Din nästa laptop kan bli betydligt ljusstarkare – Samsung presenterar nya OLED-paneler för Lenovo-, Asus-, MSI- och Dell-datorer

Samsung presenterar nya OLED-paneler för bärbara datorer med upp till 1 600 nits i toppljusstyrka

De nya tandem OLED-panelerna kräver 40 procent högre ljusstyrka än äldre OLED-paneler med ett enda lager

Panelerna kommer att användas i bärbara datorer från MSI, Lenovo, Asus och Dell med den senaste certifieringen DisplayHDR True Black 1400

OLED-paneler blir bättre för varje år, något som Samsungs senaste tandem OLED-skärmar är ett tydligt bevis på – och teknikjätten verkar inte ha några planer på att slå av på takten.

Enligt TweakTown har Samsung presenterat nya tandem OLED-paneler för bärbara datorer från Lenovo, Asus, MSI och Dell, med en uppgiven toppljusstyrka på upp till 1 600 nits i mindre HDR-fönster. Panelerna kommer att användas i modeller som uppfyller den senaste certifieringen DisplayHDR True Black 1400.

En viktig nyhet är att den nya DisplayHDR True Black 1400-certifieringen ställer 40 procent högre krav på ljusstyrka jämfört med äldre OLED-paneler med ett enda lager. Det gör skärmarna betydligt bättre lämpade för användning i ljusa rum och andra miljöer med mycket omgivningsljus.

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Det möjliggörs av tandem OLED-tekniken, där två eller fler OLED-lager staplas ovanpå varandra. Resultatet är betydligt högre ljusstyrka samtidigt som panelerna blir mer energieffektiva.

Samsung uppger att företaget nu har inlett en storskalig leverans av de nya tandem OLED-panelerna. Först ut är Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, följt av modeller från Asus, MSI och Dell.

(Image credit: Future / HP / Apple / Lenovo / Samsung / Dell / Edited by Gemini)

Att höja toppljusstyrkan till 1 600 nits är en märkbar förbättring för både gaming och filmtittande på bärbara datorer. Även om Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition främst riktar sig till kreatörer är den också kapabel att hantera spel tack vare bärbara grafikkort i Nvidias GeForce RTX 5000-serie.

Det innebär också att problem med Automatic Brightness Limiter (ABL), som ofta begränsar ljusstyrkan i ljusa spelscener eller filmscener, bör bli mindre märkbara. Tandem OLED-tekniken hjälper till att minska just den typen av begränsningar.