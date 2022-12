Beste Garmin-klokke 2022: Disse modellene er best i test

Included in this guide:

Er du ute etter den beste Garmin-klokken? Da har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår oppdaterte toppliste over modellene som er best i test akkurat nå. Det finnes et stort utvalg Garmin-klokker å velge mellom, for uansett om du løper, svømmer, sykler eller akkurat har begynt å tenke på om du burde forbedre utholdenheten din, vil det finnes noe som passer for deg.

Vi har testet samtlige modeller i denne oversikten, og i våre tester ser vi på faktorer som blant annet GPS, pulsmåler, konstruksjon, batteritid og funksjoner. Vi sammenholder deretter dette med klokkens pris, for å vurdere hvor mye du får for pengene. Vi oppdaterer denne listen med jevne mellomrom, slik at vi alltid får med oss de nyeste modellene som er best i test akkurat nå.

Beste Garmin-klokke 2022 – topplisten akkurat nå

Beste Garmin-klokker 2022

1. Garmin Venu 2 Beste Garmin-klokke Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 1,3" eller 1,1" i diameter Berøringsskjerm: Ja Battiritid ved bruk av GPS: Opptil 8 timer med musikk, 22 timer uten Batteritid i dvalemodus: Opptil 12 dager Innebygget lagringsplass: 200 timers aktivitetsdata, 650 sanger Bluetooth: Ja Smartklokkeegenskaper: Ja Multisport-modus: Nei Grunner til å kjøpe + Tilgjengelig i to størrelser + Super AMOLED-skjerm + Utmerket aktivitetssporing + Også tilgjengelig med mikrofon Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset app-støtte

Garmin Venu 2 (Åpnes i ny fane) klarer den krevende balansegangen mellom smartklokke og sportsklokke, og den leverer overbevisende på begge områder. Designet er diskret og klokken er fullpakket med et imponerende utvalg av treningsverktøy, med blant annet en presis GPS, pulsmåling, kadens og intervaller. I klokken kan du lagre hele 650 sanger. Du kan blant annet følge med på puls, væskeinntak og stressnivå, loggføre menssymptomer og ta imot mobilvarsler.

Alt dette er mulig takket være den superhøyoppløste AMOLED-skjermen, med tre innstillinger for lysstyrke og valgfri alltid-på-modus, der du kan se enorme mengder data med et kjapt blikk. Dette er på alle måter en fantastisk Garmin-klokke, og vi kan anbefale Venu 2 på det sterkeste.

2. Garmin Vivosmart 5 Beste rimelige Garmin-klokke Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 0,41" x 0,73" Berøringsskjerm: Ja Batteritid uten bruk av GPS: – Batteritid i dvalemodus: 7 dager Innebygget lagringsplass: 7 tidfestede aktiviteter, 14 dagers aktivitetssporing Bluetooth: Ja Smartklokkeevner: Ja Multisport: Nei Grunner til å kjøpe + Godt designet grensesnitt + Utrolig lett og behagelig + Automatisk aktivitetssporing + Spesielt god søvnsporing Grunner til ikke å kjøpe - Monokrom skjerm - Ikke innebygget GPS - Polykarbonat, ikke glass i fronten

Garmin Vivosmart 5 (Åpnes i ny fane) er en ypperlig klokke for deg som ikke trenger en fullt utstyrt løpeklokke, men likevel ønsker å følge med på daglig statistikk og helse. Den er superliten og lett, men serverer likevel en imponerende mengde statistikk. I vår test ble vi spesielt imponert oversøvnsporingen. Enheten er også så lett at du glemmer at du har den på deg om natten.

Skjermen er dessverre en monokrom variant, men det er plass til en stor mengde data uten at det virker overfylt. Den er ikke like flott å se på som de nyeste enhetene fra Fitbit, men den er utrolig praktisk og det er flott at ingen av funksjonene er låst bak betalingsmur. Alt i Garmin Connect-appen er gratis tilgjengelig, slik at du uten videre får tilgang til alt av data og trender.

3. Garmin Forerunner 955 Solar Beste Garmin-klokke for deg som løper Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 1,3" diameter Berøringsskjerm: Ja Batteritid ved bruk av GPS: 49 timer Batteritid i dvalemodus: 20 dager Innebygget lagringsplass: 32 GB, 2000 sanger Bluetooth: Ja Smartklokkeegenskaper: Ja Multisport-modus: Ja Grunner til å kjøpe + Presis GPS og pulsmåling + Nyttige kart i farger + Training Readiness og andre spennende funksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Upresis styrkemåling

Garmin Forerunner 955 (Åpnes i ny fane) er den beste av Garmins løperorienterte smartklokker, og hvis du vil ha god sporing av løping og annen trening, er dette den beste. Andre foretrekker kanskje mer multisportorienterte, førsteklasses varianter som Fenix 7 eller spesialiserte modeller som Enduro, men for de aller fleste andre, fra hverdagsmosjonister til seriøse løpsutøvere, burde denne klokken ha alt som trengs.

Dens trebånds GGPS og pulsmåler var begge meget presise i vår test, og vi satte også pris på klokkens nye funksjoner for treningsberedskap og kroppsbatteri, fullfargekart og opptil 20 dagers batteritid – som drives av det fantastiske Power Glass-solbatteriet. Med dyptgående analyser kan du gå så dypt du ønsker i dataene, og selv om klokken retter seg spesielt mot løpere, kan den også spore andre idretter. Men for deg som ikke løper så mye, kan det være like greit å velge en annen Garmin-klokke.

4. Garmin Instinct 2 Beste Garmin-klokke til utendørsidrett Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 0,79" x 0,79" eller 0,9 x 0,9" Berøringsskjerm: Nei Batteritid ved bruk av GPS: Opptil 48 timer (Instinct 2 Solar) Batteritid i dvalemodus: Uendelig (Instinct 2 Solar) Innebygget lagringsplass: Opptil 32 MB Bluetooth: Ja Smartklokkeegenskaper: Ja Multisport-modus: Ja Grunner til å kjøpe + To størrelser å velge mellom + Slankere en første utgave av Instinct + Ekstra lang batteritid + Glimrende GPS-sporing Grunner til ikke å kjøpe - Ikke god kartvisning

Garmin Instinct 2 har beholdt alle forgjengerens gode egenskaper og gitt dem en mindre innpakning. Den er en komplett multisportklokke med veldesignede treningsmodi for et bredt utvalg av aktiviteter, der løpere, syklister og svømmere får ekstra mange valgmuligheter. Du får de avanserte treningsverktøyene du kan vente deg av en moderne Garmin-klokke, inkludert treningsforslag, forslag for restitusjonstid og belastningsovervåkning, slik at du kan finne den beste balansen mellom aktivitet og hvile.

Med Instinct 2 kan du laste ned nye apper, datafelt og urskiver fra Garmin Connect IQ, og leveres i flere og mer spennende farger enn originalversjonen. Standardutgaven av Instinct 2 kan skilte med en imponerende batteritid, mens solcelleversjonen hypotetisk kan holde det gående uendelig på én opplading hvis du oppholder deg mye nok utendørs. Den eneste ulempen er at den monokrome memory-in-pixel-skjermen ikke egner seg så godt til kart. Du får langt færre detaljer enn med en klokke som Fenix 7 eller Epix (Gen 2). Men Instinct har en fristende pris.

5. Garmin Enduro 2 Mest avanserte Garmin-klokke til utendørsbruk Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 1,4" diameter Berøringsskjerm: Ja Batteritid ved bruk av GPS: Opptil 150 timer Innebygget lagringsplass: Opptil 32 GB Bluetooth: Ja Smartklokkeegenskaper: Ja Multisport-modus: Ja Grunner til å kjøpe + Førsteklasses konstruksjon + Fantastisk batteritid + Topografiske kart + Ny ruteveiletning + Hvass lommelykt Grunner til ikke å kjøpe - Større og tyngre enn de fleste smartklokker - Vanskelig å forsvare prisen

Garmin Enduro 2 er en klokke som kan skilte med alle Garmins vanlige funksjoner – blant annet en av de beste batterikapasitetene vi har opplevd. Den forrige utgaven av Enduro manglet topografiske kart, som er kommet til med denne versjonen. Dermed er det lite å innvende mot Enduro 2, med unntak av størrelsen og prisen. Enduro kan komme opp i 65 dagers batteritid når du tar i bruk solenergi. Hvis du begrenser driften til et minimum, kan Garmin Enduro 2 holde det gående i et helt år.

Enduro-serien gir deg omtrent alt du kan ønske deg. Den har avanserte målinger av kondisjon og byr også på søvnovervåkning. Funksjonene omfatter en barometrisk høydemåler og smartklokkefunksjoner som varsler og betalinger. Mange vil mene at denne klokke er dyr, men hvis du er ute etter en stor og kraftig klokke, er Enduro 2 noe fra deg.

6. Garmin Fenix 7 Den mest avanserte multisport-klokken fra Garmin Spesifikasjoner Skjermstørrelse: Diameter på 1,2", 1,3" eller 1,4" Berøringsskjerm: Ja Batteritid med GPS: Opptil 122 timer (Fenix 7X Sapphire Solar) Batteritid i dvalemodus: Opptil 1+ år (Fenix 7X Sapphire Solar) Innebygget lagringsplass: Opptil 32 GB Bluetooth: Ja Smartklokkeegenskaper: Ja Multisport-modus: ja Grunner til å kjøpe + Velresponderende berøringsskjerm + Avanserte treningsverktøy + Glimrende GPS og navigasjon Grunner til ikke å kjøpe - Skjermen mangler kontrast - Ikke mikrofon

Garmin Fenix 7 (Åpnes i ny fane) er en sportsklokke som er rettet mot seriøse idrettsutøvere som ønsker å presse seg selv og sette nye bestenoteringer. Den er fullpakket med avanserte treningsverktøy, inkludert nyvinninger som utholdenhetsgrafikk i sanntid samt en graf som viser hvordan O2-opptaket ditt endrer seg over tid. Dette er den første klokken i Fenix-serien som har berøringsskjerm, og selv om skjermen låses automatisk under treningsøkter for å hindre utilsiktede samhandlinger, er den utrolig brukervennlig når det gjelder panorering i kart med klokken i navigasjonsmodus.

Klokkens biometriske sporing er også imponerende og pulsmålingen er spesielt velresponderende. Dette bidrar til at Fenix 7 er et ypperlig verktøy for deg som liker pulstrening. Den er likevel ikke helt perfekt, for MiP-skjermen mangler kontrast. Men klokken har et gjennomtenkt design, er fullstappet med alle funksjonene du trenger for å få treningen på rett spor, uansett om du er løper, svømmer, syklist, triatlet, golfspiller, skiløper eller noe annet.

7. Garmin Epix (Gen 2) Robust Garmin-klokke med nydelig AMOLED-skjerm Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 1,3" diameter Berøringsskjerm: Ja Batteritid med GPS: Opptil 42 timer Batteritid i dvalemodus: Opptil 21 dager Innebygget lagringsplass: Opptil 32 GB Bluetooth: Ja Smartklokkeegenskaper: Ja Multisport-modus: Ja Grunner til å kjøpe + Vakker AMOLED-skjerm + Avansert aktivitetssporing + Super GPS og navigasjon Grunner til ikke å kjøpe - Ingen mikrofon - Kortere batteritid enn Fenix 7

Garmin Epix (Gen 2) tar med seg alle de beste funksjonene fra Fenix 7 og tilføyer en fantastisk AMOLED-skjerm i farger. Resultatet er en virkelig førsteklasses smartklokke som hjelper deg med å løfte treningen til et nytt nivå, med grafikk, kart og diagrammer som er lettleste med ett blikk. Denne skjermen er imidlertid langt mer energikrevende enn MiP-skjermen til Fenix 7, noe som betyr at batteritiden blir vesentlig kortere – men den er likevel god til å være en klokke med AMOLED-skjerm. Og særlig med tanke på at den er såpass hardfør og funksjonsrik.

Ved utendørstrening er Garmins arv innen satellittposisjonering tydelig. Epix (Gen 2) etablerer et GPS-punkt vesentlig fortere enn alle andre klokker vi har testet. Den sporer løpeturer og utflukter med imponerende nøyaktighet. De livaktige kartene hjelper deg med å finne veien. Hvis du vil ha den mest avanserte klokken, og har råd til det, er Epix (Gen 2) noe for deg.

8. Garmin Forerunner 55 Super Garmin-klokke for deg som er ute etter å bli bedre Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 1,04" x 1,04" Berøringsskjerm: Nei Batteritid med GP: 20 timer Batteritid i dvalemodus: 14 dager Innebygget lagringsplass: 200 timer med data Bluetooth: Ja Smartklokkeegenskaper: Ja Multisport-modus: Nei Grunner til å kjøpe + Lett + Mye for pengene Grunner til ikke å kjøpe - Få sportsprofiler - Mye plast

Garmin Forerunner 55 er en innstegsmodell som har mye til feles med Forerunner 45 når det gjelder design og funksjon. I stedet for en berøringsskjerm, navigeres den med fem fysiske knapper som omgir urkassen. Knappene har en gjennomtenkt utforming og godt merket, slik at ferske brukere ikke blir forvirret. Klokken har også fått noen store oppgraderinger, inkludert nye forslag til treningsøkter basert på tidligere aktiviteter. Det bidrar til å gi treningen din litt struktur, selv om du ikke nødvendigvis følger en strukturert plan. Etter avsluttet økt får du også råd om restitusjon før neste økt.

En av de beste egenskapene til Forerunner 55, er GPS-presisjonen. Det gjør den til en utmerket enhet for alle som oppgraderer fra en Fitbit (Åpnes i ny fane) til en dedikert sportsklokke.

9. Garmin Forerunner 255 En glimrende Garmin-klokke til løping Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 1,2" diameter Berøringsskjerm: Nei Batteritid med GPS: 24 timer Batteritid i dvalemodus: 7 dager Innebygget lagringsplass: 200 timers aktivitetsdata Bluetooth : Ja Smartklokkeegenskaper: Ja Multisport-modus: Nei Grunner til å kjøpe + Diskret og lett + Utrolig behagelig om natten + Flott GPS- og aktivitetssporing Grunner til ikke å kjøpe - Ikke solcellelading - Ikke utholdenhetsmåling i sanntid

Garmin Forerunner 255S Music (Åpnes i ny fane) er en fantastisk kokke for den som løper og driver med triatlon. Den har dessuten en overkommelig pris for deg som kanskje ikke har råd til de dyrere Garmin-modellene. Stedssporing og biometri er ekstremt presise, takket være den nyeste Garmin-programvaren og flerbånds GPS. Den er fullpakket med svært nyttige treningsverktøy som bidrar til at du får mer ut av løpeturene, sykkelturene og svømmingen din.

Med funksjonene for kroppsbatteri og pulsvariasjon kan du enkelt se om du er helt restituert og du får treningsforslag basert på hvor sliten eller uthvilt du er. Den måler hvor godt du har hentet deg inn fra foregående dagers anstrengelser og hjelper deg med å gjøre hver økt mest mulig effektiv. Det finnes større og mer kraftige løperklokker med brede utvalg av sportsmodi og bedre batteritid. Forerunner 255S Music skaper likevel en god balanse, ettersom du får et fantastisk treningsverktøy for seriøse utøvere, til en god pris.

10. Garmin Vivoactive 4S En praktisk og rimelig Garmin-klokke Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 1,1" diameter Berøringsskjerm: Ja Batteritid med GPS: 5 timer Batteritid i dvalemodus: 7 dager Innebygget lagringsplass: 4 GB til musikk Bluetooth : Ja Smartklokkeegenskaper: Ja Multisport-modus: Nei Grunner til å kjøpe + Fullverdig GPS til treningssporing + Innebygget musikkstrømming Grunner til ikke å kjøpe - Ikke måling av treningsbelastning - Spotify-intgrasjonen må bli bedre

Garmin Vivoactive 4S er en kompakt og stilren klokke. Enkelte Garmin-klokker har et mer nytteorientert design, og selv om urskiven til for eksempel Garmin Instinct Solar ikke er større enn på en vanlig smartklokke, kan det kraftfulle designet være litt overveldende rundt et smalt håndledd. Det er her Garmin Vivoactive 4S kommer inn i bildet. Med mål på bare 40 x 40 x 12,7 mm, er den i prinsippet en forminsket utgave av den smarte og allsidige Vivoactive 4 (Åpnes i ny fane).

Akkurat som sitt større motstykke, har Vivoactive 4S ypperlig treningssporing med innebygget GPS som finner posisjonen på bare noen få sekunder og gir deg presis registrering av løpeturer og utflukter. Den har tilstrekkelig mange smarte funksjoner til at man gjerne benytter den hele dagen, og med søvnmåling og registrering av oksygenmetningen i blodet fungerer den også godt om natten.

Kjøpsråd og vanlige spørsmål

Hvilken Garmin-klokke er best? Garmin Venu 2 (Åpnes i ny fane) er etter vår mening den beste Garmin-klokken akkurat nå. Den finner den perfekte balansen mellom smartkokke og treningsklokke og gir deg alle funksjonene du måtte ønske deg. Og alt dette får du til en rimelig penge, slik at vi har en verdig testvinner. Hvis penger ikke er noe problem, og du gjerne vil ha en luksusklokke, er Garmin Epix Gen 2 (Åpnes i ny fane) den absolutt beste Garmin-klokken man kan kjøpe for øyeblikket. Dette er en førsteklasses enhet som rommer ale de beste og mest avanserte funksjonene, kombinert med en suveren konstruksjon. Her får du en nydelig AMOLED-skjerm, et bredt utvalg av treningsfunksjoner, en presis GPS og ypperlige kart. Garmin Fenix 7 (Åpnes i ny fane) er enda et toppalternativ og du får en luksuriøs opplevelse til en litt rimeligere penge enn du må ut med for Epix Gen 2-modellen.

Hvilken Garmin-klokke er billigst? Garmin Vivosmart 5 (Åpnes i ny fane) er et ypperlig budsjettalternativ, og dessuten en av de billigste Garmin-klokkene på markedet akkurat nå. Den er vel mer av en aktivitetsmåler enn en fullverdig smartklokke, men her får du likevel en rekke smarte funksjoner som automatisk aktivitetssporing og ypperlig søvnmåling.

Hvilken Garmin-klokke burde jeg velge? Det kommer litt an på hva slags buker du er. Garmin har klokker som passer ypperlig for blnt annet hverdagsbrukere, mosjonister, intens ekstremsport og maratonløpere. Garmin Venu 2 (Åpnes i ny fane) er en klokke som passer de fleste og dekker det meste. Hvis du trener mye, er Garmin Forerunner 955 (Åpnes i ny fane) en klokke for deg. Hvis du er mye på langturer og trenger lang batteritid, er Garmin Enduro (Åpnes i ny fane) eller en anen Garmin-modell med solcellelading perfekt for deg. Hvis du er ute etter en billig modell som dekker det mest grunnleggende, er Garmin Vivosmart 5 (Åpnes i ny fane) et ypperlig alternativ. Bruk gjerne litt tid på topplisten over, slik at du finner den modellen som best dekker dine behov.