Jeg har testet alle moderne Garmin-klokker – og jeg vil anbefale disse 8 tilbudene for å gjøre deg løpsklar

Det er oktober, og selv om årets beste vær ligger bak oss, har ivrige løpere kanskje allerede begynt å tenke på neste vår. Maraton-sesongen starter i april, og hvis du har meldt deg på løpene i Oslo, New York eller Berlin, det enorme to-dagersarrangementet i London eller et av de mange andre maratonløpene verden over, bør du begynne å forberede deg i løpet av vinteren.

Alternativt er du kanskje i ferd med å komme i form igjen etter en lang pause, eller du har bestemt deg for å gjennomføre det de unge kaller en «winter arc» etter en sommer med mye utskeielser.

De beste Garmin-klokkene er ideelle verktøy for løpere på alle nivåer som forbereder seg til neste steg. Akkurat nå finnes det en mengde gode tilbud hos flere forhandlere. Jeg har anmeldt og testet nesten alle moderne Garmin-klokker, så jeg er godt kvalifisert til å hjelpe deg med å finne den perfekte klokken til en god pris.

Vi ser rabatter på mange ulike Garmin-modeller, inkludert toppmodellen Garmin Fenix ​​8 (vi ga denne fantastiske klokken full pott – fem stjerner – i vår anmeldelse), den rimelige Garmin Vivoactive 5 og alt derimellom.

Bla nedover for å se de beste tilbudene på de åtte Garmin-klokkene jeg anbefaler for at du skal kunne forberede deg til løp til en rimeligere penge i vinter.

Dagens beste tilbud på Garmin-klokker

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