Test: Garmin Vivosmart 5

Garmin Vivosmart 5 er en lett og smidig aktivitetsmåler for alle som verdsetter data mer enn design. Den er ikke like elegant som Fitbit Luxe eller Inspire 2, men den gir langt mer opplysninger og statistikk – noe du får enda mer av i mobilappen Garmin Connect (som ikke krever abonnementsavgift). Det er synd at den ikke har innebygget GPS, men den er likevel ypperlig egnet til å holde øye med personlig velvære og restitusjon.

Kort sammendrag

Garmin Vivosmart 5 er en lett aktivitetsmåler som tar opp konkurransen direkte med Fitbit – og det gjør den godt. Den er absolutt ikke like tiltalende som enheter som Fitbit Charge 5 eller Fitbit Luxe, ettersom den har et mer funksjonsorientert design og en monokrom skjerm. Men den er svært praktisk og gir deg massevis av data for hånden.

Nøkkelspesifikasjoner Mål: 19,5 x 10.7 x 217 mm (liten), 19,5 x 10,7 x 255 mm (stor)

Vekt med rem: 24,5 g (liten), 26,5 g (stor)

Skjermtype: OLED i gråtoner

GPS: Nei

Sportsmodi: 14 totalt, 10 tilgjengelig samtidig i klokken

Operativsystem: Garmin Watch OS

Den mest åpenbare oppdateringen fra Vivosmart 4 er den større skjermen med høyere oppløsning. Garmin utnytter den ekstra plassen godt til å klemme inn en imponerende mengde data. Her får du blant annet grafer og diagrammer som viser trender, noe du ikke får med mange av de andre aktivitetsmålerne i denne størrelsen. Tross mangelen på farger, som kunne ha bidratt til å tydeliggjøre dataene, er informasjonen likevel enkel å tyde med et kjapt øyekast.

Til forskjell fra Fitbit Charge 5 mangler Vivosmart 5 innebygget GPS. Dermed er den avhengig av Bluetooth-forbindelse til mobilen din for å kunne overvåke rutevalg og hastighet under utendørsaktiviteter. Den kan også gjøre bruk av det innebygde akselerometeret for å anslå avstand og hastighet, men dette er bare en grov vurdering og ikke noe du kan stole på når du trenger i forkant av et stevne.

Der flere av de beste funksjonene til Fitbit (som kartlegging av søvn og stress) bare er tilgjengelige hvis du har et Fitbit Premium-abonnement, er dataene og statistikken til Garmin gratis tilgjengelig gjennom den glimrende Garmin Connect-appen. Du får dessuten en rekke veiledede treningsøkter du kan følge, samt adaptive treningsplaner til sykling og løping. Du får ikke det store utvalget av videoer du får gleden av i Fitbits betalingstjeneste, men Garmin gjemmer ikke godsakene bak en betalingsmur.

Garmin Vivosmart 5 er veldig lik Vivosmart 4 ved første øyekast, men her er det likevel mange store forskjeller, som en ny, utbyttbar rem. (Image credit: Future)

Vivosmart 5 er ikke like begynnervennlig som Fitbits innstegsmodeller. Den er veldig statistikkorientert, men hvis du er statistikknerd, vil denne tilnærmingen utvilsomt appellere til deg.

Vivosmart 5 kan også være et klokt valg hvis du allerede har en heftig sportsklokke fra Garmin, men opplever klokken som litt for tungvinn til hverdagsbruk mellom treningsøktene. Garmin Connect-appen støtter nemlig flere enheter. Alle dataene samles på ett sted, uansett hvilken klokke du benytter.

Pris og lanseringsdato

Lansert i april 2022

Veiledende pris på 1699 kroner ved lansering

Garmin Vivosmart 5 ble lansert 20. april 2022 – fire år etter Vivosmart 4. Den kom på markedet med den veiledende prisen 1699 kroner. Tilgjengeligheten har i starten vært begrenset i det norske markedet, men den kan bestilles direkte fra Garmin. Enkelte forhandlere har allerede satt ned prisen.

Dette er en vanlig pris for en avansert aktivitetsmåler, men hvis du mener alvor med løpingen og er på utkikk etter en GPS-utstyrt klokke som kan gi deg treningstips, kan du få tak i den glimrende Garmin Forerunner 55 til en litt lavere pris.

Vivosmart 5 styres ved hjelp av en fysisk knapp og en berøringsskjerm. (Image credit: Future)

Batteritid

Syv dager i smartklokkemodus

Fire dager med alle sensorer og søvnsporing aktivert

Vivosmart 5 har den samme batterikapasiteten som Vivosmart 4. Garmin oppgir en maksimal batteritid på syv dager i smartklokkemodus, men hvis du aktiverer SpO2-overvåkning, reduseres varigheten betraktelig. I våre tester holdt klokken det gående i fire døgn med 24-timers SpO2-overvåkning aktivert, med sporing av én treningsøkt daglig. Vi fikk ladet batteriet helt opp på litt over to timer.

Garmin Vivosmart 5 gjør bruk av den samme proprietære ladekabelen som selskapets foregående klokker. (Image credit: Future)

Design og skjerm

Større skjerm enn Vivosmart 4

Tilgjengelig i to størrelser

Ny fysisk knapp på fronten

Først og fremst er det viktig å merke seg at Garmin Vivosmart 5 leveres i to forskjellige størrelser. Den minste av dem (small/medium) er tilpasset håndledd med en omkrets på 122 til 188 mm. Den store passer til håndledd med omkrets på 148 til 228 mm.

Ved første øyekast er begge versjonene temmelig like Vivosmart 4. Selve enheten har en slank konstruksjon og er festet til en myk silikonrem med hus. Med denne modellen kan remmen byttes ut – bare bøy remmen litt bakover og press selve sporingsenheten ut før du fester den til en ny rem. Her behøver man ingen verktøy.

Vivosmart 5 mangler forgjengernes ytterkant i aluminium. Dette er en beslutning som gjør enheten litt mindre elegant, men som har bidratt til at Garmin har spart inn noen få, dyrebare gram. Versjonen vi testet veier bare 24,5 gram inkludert remmen. Den større versjonen veier 26,5 gram. Altså er denne enheten utrolig lett.

Garmin har erstattet den kapasitive knappen på Vivosmart 4 med en fysisk knapp det er lettere å håndtere når man har på seg hansker. (Image credit: Future)

Garmin har også byttet ut den kapasitive knappen nederst på urskiven med en fysisk utgave. Dette kan virke som et pussig valg, ettersom den bryter med enhetens elegante linjer. Men dette er likevel en kjærkommen nyvinning, ettersom Vivosmart 5 er blitt mye enklere å betjene når man har på hansker – eller har fuktige hender. Vivosmart 5 er vannbestandig ved svømming, men ikke ved dykking eller hurtiggående vannsport.

På baksiden finner man den optiske pulssensoren og SpO2-sensoren, i tillegg til ladekontakten. Vivosmart 5 gjør bruk av den samme proprietære ladekabelen som alle andre Garmin-enheter de senere årene – og pluggen sitter trygt.

Den kanskje mest åpenbare forskjellen på Vivosmart 5 og dens forgjengere er den større OLED-skjermen. Vivosmart 5 har en skjerm med høyere oppløsning enn forgjengeren, men den er fremdeles monokrom. Uten farger blir den mindre slående enn Fitbit Luxe, men designerne hos Garmin har utnyttet den begrensede plassen og gråtoneskalaen godt, der det er klemt inn en imponerende mengde data i hvert skjermbilde. I stedet for at lengre tekstblokker kuttes av, slik de av og til gjorde på Vivosmart 4, kan man rulle seg nedover. Man kan dessuten få opp minst tre ulike typer data samtidig på skjermen.

Vivosmart 5 har betydelig større skjerm enn forgjengeren, men den er fremdeles monokrom og ikke i farger. (Image credit: Future)

Vivosmart 5 har også en sensor for omgivelseslys. Dermed justeres skjermens lysstyrke dynamisk i tråd med de rådende forholdene. Vi opplevde at dette fungerte godt, og man kan også velge lysnivåer manuelt, justere tidsintervallet før skjermen går i dvale eller velge alltid-på-modus. Alle disse valgene vil imidlertid påvirke batteritiden.

Helsesporing i hverdagen

Ypperlig søvnsporing

SpO2-sporing tapper batteriet raskt

Døgnkontinuerlig stressmåling fungerer godt

Vivosmart 5 overvåker søvnen automatisk, og i våre tester oppdaget den når vi sovnet og våknet. Kartleggingen av søvnstadiene var på linje med dem vi fikk med vår Withings Sleep Analyzer. Hver morgen vil du få en minirapport med blant annet en poengsum for søvn (som bygger på søvnens varighet og tiden tilbragt i hvert stadium), en liten værmelding for dagen man har i vente samt en kort oversikt over dinne kommende kalenderbegivenheter. Du kan gå grundigere inn i søvndataene i Garmin Connect-appen på mobilen.

Den eneste ulempen er at Garmin ikke tar hensyn til høneblunder. Hvis du tar en bitteliten blund på kvelden, kan den bli regnet sammen med dataene for natten. Blunder er noe enhetene fra Amazfit håndterer godt. Vi håper at Garmin snart oppgraderer algoritmene for søvn og restitusjon, slik at de kommer på samme nivå.

Garmin Vivosmart 5 sporer søvn automatisk og måler puls, bevegelse, åndedrett og stress. (Image credit: Future)

Du kan også velge å ha SpO2-overvåkning aktivert om natten – eller hele døgnet. Men som nevnt tidligere, har dette en stor innvirkning på batteritiden. Hvis du ikke er spesielt bekymret for blodets oksygenmetning, og ikke har problemer med for eksempel søvnapné eller driver med høydetrening, kan det være fornuftig å la denne sensoren være deaktivert.

Garmin kombinerer søvndata og aktivitetsdata for å kunne generere en Body Battery-poengsum. Omtrent som Fitbits Daily Readiness Score er dette et anslag over hvor mye energi du har til å håndtere dagens gjøremål. Men til forskjell fra Fitbits målinger kan du med Garmins enheter, som Vivosmart 5, se endringene i sanntid. Dermed kan du endre planene dine underveis. Hvis du planla en hard treningsøkt, men kroppsbatteriet ditt er i ferd med å gå tomt, kan det være smartere å gjennomføre en lettere restitusjonsøkt.

Body Battery er et nyttig verktøy, og den aktuelle poengsummen er enkelt tilgjengelig på Vivosmart 5. Her får du også opp en graf som viser deg hvordan poengsummen har endret seg de fire siste timene, samt en melding om batteriet er i ferd med å «tappes» eller «lades». Det er mye data som klemmes inn på små flater, noe som reduserer behovet for å fiske opp telefonen og sjekke i appen.

Vivosmart 5 viser dine nåværende Body Battery-poeng. Trykker du på denne, vil du se et diagram over energinivået ditt de fire siste timene. (Image credit: Future)

Døgnkontinuerlig stressovervåkning er en annen nyttig funksjon. Til forskjell fra Fitbit Sense and Charge 5, som begge måler stress ved å sjekke endringene i den elektriske ledeevnen i huden, benytter Vivosmart 5 en algoritme kalt Firstbeat Analytics, som bygger på variasjoner i pulsen.

Den kan ikke alltid skille mellom fysisk og følelsesmessig, men funksjonen deaktiveres under treningsøkter, slik at du skulle få et greit inntrykk av sinnstilstanden din. Hvis du begynner å føle deg stresset, kan Vivosmart 5 (akkurat som alle nyere Garmin-klokker) veilede deg gjennom noen enkle og svært effektive pusteøvelser.

Vivosmart 5 sporer energinivået ditt hele dagen, med oppdateringer i sanntid på selve enheten. Den måler stress gjennom variasjoner i pulsen. (Image credit: Future)

Treningssporing

Kan lagre 10 treningsmodi

Ikke innebygget GPS

Velresponderende pulsmåler

Først er det viktig å merke seg at Garmin Vivosmart 5, akkurat som fjorårets Garmin Lily, ikke har en innebygget GPS-enhet. I stedet gjør den nytte av mobiltelefonens GPS-brikke for å spore hastighet og veivalg ved utendørsaktiviteter. Hvis du velger å ta en løpetur eller sykkeltur uten å ta med deg telefonen, får du bare opp helt grunnleggende statistikk etterpå.

Man kan velge fra en lang rekke sportsprofiler, men lille Vivosmart 5 kan bare lagre ti av dem om gangen. Dermed må du bruke litt tid på å legge inn dine foretrukne aktiviteter i Garmin Connect-appen før du begir deg ut på veien, i bassenget eller til treningsstudioet. Når det er gjort, trykker du bare på knappen foran på klokken, velger aktiviteter, og så er det bare å sette i gang.

Vivosmart 5 har ikke den samme pulsmåleren som Garmins senere sportsklokker, men den responderer uansett godt. Dataene stemmer stort sett med dem man får med selskapets dyrere kroppsdingser. (Image credit: Future)

Automatisk aktivitetssporing fungerer også godt. Du kan velge hvor lenge Vivosmart 5 skal vente før den begynner å registrere aktiviteten.

Men vær oppmerksom på at enheten ikke vil koble seg til mobilens GPS med mindre du begynner å spore aktiviteten manuelt. Du får likevel målt avstanden via enhetens akselerometer, men det gir ikke like presise målinger. For en forhåndsmålt løpetur på fem kilometer, målte den 150 meter for lite. Farten var dramatisk avvikende etter en intervalløkt.

Garmin Vivosmart 5 har ikke innebygget GPS. Hvis mobilen din ikke er innenfor Bluetooth-rekkevidde, kan den bare anslå hastighet og avstand ved hjelp av akselerometeret. (Image credit: Future)

Vivosmart 5 gjør ikke nytte av den samme pulsmålerteknlogien som nylig lanserte klokker som Fenix 7 og Forerunner 55, men uansett viste den seg å være velresponderende og presis i våre intervalltester. Du kan også velge å kringkaste pulsmålingene til en paret enhet via ANT+-kompatible enheter som tredemøller (se etter ANT+-logoen på maskinen eller les i manualen for å finne ut om dette vil fungere).

Når treningsøkten er avsluttet deles dataene nærmest umiddelbart med Garmin Connect-appen hvis mobilen er innenfor Bluetooth-rekkevidde. Klokken kan lagre data fra syv registrerte aktiviteter, så det er ikke noe problem selv om du ikke får synkronisert enhetene umiddelbart.

Øvrige verktøy

Ingen lokal musikklagring

App- og samtalevarsler

Vivosmart 5 har ingen lokal lagring av musikk, men det er ikke annet å vente med en så liten enhet. Men du kan benytte den som fjernkontroll for mobilens mediaspiller. Dermed trenger du ikke å fiske mobilen opp av en lomme når du er ute på løpetur bare for å bytte spor.

Du kan heller ikke bruke klokken til å gjennomføre telefonsamtaler (da må du for eksempel ha en Garmin Venu 2 Plus). Men du vil få varsler om innkommende samtaler og meldinger gjennom justerbare vibrasjoner mot håndleddet. Du kan også se små utdrag av SMSer, eposter og app-varsler ved å trykke på dem når de dukker opp på skjermen til Vivosmart 5.

En annen nyttig funksjon er muligheten til å finne telefonen din ved hjelp av Vivosmart 5 – og omvendt, selv om telefonen din skulle være i stillemodus. Funksjonen lager høy lyd, og den er kjekk å ha hvis du er litt uryddig.

Ledsagerappen

Nesten umiddelbar synkronisering av data

Velorganisert og lett forståelig

Ingenting er gjemt bak betalingsmnur

Som alle aktivitetsmålere og sportsklokker fra Garmin, synkroniserer Vivosmart 5 data med Garmin Connect. Appen støtter flere enheter, så hvis du har en omfangsrik GPS-klokke og lurer på om du skal bruke en Vivosmart mellom øktene, er dette problemfritt. Alle helse- og treningsdataene vil bli samlet på samme sted, uansett hvilken enhet de ble registrert på.

Garmin Connect er en av de beste appene av denne typen. Her presenteres man for en stor mengde data på en oversiktlig og lett forståelig måte. Appens hovedskjerm er et instrumentpanel som rommer dagens statistikk, som puls, stressnivå, kroppsbatteri (Garmins begrep for energinivå), menssyklus og nylig gjennomførte treningsøkter. Du kan legge til, fjerne eller omarrangere disse etter eget forgodtbefinnende.

Trykk på statistikken du vil fordype deg i og du kan grave deg ned i stadig mer detaljerte data om helse, form og trening.

Du trenger ikke å betale for et abonnement for å kunne se historiske data i Garmin Connect-appen. (Image credit: Future)

Alt i Garmin Connect-appen er gratis. Men hvis du har planer om å bytte ut din Fitbit, må du være oppmerksom på at du får færre veiledede øvelser her. Hvis du er en løper eller syklist vil du sette pris på de adaptive treningsprogrammene som er utviklet for at du skal kunne nå bestemte mål – som å delta i en konkurranse eller sette en ny personlig rekord. Men du får ikke den enorme katalogen med videoguider et Fitbit Premium-medlemskap vil gi deg.

Hvilken aktivitetsmåler som passer deg best, avhenger av hvilken opplevelse du er ute etter. Hvis du allerede har etablert gode rutiner, kan den datamettede Vivosmart 5 være noe for deg. Men hvis du gjerne vil inspireres og få opplevelsen av et nettsamfunn, er det verdt å overveie om et Fitbit-medlemskap kan få plass i budsjettet ditt.

Andre alternativer

Garmin Forerunner 55

Hvis du mener alvor med løpingen, er Forerunner 55 en super innstegsmodell med GPS. Den hjelper deg å håndtere treningsbelastningen selv om du ikke følger et bestemt treningsprogram. Den koster omtrent det samme som Garmin Vivosmart 5, så her får du mye for pengene.

Les vår test av Garmin Forerunner 55 (på engelsk)

Fitbit Luxe

Hvis Vivosmart 5 er for kjedelig etter din smak og du vil ha noe mer tiltalende rundt håndleddet, er Fitbit Luxe et ypperlig alternativ. Selv om den har en fargeskjerm av AMOLED-typen, har den omtrent samme batteritid som Vivosmart-modellen. Den dekker også alt det grunnleggende innenfor helse og trening.

Les vår test av Fitbit Luxe

Kjøp den hvis …

… du er en statistikknerd

Med Vivosmart 5 handler det meste om tall. Det er utrolig hvor mye data utviklerne hos Garmin har klart å klemme inn på en så liten skjerm.

… din vanlige sportsklokke er litt for omfangsrik

Hvis du er glad i sportsklokken din fra Garmin men synes den er litt for stor for dagligdags bruk, kan du ha på deg Vivosmart 5 for å hente inn helsedata i dagens løp, og bytte til sportsklokken når du skal trene. Alle dataene fra begge enhetene samles i Garmin Connect-appen.

Ikke kjøp den hvis …

… utseende betyr alt

Vivosmart 5 er en av de mest funksjonsorienterte aktivitetsmålerne vi har testet den siste tiden. Den er absolutt ikke stygg, og muligheten til å bytte rem på bare sekunder er en fin bonus, men den er først og fremst designet med tanker på funksjonaliteten.