Ingen sömnpoäng, inga stegräknare – den här smartringen från en tidigare Google-chef fokuserar enbart på att lösa blodtrycksmätning utan manschett

Blodtryck har länge betraktats som den "heliga graalen" inom PPG-baserad bärbar teknik. Eftersom man (fram tills nu) egentligen behöver en uppblåsbar manschett för att mäta, eller åtminstone kalibrera, blodtrycksvärden har det varit svårt att lösa med enbart en smartklocka.

Huawei Watch D-serien integrerade en manschett i själva smartklockan, medan Apple introducerade funktionen Hypertension Detection, som kan upptäcka tecken på högt blodtryck efter 30 dagars användning av en Apple Watch, men faktiskt inte ger några blodtrycksvärden. Ingen LED-baserad enhet har egentligen lyckats lösa problemet. Tills nu, åtminstone enligt företaget bakom Signal Ring.

Signal Ring är skapad av Tom Moss, tidigare Android-chef på Google, som sedan han lämnade företaget har grundat flera bolag och varit medgrundare till flera andra, däribland drönarföretaget Skydio, som senare köptes upp av Razr.

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Signal är en smartring med en tydlig skillnad jämfört med konkurrenterna. I stället för att erbjuda en mängd olika hälsomätvärden som Oura Ring 5 eller Samsung Galaxy Ring, eller använda AI-assistenter som Google Fitbit Air, har den utvecklats av "en mycket smart grupp tvärvetenskapliga personer som fokuserar på ett enda problem" – och det problemet är blodtryck. Moss berättar att han inspirerades att ta sig an utmaningen efter att själv ha drabbats av en hjärthändelse, en så kallad hypertensiv kris.

– Mitt blodtryck var 250. Om man ska sätta det i perspektiv är 120 (över 80) ett friskt och normalt blodtryck, berättade Moss för mig. "250 är alltså ett helt galet högt tryck."

Efter händelsen försökte Moss följa sitt blodtryck, men hade problem med manschetter i fel storlek och började därför leta efter en mer teknisk lösning.

– Jag gick ut på nätet och köpte varenda enhet som påstod sig kunna mäta mitt blodtryck, bärbar eller inte, och de var allihop värdelösa.

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(Image credit: Signal)

Vissa klockor, som Samsung Galaxy Watch-serien, använder en första blodtrycksmätning med manschett för att kalibrera enheten och uppskattar sedan blodtrycket genom att analysera andra hälsodata mellan kalibreringarna. Men Moss tyckte att den lösningen var frustrerande och oprecis.

– Vi behövde ett sätt att mäta blodtrycket med en bärbar enhet, inte bara mäta förändringar från ett basvärde.

Tillsammans med forskare och ingenjörer från Masimo – företaget som stämde Apple för intrång i patent kopplade till LED-baserad pulsmätning – utvecklade Moss Signal Ring under tre års tid. Ringen kan enligt företaget ta direkta blodtrycksmätningar och använder ett enda värde, ett mått som kallas medelartärtryck (Mean Arterial Pressure), för att passivt följa blodtrycket under hela dagen. Informationen skickas sedan till den tillhörande appen via Bluetooth, precis som hos andra bärbara enheter.

(Image credit: Bokeh Stock / Shutterstock)

Jag frågade honom hur ett nystartat företag kunnat göra något som Apple, Oura, Samsung, Google och andra ännu inte lyckats med. Hans svar handlade om specialisering.

– Det här är vårt enda fokus som företag, sa Moss. "Mina medgrundare har årtionden av erfarenhet av PPG-teknik och den allra senaste signalbehandlingen ... vi har en mycket smart grupp människor från olika discipliner som fokuserar på ett enda problem."

Eftersom företaget inte behövde få plats med sensorer för andra funktioner, som exempelvis accelerometrar för stegräkning, kunde teamet enligt Moss lösa blodtrycksproblemet.

– Det handlar inte om AI eller någon ny magisk teknik. Vi satte helt enkelt de bästa människorna, med rätt kompetens, på att lösa det.

Det här är onekligen spännande nyheter för marknaden för bärbar teknik, men det är först genom oberoende tester som vi får veta hur träffsäker Signal Ring faktiskt är jämfört med traditionella blodtrycksmätningar.

Förbokningar av Signal Ring är öppna redan nu. Priset ligger på 399 dollar (cirka 4 200 kronor) och någon prenumeration krävs inte – tack och lov. Leveranserna väntas börja i oktober, men tillgängligheten på olika marknader är inte bekräftad, så det är oklart om den kommer att finnas tillgänglig för den svenska marknaden, åtminstone från start.