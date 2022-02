Garmin Instinct 2 vs Garmin Instinct: velg riktig klokke til ditt neste eventyr

I februar 2022 avduket Garmin sin andre generasjon av sportsklokkemodellen Instinct, med haugevis av modi for aktivitetssporing og ekstra lang batteritid. Men den nyeste modellen er kanskje likevel ikke det beste valget for deg. Her forklarer vi alle de viktigste forskjellene på de to Instinct-modellene, slik at du selv kan avgjøre hvilken av dem som passer best til dine behov.

Først er det viktig å merke seg prisen. Basisversjonen av Instinct 2 koster vesentlig mer en tilsvarende utgave av Instinct, Ekstra egenskaper som solcelleglass kjører prisen opp ytterligere. Dermed kan originalutgaven av Garmin Instinct være et utmerket alternativ om budsjettet skulle være litt trangt. Og ettersom dette er en eldre modell, er det godt mulig at du vil komme over noen gunstige rabatter.

Hvis du har slanke håndledd, er nok Instinct 2 et smartere valg. Originalversjonen av Instinct ble bare levert med en urkasse med diameter 45 mm, mens Instinct 2 også er tilgjengelig i en mindre utgave på 40 mm.

Instinct 2 har dessuten langt mer å fare med når det gjelder aktivitetssporing. Den oppgraderte pulsmåleren gir mer nøyaktige tall og klokken har fått en rekke nye aktivtetsprofiler og kan håndtere flere idrettsgrener.

Vi har imidlertid bare skrapt litt i overflaten så langt. Det er også store forskjeller når det gjelder batteritid, spesialmodeller og dagligdagse smartklokkefunksjoner. Nedenfor finner du en fyldig sammenligning av Instinct og Instinct 2, men i tilfelle du allerede har bestemt deg, har vi også hentet frem de beste prisene for begge modellene her:

Klokkemodeller og priser

Klokkemodeller

Garmin Instinct 2 leveres i to størrelser

Flere spesialutgaver er tilgjengelige

Man kan velge mellom standardmodeller og solenergimodeller

Originalversjonen av Garmin Instinct leveres i bare én størrelse (45 mm), men den er tilgjengelig i mange forskjellige farger og konfigurasjoner. I tillegg til standardversjonen, kan man også velge en solcelleversjon som gjør bruk av fotovoltaisk glass for å høste inn energi og gi batteriet påfyll.

Man kan dessuten velge mellom flere spesialutgaver: Camo (som ikke har noen ekstra funksjoner, men har et stilig mønster på rem og ytterkant), Tactical (utviklet for servicepersonell), Surf (med tidevannstider og en egen funksjon for sporing av surfing) samt Exports (som gjør at du kan kringkaste pulsmålingen når du strømmer).

(Image credit: Garmin)

Garmin Instinct 2 gir deg enda flere valgmuligheter. Nå kan du velge mellom urkasser med diameter på 40 mm og 45 mm. Den minste av dem passer utmerket for mennesker med slanke håndledd. Begge utgavene leveres i både standardversjon og solenergiversjon.

Det finnes også flere spesialversjoner av Instinct 2. Som før har man en modell kalt Surf, men denne er nå tilgjengelig i både 40 mm og 45 mm, i tillegg til at du kan velge å kjøpe den med eller uten solenergiglass.

Modellene Tactical og Camo versjonene leveres bare i 45 mm. Tactical-modellen har solenergiglass, noe Camo ikke har.

Det finnes ikke en egen e-sportversjon av Instinct 2. I stedet har Garmin kommet med en ny klokke kalt Instinct 2 Dezl (som uttales «diesel»), som er spesialutviklet for lastebilsjåfører. Den kan kobles til bilens navigasjonssystem (Garmin), vise helsestatistikk på den høyoppløste skjermen og minne deg på at du må ta pauser jevnlig.

Garmin Instinct 2 – klokkemodeller Versjon 45 mm 40 mm Standard-glass Solenergiglass Standard Ja Ja Ja Ja Surf Ja Ja Ja Ja Tactical Ja Nei Nei Ja Camo Ja Nei Ja Nei Dezl Ja Nei Ja Nei

Instinct og Instinct 2 leveres begge i Surf-versjoner. (Image credit: Garmin)

Pris

Garmin Instinct 2 koster mer enn originalversjonen av Instinct

Solenergi- og spesielversjonene er dyrere

Originalversjonen av Instinct finnes ofte til nedsatt pris

Originalversjonen av Garmin Instinct ble lansert i Norge for 2490 kroner, men har vært nede i rundt 1600 kroner hos enkelte forhandlere. Den dyreste modellen i serien er Instinct Solar Tactical Edition, som kom på markedet i 2019 med en pris på 5399 kroner, men som senere har vært å få for i underkant av 3000 kroner.

Dermed ser du at man hos mange forhandlere kan få originalversjonene av Garmin Instinct og Instinct Solar for sterkt nedsatte priser.

Garmin Instinct 2-serien er dyrere enn originalmodellene. Basismodellen uten solenergiglass kom på markedet for 3700 kroner. Den dyreste modellen i familien er Instinct 2 Solar Tactical Edition, som hadde en lanseringspris på 5745 kroner.

Design, skjerm og batteritid

Design

Urkasser i polymer og remmer i silikon

Fem fysiske knapper, ingen berøringsskjerm

Instinct 2 leveres i livligere farger

Klokkene i Garmin Instinct-serien er designet for å være hardføre og holdbare, og ikke prangende. Alle versjonene av Instinct og Instinct 2 leveres med urkasser i fiberforsterket polymer og remmer i silikon. Sistnevnte kan erstattes av en varianter i metall eller lær, eller i vevet stoff – hvis du velger å kjøpe rem separat.

Alle Instinct-klokkene har likt utformet kasse, men som vi nevnte ovenfor, leveres Instinct 2 også i en mer kompakt variant på 40 mm (Instinct 2S). Alle klokkene betjenes ved hjelp av fem fysiske knapper som er fordelt rundt på kanten av kassen. De kan enkelt betjenes med våte hender eller når man har på seg hansker. Klokkene har ikke berøringsskjerm.

Klokkene i begge seriene er tilgjengelige i mange fargevarianter, men Instinct 2 leveres også i noen livligere valører som Poppy, Electric Lime og Neo Tropic (en slags blålig farge).

Garmin Instinct 2 leveres i friskere fargevalører enn originalversjonen. (Image credit: Garmin)

Skjerm

Alle modellene har monokrome MiP-skjermer

Unikt design med dobbel skjerm

Instinct 2 har høyere skjermoppløsning

Alle Garmin Instinct-klokkene har monokrome memory-in-pixel (MiP)-skjermer med en liten utstansing øverst til høyre som viser kontekstuell informasjon når du navigerer deg gjennom menyene. Den kan også vise statistikk som skrittall, pulstall eller dato. Det er ingen synlig forskjell på standardglasset og solenergiglasset.

Alle Garmin Instinct-klokkene har monokrome MiP-skjermer med høy kontrast. (Image credit: Future)

Skjermen er mindre slående enn AMOLED-skjermene på klokker som Venu 2, men den er enkel å lese av i alle lysforhold og har mer kontrast enn MiP-fargeskjermen til Garmin Fenix 7.

Originalversjonen av Garmin Instinct har en oppløsning på 128 x 128 piksler. 45 mm-utgaven av Instinct 2 har en oppløsning på 176 x 176 mm, mens 40 mm-modellen Instinct 2S har en oppløsning på 156 x 156 piksler.

Batteritid

Instinct 2-modellene har forbedret batteritid

Solenergimodellene kan vare evig under de rette forutsetningene

Lang batteritid er et viktig salgsargument for Instinct-klokkene, og Instinct 2-serien holder det gående enda lenger mellom oppladingene. Med tilstrekkelig sollys kan solenergimodellene holde ut evig, men som med alle andre smartklokker, vil batteritiden i virkelighetens verden påvirkes av hvilke funksjoner du bruker.

Tabellen nedenfor viser den angitte batteritiden for standardmodellen og solenergimodellen på 45 mm, der det forutsettes solskinn hele dagen med 50 000 lux. Batteritiden er noe kortere for Instinct 2S, noe som skyldes at batteriet er litt mindre.

Garmin Instinct – maksimal batteritid Modus Instinct Instinct Solar Instinct 2 Instinct 2 Solar Smartklokke 14 dager 54 dager 28 dager Ubegrenset Batterisparende smartklokke ikke angitt Ubegrenset 65 dager Ubegrenset GPS 16 timer 38 timer 30 timer 48 timer UltraTrac / Max-batteri GPS 40 timer 145 timer 70 timer 370 timer

Ved en lanseringspresentasjon av Instinct 2 fortalte Garmin at ubegrenset batteritid er en realistisk mulighet for eksempelvis en badevakt som jobber utendørs.

Smartklokke- og treningsfunksjoner

Smartklokkefunksjoner

Instinct 2 støtter tredjepartsapper

Instinct 2-versjoner støtter NFC

Ikke tilgjengelig i LTE-versjon

Klokkene i Instinct- og Instinct 2-seriene er designet med utendørsidrett i tankene, men de har også en rekke gode smartklokkefunksjoner til dagligdags bruk.

Alle Instinct-klokkene kan gi deg mobilvarsler, samt varsler om telefonanrop og tekstmeldinger på skjermen. Du kan bruke klokken til å styre musikken på mobilen, og til å finne mobilen hvis den skulle forsvinne (det gjelder også motsatt vei).

Med alle Garmin Instinct-klokkene kan du motta mobilvarsler på skjermen. (Image credit: Garmin)

Instinct 2 har imidlertid langt mer å by på. Du kan for eksempel laste ned tredjepartsapper, urskiver og datafelter via Garmin Connect IQ. Dette er ikke tilgjengelig mulig med originalmodellen Garmin Instinct.

Garmin Instinct 2 Solar-klokkene tilbyr dessuten Garmin Pay, slik at du kan gjennomføre kontaktfrie betalinger der dette støttes.

Det er imidlertid ingen LTE-klokker i Instinct- eller Instinct 2-seriene. Dermed vil du ikke kunne laste ned apper eller overføre data uten Bluetooth-forbindelse til mobilen.

Klokkene har heller ikke mikrofon. Dermed kan du ikke besvare telefonoppringninger eller bruke taleassistent direkte fra håndleddet (da må du heller ha Garmin Venu 2 Plus). Android-brukere kan imidlertid bruke Instinct-klokken til å avvise oppringninger med en tekstmelding.

Aktivitetssporing

Instinct 2 har en ny pulsmåler og SpO2-sensor

Instinct 2 har mange nye sportsprofiler å by på

Instinct 2 har mulitsort-sporing

Klokkene i den opprinnelige Instinct-serien har en imponerende rekke med sporingsverktøy for aktiviteter, men Instinct 2 har fått flere store oppgraderinger. For det første er det kommet en optisk pulsmåler samt en SpO2-sensor for måling av endringer i blodets oksygenmetning. Instinct 2 har dessuten mer avansert søvnmåling, samt måling av åndedrettet.

Den opprinnelige Instinct-serien har en rekke sporingsfunksjoner for trening, og kan spesielt by på mye til syklister, svømmere og alle som løper. Det finnes også sportsmodi for landeveisløping, løping på stier, tredemølle, landeveissykling, innendørssykling, terrengsykling, svømming i basseng og i åpent vann.

Garmin Instinct 2 har mange sportsmodi å by på. (Image credit: Garmin)

For deg som trener i studio finnes det også profiler for styrketrening, cardio og ellipse, trappegang, gulvklatring, romaskin og yoga. I tillegg kan vi nevne gåturer, klatring, skiløping, snowboardkjøring, SUP, roing, kajakk og Jumpmaster (for fallskjermhopping).

Med Instinct 2 får man i tillegg profiler for innendørs baneløp, innendørsklatring, buldring, fiske, jakt, gravel-sykling, sykkelcross, e-sykling og mange andre aktiviteter. Instingt 2 kan også skilte med multisport-sporing, så hvis du eksempelvis driver med triathlon, kan du veksle mellom modiene ved å trykke på en knapp – i stedet for å avslutte én økt og begynne på en annen.

Klokkene i Instinct 2-serien er dessuten lovlige å benytte i golfturneringer. Her får du verktøy som et digitalt scorekort, avstand til hullene og oversikt over green-en.