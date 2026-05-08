Billiga Windows 11 laptops vs MacBook Neo: Microsoft-beställd rapport pekar ut svagheter hos Neo samtidigt som Apple ryktas dubbla produktionen till 10 miljoner

Apple ryktas dubbla produktionen av MacBook Neo

Den väntas nu skeppas i 10 miljoner exemplar

Samtidigt har Microsoft beställt en rapport som lyfter fram styrkorna hos budget-laptops med Windows 11 jämfört med Neo och den har kritiserats online för att vara partisk

Apple uppges vara på väg att dubbla produktionen av MacBook Neo för att möta efterfrågan på den populära budget-laptopen, även om Microsoft nu slår tillbaka i kampen om prisvärda bärbara datorer.

Wccftech rapporterar att Apple, enligt Tim Culpan (tidigare Bloomberg-reporter och en av de mer pålitliga källorna för rykten i branschen) ökar produktionen av första generationens MacBook Neo till 10 miljoner enheter, upp från den initiala ryktade produktionen på 5 till 6 miljoner exemplar.

Ett sådant drag vore logiskt, eftersom det finns tydliga tecken på att Neo säljer väldigt bra. Den bärbara datorn verkar ha varit en succé sedan lanseringen och vd Tim Cook erkände nyligen att efterfrågan varit “off the charts” för Neo, samt att Apple kan behöva tid för att lösa leveransproblemen för både denna MacBook och Mac mini.

Wccftech uppmärksammade även att Microsoft svarar direkt på populariteten hos den nya MacBook-modellen genom att beställa en rapport från Signal65, där prisvärda Windows 11-laptops jämfördes med Neo – och där slutsatsen tydligt lutade till Windows-enheternas fördel.

Signal65 lyfte fram flera fördelar hos de Microsoft-drivna enheterna, vilket bland annat syntes i ett inlägg på X där det stod att Windows 11-laptops som “börjar 150 dollar under priset för MacBook Neo levererade mer prestanda OCH upp till 56 % längre batteritid i Procyons Office Productivity-test”.

Rapporten från Signal65 visade också att Windows 11-laptops i samma eller lägre prisklass än MacBook Neo hade upp till 92 % snabbare processorprestanda i flertrådade arbetsuppgifter, baserat på Cinebench-tester. Den visade även att Windows-maskinerna var snabbare i Adobe Photoshop och Microsofts produktivitetsappar.

Partisk rapport?

Okej, så det finns ett uppenbart problem med en studie som beställts av Microsoft och det är hur benchmark-testerna och jämförelserna verkar ha valts ut för att få Windows 11-enheter att framstå i bästa möjliga ljus jämfört med MacBook Neo (med tanke på att Microsoft betalat för undersökningen).

Vad sägs exempelvis om prestanda i enkeltrådade arbetsuppgifter? Det nämns inte alls, bara flertrådad prestanda och testerna genomfördes dessutom med datorerna inkopplade till ström, inte på batteri. Att köra anslutet till elnätet gynnar Windows 11-enheterna, eftersom processorerna då kan dra nytta av betydligt högre strömförbrukning utan att behöva strypa prestandan för att balansera batteritiden.

Det nämns heller inte att skärmen på MacBook Neo är betydligt ljusstarkare, vilket gynnar batteritiden hos Lenovo IdeaPad Slim 3x med Windows 11 (den modell som påstås erbjuda 56 % bättre batteritid och som används som huvudjämförelse mot Neo eftersom det är den billigaste Microsoft-drivna modellen). Lenovo-datorn har dessutom ett större batteri, så den hade i princip alltid en fördel på den fronten.

Andra faktorer, som kvaliteten på skärmen och högtalarna, tas inte heller upp – områden där Lenovo IdeaPad fått kritik – och prismässigt jämförs Microsoft-datorerna dessutom med Neo efter att rabatter räknats in. Huvudjämförelsen med den prisvärda Lenovo IdeaPad Slim 3x nämner att den kostar 150 dollar mindre än Neo, men vi kunde bara hitta den till ett pris som var 50 dollar lägre i USA (vid skrivande stund).

Som en användare på X uttryckte det: “Recensionen hoppade över alla benchmark-resultat där Neo var bättre (prestanda i enkeltrådade uppgifter, skärm, ljud). Ni tog bara med det som fick PC:n att se bättre ut. Det här är en påminnelse om att ha en mer neutral testprocess och detta är inte det.”

Det här betyder dock inte att man ska avfärda Windows 11-laptops eller kasta skugga över Lenovo IdeaPad Slim 3x, eftersom den faktiskt verkar vara en väldigt bra bärbar dator för pengarna. Den har dessutom 16 GB RAM jämfört med 8 GB i MacBook Neo och vi har tidigare uttryckt oro kring hur framtidssäkert 8 GB egentligen är. Men det är samtidigt tydligt att Neo fortfarande levererar en smidig och snabb upplevelse för vardagliga uppgifter idag – man behöver bara ha realistiska förväntningar på hur långt Apples laptop räcker i tyngre arbetsflöden.

I slutändan handlar striden mellan MacBook Neo och Lenovo IdeaPad eller andra prisvärda Windows 11-laptops främst om vilket operativsystem man föredrar. Är du redan investerad i Apples eller Microsofts ekosystem? Då är valet kanske redan gjort åt dig. (Det är också värt att komma ihåg att Lenovo IdeaPad är en ARM-baserad PC, vilket fortfarande innebär vissa begränsningar jämfört med AMD- eller Intel-chips – även om Microsoft successivt förbättrat situationen där.)

MacBook Neos största styrka är dess relativt höga kvalitetskänsla – både när det gäller byggkvalitet, skärm, högtalare och liknande – i förhållande till priset, men det är också här Apple kan få problem längre fram.

Främst eftersom, som Tim Culpan påpekar, kostnaden för att köpa in nya processorer till en ryktad produktionsökning på 10 miljoner enheter kommer bli hög för Apple. Att säkra sådan produktionskapacitet i en tid där alla försöker lägga beslag på komponenter är dyrt och frågan är om det kommer speglas i priset på Neo – särskilt med tanke på den pågående RAM- och komponentkrisen.

En av Culpans teorier är att Apple senare i år bara kommer erbjuda den dyrare versionen av Neo – modellen med 512 GB lagring – vilket i praktiken skulle höja startpriset till 699 dollar i USA (och motsvarande ökning i andra regioner) utan att faktiskt genomföra en officiell prishöjning. Alternativt kan viss produktion av instegsmodellen med 256 GB finnas kvar, men i väldigt begränsad mängd, vilket skulle innebära att den modellen ofta är slutsåld.

En annan teori är prishöjningar som mjukas upp med nya färgalternativ, även om vi är tveksamma till att ett par nya färger skulle mildra reaktionerna särskilt mycket om Apple faktiskt höjer priset redan under MacBook Neos första år på marknaden.