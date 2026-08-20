De 8 coolaste skärmfria aktivitetsmätarna du kan köpa 2026 – från Garmin Cirqa till Google Fitbit Air

Precis när smartklockor – precis som telefoner – började kännas lite tråkiga, med små stegvisa uppgraderingar varje år och allt fler som tröttnat på att bära ännu en skärm, har en rad uppmärksammade utmanare dykt upp. De låter dig hålla koll på träning och hälsa utan att samtidigt bombarderas av aviseringar på handleden.

Dessa "fokus-wearables" blir allt populärare och jag ser fler och fler skärmfria aktivitetsmätare på gym, vid startlinjen på lokala lopp och ute på stan. Det är inte längre särskilt ovanligt att se någon bära en analog klocka på ena handleden och ett tygklätt aktivitetsarmband på den andra – eller en diskret smartring på pekfingret.

Så utan vidare dröjsmål kommer här mina val av de coolaste skärmfria aktivitetsmätarna du kan köpa just nu, från omtalade Garmin Cirqa och Google Fitbit Air till mindre kända guldkorn som Amazfit Helio Strap och RingConn Gen 3. Därefter går jag igenom varför det kan vara värt att skaffa en.

De bästa skärmfria aktivitetsmätarna 2026

Varför ska man välja en skärmfri aktivitetsmätare?

Skärmfria aktivitetsarmband och smartringar är hetare än någonsin. De är egentligen inget nytt – Whoop och Oura har funnits länge – men båda har traditionellt varit premiumprodukter som förlitar sig på abonnemang. I och med lanseringen av fler smartringar och uppmärksammade konkurrerande armband från bland andra Google och Garmin finns det nu betydligt fler alternativ i alla prisklasser.

Bland de billigare alternativen finns den mycket populära Google Fitbit Air och det mindre kända aktivitetsarmbandet Amazfit Helio Strap. Du kan se min videorecension av Google Fitbit Air här nedanför – det är ett riktigt diskret och smidigt armband som bara väger fem gram.

Dessutom är abonnemanget för den AI-drivna premiumtjänsten helt valfritt, medan Amazfit Helio Strap fungerar alldeles utmärkt helt utan abonnemang.

Fitbit Air Review: the affordable fitness tracker with a CATCH - YouTube Watch On

Min favorit bland armbanden är dock nyligen lanserade Garmin Cirqa. Cirqa är en riktigt bra enhet som bygger vidare på grundkonceptet från Whoop och lägger till en fysisk start- och stoppknapp samt tydligare haptisk feedback. Den fungerar dessutom tillsammans med utmärkta Garmin Connect-appen, där du får användbar träningsinformation utan lika mycket plotter som i Fitbits Google Health-app och dess AI-chattbot. Här krävs inte heller något abonnemang, såvida du inte vill ha tillgång till coaching.

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Du kan se vår videorecension av Garmin Cirqa här nedanför.

I spent a week with the Garmin Cirqa, and it’s my clear winner over Whoop and Fitbit Air - YouTube Watch On

När det gäller smartringar är Oura och Samsung fortfarande de två stora namnen i kategorin, men de möter allt hårdare konkurrens från uppstickare som RingConn och dess RingConn Gen 3. Vår recensent konstaterade att Gen 3 har "utmärkt batteritid, omfattande hälsospårning och en bekväm design, helt utan månadsabonnemang".

Oura Ring 5 är samtidigt en ny lansering för i år och trots det höga priset har Oura-plattformen utvecklats till ett imponerande AI-drivet hälsoverktyg med mängder av funktioner. Här finns allt från insikter baserade på blodprover till användarskapade taggar som "bad", "meditation" eller "möte", som ger mer sammanhang till hur dina stressnivåer förändras under dagen.

Du kan se vår videorecension av Oura Ring 5 här nedanför.