis det Zelnick sa er nøyaktig, tyder det på at Ultimate Edition presterer ekstremt bra til tross for den første tilbakeslaget fra fansen.

Da Rockstar Games annonserte utgavene i juni sammen med forhåndsbestillingene, kritiserte fansen studioet for deres «tvilsomme» taktikk, som innebærer eksklusivt innhold låst bak spillets Ultimate Edition. Det sies at en separat oppgradering vil bli tilgjengelig på et tidspunkt for de som kjøper Standard Edition, men Rockstar har ennå ikke annonsert tillegget.

I motsetning til Standard Edition, som følger med basisspillet, har den dyrere Ultimate Edition massevis av ekstra godbiter, inkludert premium- og eksklusivt innhold som oppdrag, Vice City-butikker, steder og antrekk.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

GTA 6 lanseres 19. november, før Black Friday og jul, og i samme intervju med CNBC ble Zelnick spurt om vi kunne se en rabatt på det kommende spillet.

Administrerende direktør kunne ikke si det, men forklarte at GTA 5s pris var «bevart» i årevis, og sa: «Vi etablerer åpenbart prisene våre, og butikkene kan gjøre hva de vil.»

«Vi har ingen mulighet til å kontrollere det», fortsatte Zelnick. «Så hvis de reduserer prisen, reduserer de marginen på salget. Det finnes situasjoner der visse forhandlere vil sette ned prisene for å drive etterspørselen etter andre ting de selger. Jeg kan ikke si hva som vil skje. Jeg kan fortelle deg at vi beholdt prisene våre på Grand Theft Auto 5 i veldig lang tid, mye lenger enn en standardutgivelse av et underholdningsprodukt.»

Under Take-Twos seneste resultatrapport rapporterte Rockstara morselskap en inntjening på 1,39 milliarder dollar i løpet av GTA 6s forhåndsbestillingsperiode, noe Zelnick kalte en «eksepsjonell start på forhåndsbestillingene».

Fans kan også se frem til «Grand Theft Auto 6: An Extended Look», som har premiere på Netflix 27. august.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.