Microsoft slutar rekommendera 32 GB RAM samtidigt som Apple uppges ha svårt att säkra minneskretsar

Microsoft backar från sina tidigare rekommendationer om 32 GB RAM

Företaget har tagit bort artiklar som beskrev 32 GB som den "bekymmersfria" mängden minne

Samtidigt uppges Apple ha svårt att hitta en alternativ leverantör av RAM från Kina

RAM-krisen fortsätter att skapa problem för några av världens största teknikföretag. Microsoft har nu backat från sina tidigare rekommendationer om hur mycket arbetsminne användare bör ha, samtidigt som Apple enligt uppgifter har svårt att säkra tillräckliga leveranser av RAM-minne.

Vi börjar med Microsoft. Som Windows Latest uppmärksammar har företaget i tysthet tagit bort flera tidigare rekommendationer om RAM-minne, i takt med att den pågående RAM-krisen gjort dem allt svårare att försvara.

Microsoft hade tidigare flera supportartiklar i sitt Windows Learning Center som nu har tagits bort. Windows Latest lyfter särskilt fram två av dem. Den ena handlade om hur man optimerar en speldator och rekommenderade att "32 GB är idealiskt för seriösa spelare som kör de mest krävande spelen", även om artikeln samtidigt konstaterade att 16 GB räckte för de flesta.

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En annan artikel beskrev 32 GB RAM som den "bekymmersfria zonen", men även den har nu tyst tagits bort efter kritik. Artikeln publicerades samtidigt som priserna på arbetsminne sköt i höjden, vilket gjorde rekommendationen ganska verklighetsfrånvänd – att köpa ett 32 GB-kit var knappast bekymmersfritt för plånboken.

Länkarna till artiklarna leder nu i stället till startsidan för Learning Center, vilket tydligt signalerar att Microsoft vill distansera sig från sina tidigare rekommendationer om 32 GB som den optimala eller "bekymmersfria" mängden RAM.

Sedan Copilot+-datorerna lanserades har Microsoft samtidigt arbetat för att etablera 16 GB RAM som en ny standard, eftersom AI-funktionerna kräver minst så mycket minne. Men när RAM-priserna fortsatt att rusa har företaget tvingats höja priserna på sina Surface-datorer kraftigt.

Den senaste vändningen är dessutom att Microsoft återigen börjat sälja 8 GB-versioner av fjolårets Surface Pro och Surface Laptop. Det gör det betydligt svårare att samtidigt hävda att 16 GB är ett absolut minimum och ännu svårare att rekommendera 32 GB. Att Microsoft nu låter de gamla artiklarna försvinna är därför knappast särskilt förvånande.

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Företaget arbetar dessutom med att förbättra hur Windows 11 fungerar på datorer med 8 GB RAM, där prestandan i dagsläget lämnar en del övrigt att önska. Microsoft har lovat att optimera operativsystemet så att det fungerar bättre med mindre arbetsminne innan årets slut.

Det har blivit en viktig prioritet, inte minst eftersom Apple lyckades leverera överraskande bra prestanda med MacBook Neo, som endast har 8 GB RAM. Det blev i praktiken en utmaning till Microsoft – ett bevis på att macOS kan leverera god prestanda med mindre minne – något Microsoft snabbt svarade på genom att rikta kritik mot Neo.

Apple uppges ha problem att säkra RAM-leveranser

(Image credit: Future)

Microsoft är dock inte ensamt om att drabbas av de stigande minnespriserna. Även om Apple haft framgång med MacBook Neo har företaget samtidigt fått höja priserna på flera Mac-modeller. Nu försöker Apple enligt rykten säkra framtida leveranser av RAM-minne genom att vända sig till kinesiska minnestillverkare.

Den senaste uppgiften, från den sydkoreanska tekniksajten Digital Daily (via Wccftech), hävdar dock att Apples förhandlingar med den kinesiska minnestillverkaren CXMT inte har gått enligt plan.

Enligt rapporten har CXMT så hög efterfrågan på den kinesiska marknaden att företaget inte behöver erbjuda Apple några rabatter. Tvärtom uppges CXMT ha krävt priser som ligger i nivå med – eller till och med över – vad Samsung och SK Hynix erbjuder. Budskapet är tydligt: Apple verkar inte lyckas få bättre villkor för det mobila LPDDR5X-minne som används i både iPhone och MacBook.

Tanken var att CXMT skulle fungera som ett alternativ till Samsung, SK Hynix och Micron, som i dag är Apples viktigaste leverantörer av RAM-minne. Men enligt de senaste uppgifterna verkar den vägen åtminstone för tillfället ha kört fast.

Om rapporten stämmer får den dessutom stöd av analytikern Tim Culpan, som skriver att: "Apple och dess leverantörer kämpar för att få tag i tillräckligt många minneskretsar inför lanseringen av nästa generations iPhone."

Att beskriva situationen som att företaget "kämpar" antyder att pressen är hög. Med bara drygt en månad kvar till den väntade lanseringen av iPhone 18-serien och Apples första vikbara iPhone lär förhandlingarna vara intensiva.

Culpan uppger också att Apples monteringspartners arbetar tillsammans med företaget för att skynda på leveranserna av det DRAM-minne som används i mobila enheter.

Rapporten handlar visserligen främst om iPhone, men samma typ av LPDDR-minne används även i MacBook-modeller, vilket innebär att problemen kan påverka hela Apples produktportfölj.

Sammantaget fortsätter RAM-krisen att skapa problem i teknikbranschen, vilket knappast kommer som någon överraskning med tanke på de många rapporterna om stigande komponentpriser den senaste tiden. Även grafikkort har blivit betydligt dyrare under de senaste veckorna, och mycket talar för att prispressen kommer att fortsätta. Det är dock inte dåliga nyheter för alla.

En källa inom halvledarindustrin säger till Digital Daily att: "Så länge priserna på vanligt DRAM fortsätter att ligga kvar på höga nivåer och Samsung samt SK Hynix dominerar marknaden för avancerade AI-minnen som HBM4 väntas både vinstmarginalerna och marknadskontrollen öka ytterligare under årets andra hälft."

Det är alltså samma gamla historia: minnestillverkarna ser ökade vinster, medan konsumenterna får stå för notan. Särskilt uppgifterna om att Apple skyndar sig att säkra RAM-leveranser inför höstens iPhone-lansering inger oro. Om problemen fortsätter finns det en uppenbar risk för ytterligare prishöjningar på både framtida Mac-datorer och iPhone-modeller. Samma sak gäller Microsofts Surface-serie – och sannolikt även många andra bärbara datorer.

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