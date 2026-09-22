Han strålede så kraftigt, at jeg blev fristet til at måle hans lysstyrke i nits. Googles chef for Android-økosystemet, Sameer Samat, greb fast om min hånd og spurgte: »Hvad synes du så?«

Samat hentydede til de fem splinternye Googlebooks, der stod opstillet rundt omkring i lokalet. De kørte alle Googlebook OS, det første hybride kærlighedsbarn mellem ChromeOS og Android.

For et år siden, under et interview med mig, som egentlig skulle handle om Android 16, kom den Samat til at afsløre: »Vi kommer til at kombinere ChromeOS og Android på én samlet platform« – og dermed satte han ild til tech-verdenen.

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Han sagde det så henkastet tilbage i juli 2025, at jeg knap nok opfattede betydningen af det. Der har trods alt været snak om idéen i årevis, men ingen havde bekræftet den. Og hvis det var sandt, ville det betyde, at Google var begyndt at se på idéen om et Android-økosystem på en helt ny måde.

Image 1 of 3 Googles Android-chef, Sameer Samat (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 3 View Original Image 2 of 3 View Original Image 3 of 3 View Original

Nu ser vi endelig resultatet af den kommentar og alt det arbejde, Google siden har lagt i Googlebook OS og Googlebook-laptops fra partnerne Asus, Acer, Lenovo, Dell og HP. De kan forudbestilles fra i dag og begynder at blive leveret den 5. oktober.

Samat fortalte mig, at han ønskede fem partnerbrands og ikke kun to, fordi han gerne ville vise bredden i udvalget. Han bemærkede også, at modellerne adskiller sig på flere punkter – nogle har eksempelvis ansigtsgenkendelse, mens andre Googlebooks har en fingeraftrykslæser. Indtil videre spænder udvalget fra ultralette modeller som Asus-modellen på 2,2 pund til mere arbejdsorienterede modeller som en 15-tommer Lenovo samt konvertible Acer-modeller med understøttelse af pen.

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Image 1 of 6 Dell XPS Googlebook (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Ulempen ved denne forbedrede Caps Lock-tast kan være, at du skal bruge den sammen med Shift-tasten for at aktivere den almindelige Caps Lock-funktion. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 6 View Original Image 2 of 6 View Original Image 3 of 6 View Original Image 4 of 6 View Original Image 5 of 6 View Original Image 6 of 6 View Original

Der er Glowbar – en tynd, flerfarvet lysbjælke på oversiden af alle de bærbare computere, som lyser op for blandt andet at fortælle dig, at Gemini arbejder, eller for at vise batteristatus. Der er endda nogle små Easter eggs, du kan opdage. Jeg spurgte højt, om batteristatus også ville fungere, når computerne ikke var sluttet til strøm. Desværre viser den kun opladningsstatus.

Hver laptop har en enorm haptisk touchpad, og der er en G-tast, som giver hurtig adgang til Google-funktioner, samt en særlig Caps Lock-tast med direkte adgang til tekstbaserede tilføjelser som emojis. De har alle den såkaldte Magic Cursor, som du kan ryste med for at åbne Gemini med forståelse for det, der vises på skærmen – kort sagt kan du bede Gemini om at gøre [dette] med [det] element på skærmen. Alle modeller starter desuden med 16 GB RAM. Samat fortalte mig, at han var begejstret for, at de alle kommer med »den rigtige mængde RAM« som standard. De 16 GB betyder, at disse bærbare computere med indbygget Gemini-understøttelse er klar til en stor del lokal AI-behandling, og processorerne kan angiveligt håndtere op til 45 TOPS.

Selv om der er tale om en hybridplatform, er der intet, der tyder på, at dette blot er et mobilstyresystem forklædt som et desktop-system. Ja, der er funktioner som widgets, der kan tilpasses – og som du også kan oprette via prompts – og som jeg efter et klik med to fingre på pegefeltet kunne ændre størrelse på og flytte rundt stort set uden begrænsninger. Du får også adgang til alle dine Android-apps. Men der er samtidig apps og tjenester på desktop-niveau, blandt andet online- og offlineadgang til Canva, Netflix og Adobe-apps, en dock og et komplet filsystem.

En interessant demonstration viste, hvordan du kan søge på tværs af filer på både din Googlebook og din Android-telefon og endda finde indhold i filer med uigennemskuelige filnavne, fordi systemet kan se ind i filerne.

Android-integrationen forbinder Android-enheden i din hånd med Googlebook-laptopen på dit skrivebord. Der er ét fælles login, som genkender dig som den samme bruger på både telefonen og den bærbare. En mail, du begynder at skrive på din Android-telefon, kan fortsættes problemfrit på laptopen – det fungerer dog endnu ikke den anden vej. I docken vises et lille ikon med en telefon. Klikker du på det, åbnes mailkladden i Gmail-appen på laptopen.

Intentionen er helt tydelig: Et ægte Android-økosystem, hvor det hele, som Samat sagde til mig, bare fungerer. »Det er drømmen,« sagde han. Målestokken for sådan et økosystem vil altid være Apple og den måde, selskabets bærbare computere, stationære computere, telefoner og wearables arbejder sammen på. Jeg spurgte Samat, om jeg kunne forvente et tilsvarende niveau af integration, og fremhævede blandt andet, hvordan en godkendelseskode, jeg modtager på min iPhone, automatisk dukker op på min MacBook Air. Han sagde, at det fælles beskedsystem vil gøre det muligt, og tilføjede, at de faktisk kunne have demonstreret det på scenen den dag, men ønskede at holde præsentationen forholdsvis enkel.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Før eventet spekulerede jeg på, om Googlebooks var tænkt som konkurrenter til Apples nye og ganske populære MacBook Neo til 699 dollars (matcher den dansk startpris på 4.599 kroner, som nu er sat op til 6.499 kroner).

Googlebook-modellerne begynder ved 899 dollars (5.861 kroner), mens nogle koster 1.199 dollars (7.817 kroner) og 1.299 dollars (8.469 kroner).

Det er helt bevidst. Samat sagde, at Neo-modellerne er gode, men at folk ofte støder på deres begrænsninger i ydelsen. Han fortalte mig, at Google derfor ønskede at begynde med premium-modeller. I stedet for kompromiser byder Googlebooks på iøjnefaldende design og solid ydelse

Image 1 of 3 Lenovo Googlebook (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 3 View Original Image 2 of 3 View Original Image 3 of 3 View Original

Googlebooks kan køre apps på desktop-niveau både online og offline, selv om det ser ud til, at apps udelukkende kan downloades via Google Play Butik. I de demonstrationer, jeg så, havde systemerne kræfter nok til både traditionel programmering og Agentic Coding eller Vibe Coding med Google Antigravity. Det er dog værd at nævne, at du til sidstnævnte skal have en Gemini-konto og tokens.

Samat er til gengæld begejstret for ydelsen og mulighederne og fremhævede især, at der er inkluderet en Linux-terminal. Det er ikke så overraskende, eftersom systemets softwarelag indeholder en Linux-kerne lige under Android-stakken.

Image 1 of 1 HP Googlebook (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 1 View Original

Samat så rundt i lokalet og spurgte mig, hvilken Googlebook jeg bedst kunne lide. Da jeg lod blikket glide hen over det tætpakkede demo-område, gik det op for mig, hvor meget hver enkelt laptop lignede en helt almindelig Windows-computer – lige indtil man åbnede dem og så skrivebordet i Googlebook OS. Efter et øjeblik sagde jeg til ham, at Asus Googlebook på 2,2 pund var ganske attraktiv. Samat smilede og spurgte, om jeg havde set HP-modellen med aluminiumskabinet. Jeg måtte medgive, at den også lignede en premium-laptop.

På scenen sagde Samat: »I så lang tid har jeg ønsket at gøre det, vi gør i dag«, og kaldte Googlebooks »en ny kategori af laptops, der er bygget til den måde, folk rent faktisk arbejder på i dag«.

Senere fortalte Samat mig, at dette »kun er begyndelsen«, og at der er meget mere på vej.

De Googlebooks, jeg så, skilte sig ud ved at fungere både flydende og gennemført. Der er ganske vist tale om en sammensmeltning af to platforme, men skrivebordet og de funktioner, jeg prøvede på hver enkelt Googlebook, virkede smidige og velfungerende – som om de to platforme altid havde hørt sammen.

Alligevel kunne jeg ikke lade være med at spekulere på, hvordan det hele passer sammen med Googlebooks fætter, Chromebook – de billige bærbare computere, der mere eller mindre fungerer som en skal med nem adgang til cloud-baserede apps. Skoler er vilde med dem. Samat hævdede, at de bruges i 70 % af den amerikanske undervisningssektor, og sagde, at det er det eneste system, der er designet til at kunne gå fra én bruger til en anden, når hver enkelt logger ind og ud efter behov.

Googlebooks og Chromebooks udelukker ikke hinanden. Samat sagde, at Chromebook stadig er vigtig, men at den henvender sig til en anden type bruger og et andet formål. Jeg sagde, at Chromebook er en indgang, mens Googlebook i højere grad ser ud til at handle om produktivitet. »Præcis,« sagde han til mig – stadig med et smil.