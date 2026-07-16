Administrerende direktør i stor minneprodusent advarer: 2027 kan bli «det verste året i bransjens historie» – og flere tegn peker mot en forverret RAM-krise

SK Hynix-sjef tror RAM-krisen vil bli mye verre

Han sier at 2027 vil bli det «verste året» i minnebransjens historie, og at krisen sannsynligvis vil fortsette inn i 2030 og utover.

En analyse fra Bank of America hevder også at SK Hynix risikerer å mislykkes med sine mål for utvidelse av produksjonskapasiteten i 2028 med god margin.

Vi får stadig høre nye advarsler om at RAM-krisen vil bli et langsiktig problem – og nå bidrar to rapporter til økt bekymring.

Den første kommer fra Android Headlines, som fremhever et Reuters-intervju med Kwak Noh-jung, administrerende direktør i SK Hynix, en av verdens største minnebrikkeprodusenter. Han hadde ikke spesielt oppmuntrende nyheter om prisutviklingen på RAM i 2027.

«Vi anslår at neste år vil bli det verste året i minneindustriens historie fra et tilbudsperspektiv», sier Kwak Noh-jung.

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Hvis prognosen er riktig, betyr det at RAM-prisene vil nå toppen neste år, uten noen større bedring før rundt 2030 – noe som også tidligere har blitt spådd av styrelederen i morselskapet SK Group. Ifølge administrerende direktør vil etterspørselen også fortsette å overstige tilbudet selv etter 2030.

Det andre negative signalet kommer fra en analyse fra Bank of America, som ble bemerket av Taiwans Commercial Times (via Wccftech). Analysen setter spørsmålstegn ved den sørkoreanske presidentens optimistiske prognoser for en kraftig utvidelse av landets minnebrikkeproduksjon innen 2030.

Som en del av analysen siteres en kilde i minnebransjen i Taiwan, som hevder at SK Hynix innen 2028 kanskje bare vil kunne utvide omtrent en sjettedel av den opprinnelig planlagte produksjonskapasiteten. Tallet bør selvfølgelig tas med en klype salt, men hvis det stemmer, handler det om et betydelig underskudd.

Commercial Times bemerker også at de enorme nye brikkefabrikkene som både SK Hynix og Samsung bygger i Sør-Korea, sannsynligvis ikke vil være fullt utviklet før godt etter 2030. Rapporten argumenterer for at det mer sannsynlig er et prosjekt som kan ta opptil et tiår å fullføre. En mer realistisk økning i Sør-Koreas produksjonskapasitet er anslått til rundt 10 prosent per år – eller litt mindre – noe som betyr at landet risikerer å bomme på regjeringens 2030-mål.

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Delte meninger om RAM-markedets fremtid

(Image credit: Unsplash / Liam Briese)

Dette er unektelig dystre nyheter fra SK Hynix’ administrerende direktør, men det er også grunn til å se uttalelsene i en bredere kontekst. Skeptikere vil være raske med å påpeke at det er i selskapets interesse å fremstille markedet som sterkt og etterspørselen som høy, spesielt etter selskapets børsnotering på Nasdaq.

Aksjekursene for de store minneprodusentene har vært volatile i det siste, ettersom investorer har begynt å stille spørsmål ved om selskapene er overvurdert og om AI-boomen kan miste momentum.

Samtidig er SK Hynix langt fra alene om sin dystre prognose. Nvidia-sjef Jensen Huang har tidligere sagt at han forventer at RAM-krisen vil vedvare i «ganske mange år», noe som også indikerer at høye priser kan vedvare til rundt 2030.

Ikke alle deler imidlertid dette bildet. Blant dem som tror at prisene vil begynne å falle allerede i 2028, er en AMD-sjef, den tidligere lederen for Samsungs halvledervirksomhet og investeringsbanken Jefferies.

Det er imidlertid én viktig detalj: Jefferies forventer også betydelige prisøkninger for resten av 2026 og hele 2027, noe som er helt i tråd med SK Hynix sin prognose. Dersom ryktene om selskapets betydelig lavere produksjonsøkning viser seg å være sanne, ser den nærmeste fremtiden stadig mer usikker ut for RAM-markedet.

Vi kan heller ikke unngå å tenke på Microsofts seneste uttalelse i forbindelse med selskapets prisøkninger for Xbox. Den gang uttalte selskapet at de venter at kostnaden for RAM vil dobles igjen før høsten 2027.

På lengre sikt er det delte meninger om utviklingen, men for resten av 2026 og gjennom hele 2027 er utsiktene for RAM-priser fortsatt bekymringsverdige.

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