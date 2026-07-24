Eksklusivt: Den ble ikke vist frem på årets Samsung Unpacked – men en ny Galaxy Ring «vil definitivt være en del av den fremtidige porteføljen»

Samsung sa svært lite om Galaxy Ring på årets Galaxy Unpacked.

Til tross for det høres det ut som om en Galaxy Ring 2 er på vei.

Jeg intervjuet Annika Bizon, produkt- og markedsføringssjef for Samsung Mobile Experience, som ga meg en klar pekepinn på selskapets planer.

Vi fikk nettopp et glimt av Samsungs visjon for fremtidens kroppsnære enheter på Galaxy Unpacked, der selskapet avduket sine nye smartbriller, samt Galaxy Watch Ultra 2 og Galaxy Watch 9.

Det som imidlertid var iøynefallende med sitt fravær, var neste generasjon av Samsungs minste wearable – Samsung Galaxy Ring.

Selv om Samsung bekreftet at Galaxy Rings søvnapnédeteksjonsfunksjon nå har fått en ettertraktet FDA-godkjenning, som er et viktig kvalitetsstempel, ble det sagt svært lite annet om ringen eller dens etterfølger.

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Tausheten har fått noen til å spekulere i at Galaxy Ring kan ha vært bare en engangsforeteelse. Samtidig er interessen for smartringer fortsatt høy. Oura Ring 5 ble lansert tidligere i år, og jeg hadde derfor forventet at Samsung ville følge opp suksessen til den første Galaxy Ring ved å introdusere en Galaxy Ring 2.

(Image credit: Future)

Det skjedde ikke under presentasjonen, men alt tyder på at en oppfølger er på vei. Da jeg intervjuet Annika Bizon, produkt- og markedsføringssjef for Samsung Mobile Experience, benyttet jeg anledningen til å spørre om det var noen nyheter om en mulig Galaxy Ring 2.

«Jeg kan si dette: ja, vi ser på fremtiden til Ring, så følg med. Den vil definitivt bli en del av vår fremtidige portefølje av wearables.»

Jeg la også merke til at Bizon selv hadde på seg en Samsung Galaxy Ring under intervjuet.

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«Jeg elsker den fordi den tilbyr diskret helsesporing», sa hun. «Den gir meg informasjonen jeg trenger, og når jeg tar på klokken min igjen, fungerer de sammen.»

For meg hørtes det definitivt ut som et ja. Uttalelsen om selskapets fremtidige portefølje av bærbare enheter antyder også at Samsung ikke bare planlegger å fortsette å investere i smartringer, men at en ny modell faktisk er under utvikling. Det ser også ut til å være en genuin forpliktelse til produktkategorien selv blant Samsungs toppledere.

Det faktum at Samsung fortsetter å investere tid og ressurser i sertifiseringer for den første Galaxy Ring viser også at selskapet fortsatt ser smartringer som en viktig del av økosystemet sitt. Det korte segmentet om Galaxy Ring under Unpacked føltes mer som en påminnelse om at produktet fortsatt eksisterer, og at det ser ut til at mer er på vei.

Selv om dette bare er en liten detalj sammenlignet med alle de store produktlanseringene under arrangementet, synes jeg det er spennende nyheter for alle som følger utviklingen av smartringer. Den nylig avdukede Signal Ring, et blodtrykksmålende smartringprosjekt fra tidligere Android-sjef Tom Moss, viser også at teknologiselskaper fortsatt presser grensene for hva denne typen produkter kan gjøre.

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