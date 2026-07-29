Din næste bærbare kan få en meget lysere skærm – Samsung præsenterer nye OLED-skærme til Lenovo, Asus, MSI og Dell

Samsung præsenterer nye OLED-skærme til bærbare computere med en maksimal lysstyrke på op til 1.600 nits

De nye tandem-OLED-skærme kræver 40 procent højere lysstyrke end ældre OLED-skærme med et enkelt lag

Skærmene vil blive anvendt i bærbare computere fra MSI, Lenovo, Asus og Dell med den nyeste DisplayHDR True Black 1400-certificering

OLED-skærme bliver bedre for hvert år, hvilket Samsungs nyeste tandem-OLED-skærme er et tydeligt bevis på – og teknologigiganten ser ikke ud til at have planer om at sænke tempoet.

Ifølge TweakTown har Samsung præsenteret nye tandem-OLED-paneler til bærbare computere fra Lenovo, Asus, MSI og Dell med en angivet maksimal lysstyrke på op til 1.600 nits i mindre HDR-vinduer. Panelerne vil blive anvendt i modeller, der opfylder den nyeste DisplayHDR True Black 1400-certificering.

En vigtig nyhed er, at den nye DisplayHDR True Black 1400-certificering stiller 40 procent højere krav til lysstyrke sammenlignet med ældre OLED-paneler med et enkelt lag. Det gør skærmene mere velegnede til brug i lyse rum og andre miljøer med meget omgivende lys.

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Der er tale om tandem-OLED-teknologi, hvor to eller flere OLED-lag stables oven på hinanden. Resultatet er en meget højere lysstyrke, samtidig med at panelerne bliver mere energieffektive.

Samsung oplyser, at de nu er gået i gang med en stor leverance af de nye tandem-OLED-paneler. Først ud er Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, efterfulgt af modeller fra Asus, MSI og Dell.

(Image credit: Future / HP / Apple / Lenovo / Samsung / Dell / Edited by Gemini)

At øge den maksimale lysstyrke til 1.600 nits er en mærkbar forbedring til både gaming og filmvisning på bærbare computere. Selvom Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition primært henvender sig til kreative brugere, kan den også klare spil takket være de bærbare grafikkort i Nvidias GeForce RTX 5000-serie.

Det betyder også, at problemer med Automatic Brightness Limiter (ABL), som ofte begrænser lysstyrken i lyse spil- eller filmscener, bør blive mindre mærkbare. Tandem-OLED-teknologien er med til at mindske netop den type begrænsninger.

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Samsung har endnu ikke nævnt nogen planer om at anvende de nye paneler i fritstående OLED-skærme, men det føles som et naturligt næste skridt, når de første bærbare computere med denne teknologi er blevet lanceret. Indtil da findes der allerede flere OLED-skærme til gaming på markedet – for eksempel LG UltraGear OLED 27GX700A – som kan levere endnu højere lysstyrke.

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