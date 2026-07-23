Eksklusivt: Den blev ikke præsenteret under dette års Unpacked – men en Samsung-chef antyder, at en ny Galaxy Ring »helt sikkert vil indgå i vores fremtidige sortiment af wearables«

Samsung sagde meget lidt om Galaxy Ring under dette års Galaxy Unpacked

Alligevel lyder det som om, at en Galaxy Ring 2 er under udvikling

Jeg interviewede Annika Bizon, VP for produkt og marketing hos Samsung Mobile Experience, som gav mig et tydeligt hint om virksomhedens planer

Vi har netop fået et indblik i Samsungs vision for fremtidens wearables under Galaxy Unpacked, hvor virksomheden præsenterede sine nye smarte briller samt Galaxy Watch Ultra 2 og Galaxy Watch 9.

Det, der derimod ikke var et finde til eventet, var den næste generation af Samsungs mindste wearable – Samsung Galaxy Ring.

Samsung bekræftede ganske vist, at Galaxy Rings funktion til at opdage søvnapnø nu har fået en eftertragtet FDA-godkendelse, som er et vigtigt kvalitetsstempel, men ellers sagde Samsung meget lidt om ringen eller dens efterfølger.

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Tavsheden har fået nogle til at spekulere i, at Galaxy Ring måske blot var et engangsprojekt. Samtidig er interessen for smartringe stadig stor. Oura Ring 5 blev lanceret tidligere på året, ogdet var derfor forventet, at Samsung ville følge op på succesen med den første Galaxy Ring ved at præsentere en Galaxy Ring 2.

(Image credit: Future)

Det skete ikke under præsentationen, men alt tyder alligevel på, at en efterfølger er på vej. Da jeg interviewede Annika Bizon, VP of Product and Marketing for Samsung Mobile Experience, benyttede jeg lejligheden til at spørge, om der er noget nyt om en mulig Galaxy Ring 2.

»Jeg kan sige så meget: Ja, vi ser på fremtiden for Ring, så hold øjnene åbne. Den vil helt sikkert være en del af vores fremtidige portefølje af wearables.»

Jeg lagde også mærke til, at Bizon selv bar en Samsung Galaxy Ring under interviewet.

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«Jeg elsker den, fordi den tilbyder diskret sundhedsovervågning,» fortalte hun. «Den giver mig den information, jeg har brug for, og når jeg tager mit ur på igen, fungerer de sammen."

For mig lød det helt klart som et ja. Udtalelsen om virksomhedens fremtidige portefølje af wearables antyder desuden, at Samsung ikke blot planlægger at fortsætte med at satse på smartringe, men også at en ny model faktisk er under udvikling. Det lader i hvert fald til, at der er et ægte engagement i produktkategorien, også i Samsungs øverste ledelse.

At Samsung samtidig fortsætter med at investere tid og ressourcer i certificeringer af den første Galaxy Ring viser også, at virksomheden stadig ser smartringe som en vigtig del af sit økosystem. Det korte indslag om Galaxy Ring under Unpacked føltes snarere som en påmindelse om, at produktet stadig findes, og at der ser ud til at være mere på vej.

Selvom dette kun er en lille detalje sammenlignet med alle de store produktlanceringer under begivenheden, synes jeg, det er spændende nyheder for alle, der følger udviklingen inden for smartringe. Den nyligt præsenterede Signal Ring, et projekt med en blodtryksmåler-smartring fra den tidligere Android-chef Tom Moss, viser desuden, at teknologivirksomhederne stadig udvider grænserne for, hvad denne type produkter kan udrette.