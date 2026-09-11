«Markedet for minnebrikker styrer mot alvorlig mangel»: RAM-krisen kan bli langt verre i 2027 – og årsaken er den økende satsingen på kunstig intelligens

En ny rapport fra KB Securities tegner et svært dystert bilde av RAM-krisen.

Det meldes at markedet for minnebrikker styrer mot en alvorlig forsyningsmangel i 2027.

Etterspørselen knyttet til kunstig intelligens har skutt i været; infrastrukturinvesteringene har økt med 60 % på årsbasis til 1,3 billioner dollar, noe som skaper ytterligere etterspørsel etter minne som drivkraft for denne veksten.

Hvis du trodde at RAM-krisen ville forverres neste år, har du sannsynligvis rett – men det kan hende vi står overfor en enda mer alvorlig mangel enn det enkelte analytikere allerede har regnet med.

Wccftech har trukket frem en artikkel fra Business Korea (oversatt fra koreansk) som tyder på at RAM-mangelen strammer grepet om to av de største produsentene av minnebrikker.

Med henvisning til en rapport fra KB Securities går ryktene ut på at Samsung og SK Hynix nå har minnelagre som rekker til mindre enn ti dagers drift – noe som betyr at de er svært nær å gå tomme.

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Dette har skapt bekymring for at tilgangen på minne kan svinne hen og ta helt slutt i 2027; analytikere mener at markedet for minnebrikker er på vei mot en alvorlig forsyningskrise (merk at dette er en oversettelse, men budskapet er tydelig nok).

KB Securities påpeker at KI-boomen er årsaken til dette, ettersom produsenter av minnebrikker sliter med å møte etterspørselen etter HBM4-minne til KI-datasentre. Vi får vite at anslagene for infrastrukturinvesteringer knyttet til KI-utvikling i 2027 er oppjustert til 1,3 billioner dollar – en økning på 60 % fra året før.

Kim Dong-won, forskningssjef i KB Securities, uttalte til Business Korea: «KI-servere vil sluke etterspørselen, ikke bare etter HBM, men også etter DDR5-serverminne og SSD-er for bedriftsmarkedet, noe som potensielt kan føre til en historisk mangelsituasjon.»

Det finnes imidlertid også positive nyheter fra laptop-produsenten Framework. Som VideoCardz melder, har selskapet tatt det uvanlige skrittet å sette ned prisen på enkelte av produktene sine. Som du kanskje husker, har Framework i likhet med andre laptop-produsenter tidligere økt prisene på grunn av de stigende kostnadene for RAM, men selskapet har nå kunngjort at de har sikret seg nye partier med minnemoduler til en lavere pris.

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Dette betyr at prisen på enkelte eksisterende bestillinger av Framework Laptop vil bli satt ned; selskapet opplyste også på X at de setter ned prisen med tilbakevirkende kraft for bestillinger som allerede er sendt ut til en høyere pris.

Tilstanden er historisk dyster

(Image credit: vlado85rs / Getty)

Det er imponerende å se at Framework ivaretar kundenes interesser – særlig med tanke på at selskapet (teoretisk sett) kunne ha holdt tett om at de sikret seg et parti billigere minnebrikker, og rett og slett beholdt gevinsten selv.

Selv om dette er prisverdig, er det en ganske liten (om enn kjærkommen) innrømmelse vi får servert, sett i lys av de dårlige nyhetene om RAM-krisen. Snakket om en «historisk mangel» er bekymringsfullt, og situasjonen virker som en opptrapping av de nylige bekymringene rundt den globale tilgangen på minne – en situasjon som allerede har utviklet seg i svært negativ retning.

Selv om den ferskeste rapporten omhandler DDR5-RAM (og HBM) for servere, vil dette åpenbart også få konsekvenser for forbrukerprodukter. De mindre lønnsomme minnebrikkene vil bli ytterligere nedprioritert.

Med rykter om nye prisøkninger på skjermkort som igjen har dukket opp denne uken, er det vanskelig å få pusterom mellom de dårlige nyhetene. Vi kan håpe at pessimismen er overdrevet, men jeg klarer ikke å kvitte meg med følelsen av at det er lite sannsynlig.

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