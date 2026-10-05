Jag har testat alla moderna Garmin-klockor – och här är 8 alternativ jag rekommenderar för att komma i löparform

Det är oktober och även om årets bästa väder ligger bakom oss har ivriga löpare kanske redan börjat blicka framåt mot nästa vår. Maratonsäsongen drar igång i april och om du har anmält dig till lopp i Oslo, Stockholm, New York eller Berlin, det enorma tvådagarsevenemanget i London eller något av alla andra maratonlopp runt om i världen, är det dags att börja förbereda dig under vintern.

Alternativt kanske du försöker komma i form igen efter ett längre uppehåll, eller så har du bestämt dig för att ge dig på det som de yngre kallar en ”winter arc” efter en sommar med lite väl mycket utsvävningar.

De bästa Garmin-klockorna är perfekta verktyg för löpare på alla nivåer som förbereder sig inför nästa utmaning. Just nu finns det dessutom gott om bra erbjudanden hos flera återförsäljare. Jag har recenserat och testat nästan alla moderna Garmin-klockor, så jag är rätt snubbe att hjälpa dig hitta rätt modell till ett bra pris.

Vi ser rabatter på många olika Garmin-modeller, inklusive toppmodellen Garmin Fenix 8 – en fantastisk klocka som fick full pott med fem stjärnor i vår recension – den prisvärda Garmin Vivoactive 5 och flera modeller däremellan.

Läs vidare för att se de bästa erbjudandena på de åtta Garmin-klockor jag rekommenderar för dig som vill komma i löparform till ett lägre pris i vinter.

Dagens bästa erbjudanden på Garmin-klockor

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