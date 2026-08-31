GTA 6 blir et enormt spill og Rockstars lengste hittil – studioet bekrefter at det kan ta opptil 80 timer å fullføre

Grand Theft Auto 6 kan ta opptil 80 timer å fullføre

Utviklingsdirektør Rob Nelson sier det tok ham 80 timer å fullføre spillet, inkludert hovedhistorien og noen «valgfrie mål med historieimplikasjoner»

Det gjør GTA 6 til Rockstars lengste spill hittil.

Vi håper Grand Theft Auto 6-fans har mulighet til å ta seg fri fra jobben, for det kan ta opptil 80 timer å fullføre spillet, og vi snakker om hovedhistorien.

I et intervju med The New York Times nylig, avslørte Rob Nelson, utviklingssjef og studiosjef hos Rockstar North, at gjennomspillingen hans tok 80 timer. Det inkluderte hovedhistorien og noen «valgfrie mål med historieimplikasjoner».

Selv om vi ennå ikke vet nøyaktig hva disse «valgfrie målene» er, høres de ut som sideoppdrag som kan påvirke hvordan historien utvikler seg, for eksempel personlige oppdrag knyttet til Lucia eller Jason.

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Det betyr at spillet godt kan ta 100 timer eller mer for spillere som ønsker å bruke tid på å utforske Leonida og Vice City, delta i forskjellige aktiviteter, fullføre sideoppdrag og bare slite seg rundt i den massive åpne verdenen.

Nelson sier at han håper spillerne vil ta seg tid til å venne seg til hverdagen i GTA 6 i stedet for bare å følge hovedoppdragene.

«Jeg håper det finnes spillere som ønsker at figurene skal stå opp om morgenen, ta en kopp kaffe, dusje, kle på seg og gå ut på trening. Deretter samhandle med folk, utforske verden og kanskje havne i trøbbel – rane noen steder og tjene litt penger», sier Nelson.

Til sammenligning tar historien i GTA 5 rundt 30 timer å fullføre, mens Red Dead Redemption 2 kan ta opptil 60 timer. Det gjør GTA 6 til Rockstars største og lengste spill hittil.

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GTA 6 skal lanseres 19. november for PS5, Xbox Series X og Xbox Series S. Rockstar har også bekreftet at spillet vil kjøre i 30 fps på konsoller ved lansering.

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