Denne digitale fotorammen ser ut som et ekte kunstverk – og trenger bare å lades hver tredje måned

Digitale fotorammer er knapt en ny oppfinnelse, men de har ofte et felles problem: De lyssterke, glødende skjermene får dem til å fremstå mer som tekniske dingser enn som en naturlig del av interiøret. Aura Ink ønsker å endre på dette med en 13,3-tommers skjerm som benytter E Ink-teknologi for å vise fotografier som minner om fysiske papirbilder.

I motsetning til vanlige LCD-skjermer, krever E Ink bare strøm når bildet oppdateres. Dette gjør at Aura Ink kan skilte med opptil tre måneders batteritid, forutsatt at bildet endres én gang om dagen. Rammen er dessuten bare rundt 1,5 centimeter tykk og har en matt, refleksfri skjerm, noe som gjør at den glir sømløst inn blant tradisjonell veggkunst. Via en tilhørende app kan familie og venner også sende nye bilder til rammen, uansett hvor de befinner seg.

Det finnes naturligvis begrensninger – særlig når det gjelder fargegjengivelse og hastigheten på bildebytter. Men for dem som er på jakt etter en digital fotoramme som virkelig føles som en integrert del av interiøret, er konseptet svært tiltalende. Vi testet Aura Ink over flere uker – les hele anmeldelsen vår her for å se hva vi mener om den.