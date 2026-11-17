Kampanjen «Stand with Jensen», som tar til orde for at Huang skal vende tilbake, har nå samlet inn nærmere 200 000 underskrifter.

Den krever at Huang umiddelbart gjeninnsettes som administrerende direktør i Nvidia, og at det gjennomføres en «uavhengig gransking og en rettferdig gjennomgang» av omstendighetene rundt hans avgang.

En annen rapport hevder at Huang kan være åpen for muligheten til å vende tilbake.

Etter at Nvidias administrerende direktør gikk av i forrige uke, er det iverksatt en kampanje som krever at Jensen Huang gjeninnsettes i stillingen.

VideoCardz har omtalt nettstedet «Stand with Jensen», som inneholder et opprop og et åpent brev. Dette brevet har nå blitt signert av omtrent 190 000 personer, deriblant flere fremtredende skikkelser i teknologibransjen.

Blant disse finner vi Elon Musk, Tim Sweeney (fra Epic Games), Tobias Lütke (administrerende direktør i Shopify), Travis Kalanick (tidligere administrerende direktør i Uber), Steve Chen (tidligere teknologidirektør i YouTube) og Julien Chaumond (nåværende teknologidirektør i Hugging Face). Det er tydelig at Huang ikke står bak brevet selv.

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Brevet fremmer tre krav rettet mot Nvidias styre. Det første er at Huang umiddelbart må gjeninnsettes som administrerende direktør for å skape stabilitet. Dersom styret likevel mener at «hans fortsatte fravær er nødvendig», må de forklare hvorfor.

Det andre kravet handler om å «sikre en uavhengig gransking og en rettferdig behandling», mens det tredje kravet ber om en rask, offentlig forklaring på hva som har skjedd, og hvordan interessene til Nvidias ansatte og aksjonærer er blitt ivaretatt i saken.

På nettstedet heter det: «33 år i lederrollen fritar ingen fra ansvar. Men å holde noen ansvarlig krever bevis, en rettferdig prosess og en velbegrunnet beslutning. Jensen fortjener en ordentlig saksbehandling, ikke lynsjestemning.»

Samtidig melder Financial Times, med henvisning til flere kilder, at Huang vurderer å komme tilbake, og at han undersøker «muligheten for et comeback». En person nær den tidligere toppsjefen skal ha uttalt at det er i ferd med å dannes en slags krisegruppe – bestående av ledere på høyt nivå i teknologibransjen – som skal arbeide for at Huang vender tilbake (trolig inkludert Musk og de andre navnene som er nevnt tidligere).

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Sterke følelser og utbredt skepsis

(Image credit: Nvidia)

Det er tydelig at dette spørsmålet vekker sterke følelser. Ifølge statistikk fra kampanjen «Stand with Jensen» har nesten 9000 Nvidia-ansatte – ofte omtalt som «Nvidians» – signert det åpne brevet. Dette utgjør 20 prosent av selskapets arbeidsstyrke. Blant underskriverne finner vi 26 visepresidenter og andre høytstående ledere, noe som utgjør en betydelig andel av toppledelsen (muligens nær halvparten, selv om nøyaktige tall på hvor mange som har slike roller hos Nvidia, ikke er tilgjengelige).

Naturlig nok kan ikke dette verifiseres, så påstandene bør tas med en klype salt.

På Reddit virker sympatien for Huang begrenset, særlig blant PC-spillere – selv om hans avgang kan betraktes som enda en klart negativ utvikling. Selv i diskusjonsfora (subreddits) som fokuserer på Nvidia-aksjen, er reaksjonene på underskriftskampanjen i hovedsak preget av skepsis (litt over halvparten av underskriverne oppgir at de er aksjonærer).

Det er likevel verdt å merke seg at flere fremtredende skikkelser i teknologibransjen har signert brevet. Vi tviler imidlertid på at dette vil påvirke styret; for å si det mildt, fører kampanjer av denne typen sjelden til mange konkrete resultater.

Når det er sagt, og med tanke på rapporter fra Financial Times om en egen krisehåndteringsgruppe, kan underskriftskampanjen gi Huang ytterligere motivasjon til å forsøke et comeback – noe det ryktes at det diskuteres bak kulissene. Skulle dette bli en realitet, må det naturligvis skje raskt. I mellomtiden kan antallet underskrifter passere 200 000 allerede i løpet av få dager. I tilfelle du gikk glipp av nyhetene forrige uke – noe som virker lite sannsynlig – fungerer Colette Kress, tidligere finansdirektør (CFO), nå som midlertidig administrerende direktør mens Nvidia leter etter en permanent etterfølger til Huang. Denne personen kan komme enten fra selskapets egne rekker eller utenfra.

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