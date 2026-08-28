Whoop lanserar Meridian – ett smyckesinspirerat armband som ska se till att du aldrig behöver ta av dig din aktivitetsmätare

Whoop lanserar Meridian, sitt smyckesinspirerade armband för aktivitetsmätning

Det är i princip en Whoop 5.0 med milanesisk metallmesh och exklusiva metallfinishar

Det använder samma sensorer och erbjuder samma mätnoggrannhet som standardarmbandet

Om det är en sak Whoop verkligen ogillar så är det när användare tar av sig sina aktivitetsmätare. När allt kommer omkring innebär det att värdefull data går förlorad.

Det är därför Whoop MG har en laddningspuck som fästs direkt på enheten så att du kan ladda den medan du fortfarande har den på dig. Det är också därför Whoop-appen skickar pushnotiser när du tar av dig aktivitetsmätaren och meddelar att den inte längre sitter på kroppen. Men det finns tillfällen då ett Whoop-armband i tyg kanske inte känns helt rätt, exempelvis på ett bröllop eller under en finare middag.

Här kommer Whoop Meridian in i bilden: en stilren aktivitetsmätare i metall med ett milanesiskt mesharmband och avsmalnande design, framtagen för att se mer ut som ett smycke än träningsutrustning.

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Enligt Whoop är ”Meridian utformad för att lösa ett av de största problemen med hälsowearables: att de flesta tar av sig dem precis när kontinuerlig mätning är som mest värdefull, exempelvis för sömnkvalitet utanför de vanliga rutinerna, återhämtning på vilodagar och stress under sociala tillställningar.”

(Image credit: Whoop)

Den använder samma sensorer och erbjuder samma mätnoggrannhet som en vanlig Whoop 5.0 och går dessutom att köpa som ett separat tillbehör, snarare än som en komplett Whoop-enhet. Tanken är att Whoop-medlemmar ska kunna byta ut sitt vanliga armband mot Meridian när de vill och fortsätta samla in data sömlöst från dag till natt.

Meridian finns i fyra färger: Gold, Rose Gold, Alloy (en vanlig metallfinish) och Black. Priset ligger på 149 dollar (cirka 1 500 kronor) och armbandet finns tillgängligt från och med den 27 augusti.

Wearables har försökt efterlikna smycken tidigare, med varierande framgång. Några tydliga exempel är Fitbit Luxe och Apples Hermès-versioner av sina bästa Apple Watch-modeller.

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Vi gillar dock utseendet på de här Whoop-armbanden. Färger som Rose Gold och Gold ser helt enkelt ut som vanliga armband, medan de mörkare och mer robusta alternativen nästan påminner om klockarmband. Om du verkligen inte vill gå miste om flera timmars värdefull data kan det här vara en riktigt stilren lösning.

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