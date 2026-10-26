Billigt Casio-ur matcher Apple Watch Ultra 4 i skridttælling

Hvis du har fulgt TechRadars dækning af træning og sundhed de seneste måneder, har du sikkert hørt om Casio F-B100W.

Det er et billigt digitalt ur med Bluetooth, der koster omkring 450 kroner. Selvom det ligner det klassiske og ekstremt billige F-91W meget, er der nogle forskelle. Det er lidt større, har en ekstra knap, understøtter to tidszoner og – vigtigst af alt for denne test – har nogle smarte funktioner takket være Bluetooth-forbindelsen: »Find min telefon« og en skridttæller.

Denne minimalistiske variant af et smartur passer perfekt til folk, der gerne vil være mere aktive, men som ikke vil betale for et smartur eller har brug for alle funktionerne i en fuldt udstyret aktivitetsmåler. Faktisk minder den mig om de allerførste Fitbit-modeller, som var enkle, små Bluetooth-forbundne skridttællere, der kunne fastgøres til tøjet.

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Jeg har været rigtig glad for at bruge dette ur med det retroagtige design, og det har lige akkurat smarte funktioner nok til at være brugbart. Da jeg hele tiden mister min telefon, er funktionen »Find min telefon« et must for mig på alle smarture. Samtidig er skridttælling, et af de mest grundlæggende mål for fysisk aktivitet, stadig nyttigt. I appen vises antallet af skridt i søjlediagrammer for en uge, en måned eller et år, så du kan analysere dine aktivitetsmønstre over tid.

Men i betragtning af, hvor utroligt billigt uret er, begyndte jeg at spekulere på, hvor præcis skridttælleren egentlig kunne være. Derfor besluttede jeg mig for at sammenligne den med årets bedste smartur, Apple Watch Ultra 4. Det koster fra 6.999 kroner, hvilket er markant mere end Casio-uret, og er udstyret med avancerede træningsfunktioner og måleværdier til stort set alle tænkelige situationer.

(Image credit: Future)

Casio-uret kan ikke opdele den daglige skridttælling i individuelle træningspas. Da jeg havde taget begge ure på, gået op og ned ad trappen for at tage skoene på, ledt efter nøglerne og hovedtelefonerne og begivet mig til startpunktet for løbeturen, havde jeg derfor allerede gået 269 skridt. Det kunne også ses på Casios skridttæller. Ikke ligefrem den bedste start på eksperimentet.

Da løbeturen var overstået, tjekkede jeg dog straks resultaterne i begge apps. Da træningspasset på Apple Watch blev markeret som afsluttet, holdt det op med at tælle skridt for netop det pass. Jeg ville ikke begå den samme fejl igen og risikere at få ekstra skridt med i Casios resultat. Derfor tog jeg skærmbilleder af begge apps, så snart jeg afsluttede træningspasset på Apple Watch.

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Resultatet imponerede mig virkelig. Casio-uret havde registreret 4.910 skridt. Hvis vi trækker de 269 skridt fra før løbeturen fra, ender vi på i alt 4.641 skridt for Casio F-B100W.

Apple Watch Ultra 4 registrerede 4.679 skridt, hvilket betyder en forskel på blot 38 skridt. Det er en meget lille afvigelse mellem to helt forskellige ure i to helt forskellige prisklasser, som begge estimerer antallet af skridt ved hjælp af deres indbyggede sensorer.

Hvad betyder det her i praksis? Jo, hvis du kun er interesseret i at holde styr på dine skridt og kan lide følelsen af et digitalt retro-ur, kan jeg konstatere, at det enkle Casio F-B100W fungerede præcis lige så godt som skridttæller som markedets dyreste Apple Watch. Det gør, at jeg føler mig endnu mere sikker på min anbefaling. Det er et rigtig godt ur.

Det mangler ganske vist Apple Watch-modellens øvrige avancerede målefunktioner og faktisk stort set alle andre måleværdier overhovedet. Men formålet med denne test var at undersøge, hvor godt Casios skridttæller fungerer, ikke at foretage en objektiv sammenligning mellem de to ure. Og på det punkt bestod Casio testen med glans.