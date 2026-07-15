VD för stor minnestillverkare varnar: 2027 kan bli "det värsta året i branschens historia" – och fler tecken pekar mot en fördjupad RAM-kris

VD:n för SK Hynix tror att RAM-krisen kommer att bli betydligt värre

Han säger att 2027 blir "det värsta året" i minnesbranschens historia och att krisen sannolikt fortsätter till 2030 och längre

En analys från Bank of America hävdar dessutom att SK Hynix riskerar att missa sina mål för utbyggnaden av produktionskapaciteten till 2028 med bred marginal

Vi fortsätter att höra varningar om att RAM-krisen kommer att bli ett långvarigt problem – och nu har ytterligare två rapporter spätt på den oron.

Den första kommer från Android Headlines, som uppmärksammar en Reuters-intervju med Kwak Noh-jung, VD för SK Hynix, en av världens största tillverkare av minneskretsar. Han hade inga särskilt uppmuntrande besked om prisutvecklingen för RAM under 2027.

– Vi bedömer att nästa år kommer att bli det värsta året i minnesbranschens historia ur ett leveransperspektiv, säger Kwak Noh-jung.

Latest Videos From Watch full video here:

Om prognosen stämmer innebär det att RAM-priserna når sin topp under nästa år, utan någon större lättnad förrän omkring 2030 – vilket också tidigare har förutspåtts av styrelseordföranden för moderbolaget SK Group. Enligt VD:n kommer efterfrågan dessutom fortsätta överstiga utbudet även efter 2030.

Den andra negativa signalen kommer från en analys från Bank of America, som uppmärksammats av taiwanesiska Commercial Times (via Wccftech). Analysen ifrågasätter Sydkoreas presidents optimistiska prognoser om en kraftig utbyggnad av landets produktion av minneskretsar fram till 2030.

Som en del av analysen hänvisas till en källa inom minnesindustrin i Taiwan, som hävdar att SK Hynix till 2028 kanske bara kommer att lyckas bygga ut omkring en sjättedel av den produktionskapacitet som ursprungligen planerades. Uppgiften bör förstås tas med en nypa salt, men om den stämmer handlar det om ett betydande underskott.

Commercial Times konstaterar också att de enorma nya chipfabriker som både SK Hynix och Samsung bygger i Sydkorea sannolikt inte kommer att vara fullt utbyggda förrän långt efter 2030. Rapporten menar att det snarare handlar om ett projekt som kan ta upp emot ett decennium att färdigställa. En mer realistisk ökning av Sydkoreas produktionskapacitet uppskattas till omkring 10 procent per år – eller något mindre – vilket innebär att landet riskerar att missa regeringens mål för 2030.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Delade meningar om RAM-marknadens framtid

(Image credit: Unsplash / Liam Briese)

Det är onekligen dystra besked från SK Hynixs VD, men det finns också anledning att sätta uttalandena i ett större sammanhang. Skeptiker lär snabbt påpeka att det ligger i företagets intresse att framställa marknaden som stark och efterfrågan som hög, särskilt efter bolagets notering på Nasdaq.

Aktiekurserna för de stora minnestillverkarna har varit svängiga den senaste tiden, i takt med att investerare börjat ifrågasätta om bolagen är övervärderade och om AI-boomen kan börja tappa fart.

Samtidigt är SK Hynix långt ifrån ensam om sin dystra prognos. Nvidias VD Jensen Huang har tidigare sagt att han räknar med att RAM-krisen kommer att pågå i "ganska många år", vilket också pekar mot att de höga priserna kan bestå fram till omkring 2030.

Alla delar dock inte den bilden. Bland dem som tror att priserna börjar sjunka redan under 2028 finns bland annat en chef på AMD, den tidigare chefen för Samsungs halvledarverksamhet och investmentbanken Jefferies.

Det finns dock en viktig detalj: även Jefferies räknar med kraftiga prisökningar under resten av 2026 och hela 2027, vilket ligger helt i linje med SK Hynixs prognos. Om dessutom ryktena om företagets betydligt lägre produktionsökning visar sig stämma ser den närmaste framtiden allt skakigare ut för RAM-marknaden.

Vi kan heller inte låta bli att tänka på Microsofts senaste besked i samband med företagets prishöjningar för Xbox. Då uppgav bolaget att man räknar med att kostnaden för RAM kommer att fördubblas ännu en gång före hösten 2027.

På längre sikt råder det alltså delade meningar om utvecklingen, men för resten av 2026 och under hela 2027 ser utsikterna fortsatt bekymmersamma ut för RAM-priserna.