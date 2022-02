Test: Garmin Fenix 7

Fenix 7 er den mest avanserte multisportsklokken fra Garmin så langt, men dens nye treningsverktøy er blitt utviklet for å være tilgjengelige for en bredere gruppe utøvere. Statistikk over blant annet utholdenhet og treningsbelastning presenteres på en måte det er lett å forstå, og virkningen av ukens treningsøkter på formen din over tid vises tydelig. Den nye berøringsskjermen gjør det langt enklere å navigere i menyer, men de som liker Fenix-seriens navigasjon med fem knapper, kan deaktivere berøringsfunksjonen og holde seg til det de er blitt vant til. Batterikapasiteten har fått et kraftig løft uten at vekten er økt, og kartverktøyene er blitt mye bedre. Den eneste åpenbare mangelen er en mikrofon, slik at man kunne benyttet taleassistent og tatt telefonsamtaler, men det håper vi er på plass i en Fenix 7 Plus-modell.

Kort sammendrag

Garmin Fenix 7 er utviklet for alle som digger konkurranse og ønsker å presse seg maksimalt for å nå nye nivåer – uansett om du sykler, løper halvmaraton, driver med triatlon eller konkurrerer innenfor crossfit. Fenix 7 antar likevel ikke at du allerede har en komplett treningsplan på plass, med full oversikt over hvordan du balanserer belastning og restitusjon. Her får du verktøyene du trenger for å forstå hvordan formen din er for øyeblikket, sette deg realistiske mål og trene på en slik måte at du kan nå målene dine.

Klokken romer de samme avanserte sporings- og treningsverktøyene som gjorde Fenix 6 til den beste multisportsklokken da den kom i 2019, men her introduseres det dessuten noen nye egenskaper som gjør klokken mer tilgjengelig for nye brukergrupper.

Den mest åpenbare oppgraderingen er berøringsskjermen. Klokken har fremdeles fem fysiske knapper, som på tidligere Fenix-modeller (inkludert en nylig forsterket startknapp), men skjermen er til stor hjelp ved navigering i kart. Den er smart implementert, ettersom den låses under treningsøkter, slik at du ikke skal komme borti den ved et uhell. Folk som foretrekker den klassiske Fenix-tilnærmingen kan velge å deaktivere den helt.

Skjermen er fremdeles av typen MiP (memory-in-pixel) og ikke AMOLED, som du får med Garmin Epix eller Venu 2. Den er greit lesbar i de fleste lysforhold, men kontrasten er svak. Dessuten gjør valget av blå i stedet for hvit bakgrunnsbelysning gjør at fargene av og til blir uklare. Men det utgjør en viktig brikke i det gjerrige strømforbruket til Fenix 7. Dette er en klokke som kan holde det gående i ukevis under de rette forholdene – selv modellene uten solenrgitilgang byr på imponerende varighet.

Garmin Fenix 7 leveres i tre størrelser, og er tilgjengelig i i standard-, Solar- og Sapphire Solar-utgaver. (Image credit: Future)

På programvaresiden er det kommet en sanntidsmåler av formen, som viser hvordan energinivået synker i løpet av en treningsøkt, slik at du kan justere innsatsen i samsvar med dette. Dette er første gang det er mulig å se endringer i utholdenheten i et diagram du lett kan lese av.

Det er også kommet ett verktøy som gjør at du kan forutsi et løp på bakgrunn av formen din og ditt nåværende treningstregime og hvordan dette vil gi utslag på tiden din på 5 km, 10 km og halvmaraton. Slike data var allerede tilgjengelige i Garmin Connect-appen, men det nye diagrammet på skjermen gjør at du se tendensen i løpstidene dine, og at de kanskje synker, takket være innsatsen din.

Hvis du allerede er fornøyd med din Fenix 6, anbefaler vi deg ikke å kaste deg over tastaturet for å oppgradere umiddelbart, men Fenix 7 er proppfull av nye, smart utpønskede egenskaper som virkelig gir utslag i treningshverdagen.

Pris og slippdato

Ble tilgjengelig i det norske markedet i januar 2022

Mye dyrere enn Fenix 6

Garmin Fenix 7-serien ble lansert 18. januar 2022, og kan kjøpes direkte fra Garmin – og fra norske forhandlere. Veiledende pris for den minste basismodellen er 7999 kroner. Den største og dyreste utgaven har en utgangspris på 12 899 kroner.

Det er et kjempehopp fra Fenix 6, som ble lansert for rundt 6000 kroner i 2019. Men den er i utgangspunktet billigere enn den andre generasjonen av hverdagsklokken Garmin Epix, som har en veiledende pris på 11 499 kroner. Epix ble lansert på samme dag som Garmin Fenix 7.

Garmin Fenix 7 har slankere ytterkant enn sine forgjengere. (Image credit: Future)

Design

Berøringsskjerm og fysiske knapper

Ingen økning i vekten

Førsteklasses materialer

Fenix 7 leveres i tre størrelser, med diameter på henholdsvis 42 mm, 47 mm og 51 mm, med de tre variantene standard, Solar og Sapphire Solar:

Garmin Fenix 7-modellene 42 mm kasse 47 mm kasse 52 mm kasse Fenix 7S Fenix 7 Fenix 7X Fenix 7S Solar Fenix 7 Solar Fenix 7X Solar Fenix 7S Solar Sapphire Fenix 7 Solar Sapphire Fenix 7S Solar Sapphire

Vi har testet den 47-millimeters Sapphire Solar-modellen, som er den første klokken som kombinerer fordelene ved Power Glass, som henter inn solenergi, med herdet krystall.

Vår testklokke hadde en grafittgrå titankasse og en sort silikonrem, men det finnes flere tilgjengelige fargekombinasjoner. Silikonremmen er et ypperlig valg til aktiviteter, og den er enkel å rengjøre. Du kan også velge en pakke der du får med deg en vevet rem eller en lærrem for dagligdags bruk.

Klokken gjør bruk av Garmins QuickFit-remmer, som løsnes fra kassen ved å trykke på en plastklips. De er utrolig enkle å bytte ut, men kan ikke erstattes med de eldre remmene man løsner ved å trykke en nål til siden.

Fenix 7 Sapphire Solar veier 73 gram inkludert silikonremmen, og 50 gram uten. Det er nesten nøyaktig det samme som Fenix 6 Solar, som veier 72 gram med remmen og 49 gram uten. Det er imponerende at Garmin har har klart å holde vekten på samme nivå samtidig som batterikapasiteten er økt kraftig og skjermteknologien er forbedret.

Denne klokken har det samme oppsettet med fem knappet som Fenix 6, men en berøringsskjerm i tillegg. (Image credit: Future)

Brukergrensesnittet til Fenix 7 vil være umiddelbart gjenkjennelig for brukere av Fenix 6, og kombinerer fem fysiske knapper med en berøringsskjerm som automatisk låser seg ved aktivitetssporing for å unngå at du setter den på pause eller stanser aktiviteten ved et uhell. Hvis du foretrekker å holde deg til knappene, kan du velge å deaktivere berøringsfunksjonen helt. Det er også mulig å slå av denne funksjonen om natten, så du ikke kommer borti skjermen i søvne. Vi opplevde imidlertid ikke dette som noe problem.

I stedet for å utstyre Fenix 7 med en AMOLED-skjerm som på klokkemodellene Venu 2 og Epix, har Garmin her valgt å holde seg til den transflektive MiP-skjermen. Det er et fornuftig valg, ettersom det øker batterivarigheten, men den er ikke så lyssterk som vi kunne ønske oss.

Den er enkel å lese av i de fleste lysforhold, men vil opplevde kontrasten som litt for svak sammenlignet med klokker som Garmin Instinct Solar (som du ser nedenfor), og vi måtte ofte benytte bakgrunnsbelysning. Sistnevnte er blått, og ikke hvitt, noe som gjør at fargene på skjermen noen ganger kan virke litt uklare – særlig valører av rødt og fiolett.

Garmin Fenix 7 (til høyre) har merkbart svakere skjermkontrast enn Instinct Solar (til venstre). (Image credit: Future)

Når det gjelder lading, benytter Fenix 7 den samme proprietære USB-kabelen som alle andre Garmin-klokker som er kommet på markedet de to-tre seneste årene. Dette vil nok være en skuffelse for alle som hadde håpet på kontaktløs lading. Men kabelen er enkel å bruke og plugges trygt inn på baksiden av klokken.

Fenix 7 er vanntett ned til 100 meter, slik at den egner seg godt for svømming i basseng og i åpent vann – samt aktiviteter som padling, surfing og brettpadling (som alle har sine egne profiler). Til dykking må du imidlertid ha en egen, spesialisert svømmeklokke, som for eksempel Garmin Descent Mk2.

(Image credit: Future)

Batteritid

Den største modellen holder det gående i fem uker

Justerbare innstillinger for batterisparing

Solar- og Sapphire Solar-versjoner er tilgjengelige

Batteritiden har alltid vært et salgsargument for Garmins sportsklokker, og her leverer virkelig Fenix 7-serien. Men først er det viktig å tenke på at batteritiden til hver enkelt modell i serien avhenger av batteriets størrelse, om den har solceller og størrelsen på solcelleenheten.

Utgaven av Fenix 7 Sapphire Solar som vi testet er utstyrt med Garmins Power Glass, som høster inn energi hele dagen for å øke betteritiden. Du må likevel plugge klokken i laderen av og til, men solcellen forlenger varigheten merkbart.

Nøyaktig hvor ofte du faktisk må lade opp klokken, for det avhenger av hvordan du bruker den og hvilke sensorer du velger å aktivere. Nedenfor ser du tallene fra Garmin for akkurat vår testmodell:

Garmin Fenix 7 Sapphire Solar – anslag for batteritid Modus Batteritid (med solenergi) Smartklokke Opptil 22 dager Batterisparemodus Opptil 173 dager Alle satellittsystemer Opptil 48 timer Alle satellittsystemer og flerbåndstilkobling Opptil 26 timer Alle satellittsystemer og musikk Opptil 10 timer Max battery GPS Opptil 289 timer Expedition GPS Opptil 74 dager

Alle disse tallene innebærer store oppgraderinger fra Fenix 6 Solar. Våre tester i virkelige situasjoner ga faktisk enda bedre resultater. Selv om vi ofte tok i bruk bakgrunnsbeslysningen, sporet i gjennomsnitt én treningsøkt med GPS daglig og hadde nattlig SpO2-overvåkning aktivert, holdt klokken det gående i tre uker før den trengte påfyll via ladekabelen.

Vi fikk også testet modellen Garmin Fenix 7S uten solenergi, og til tross for at den har minst batterikapasitet i denne serien, var det igjen 56 % av ladingen etter én ukes bruk. Det overgår med stor margin Garmins anslåtte batteritid på 11 dager i ren smartklokkemodus.

Nå er det også blitt lettere å lese av hvor mye det gjenstår på batteriet. En av våre innvendinger mot Fenix 6 Solar er at du bare kan se det gjenværende energinivået målt i antall dager. Med Fenix 7 kan du velge å få angitt dette i prosent. Det er en liten, men kjærkommen vri.

Du kan slå av og på Battery Saver-modusen eller gjøre mer spesifikke justeringer via mobilappen Garmin Connect ved å deaktivere enkelte typer målinger.

Du kan justere batteriinnstillingene på selve klokken, eller i Garmin Connect-sppen på mobilen. (Image credit: Future)

Smartklokkefunksjoner

Glimrende GPS-verktøy for navigasjon

Integrert musikklagring og Garmin Pay

Ingen mikrofon til håndfrie oppriingninger

Garmin Fenix 7 rommer alle sensorene du forventer av en smartklokke av ypperste klasse, inkludert selskapets nyeste pulsmåler Elevate 4, altimeter, kompass, SpO2-sensor og temperatursensor.

SpO2-målingen kan kjøres kontinuerlig, over natten eller for å sjekke av og til. Garmin Fenix 6 har nylig fått en fastvareoppdatering, slik art du varsles hvis du beveger håndleddet for mye ved SpO2-avlesning. Denne funksjonen finner du også på Fenix 7.

Fenix 7 kan skilte med imponerende kartverktøy, som er ideelle for dagligdags navigasjon og under trening. (Image credit: Future)

GPS-sporingen og karthåndteringen til Fenix 7 er glimrende. Klokken registrerte vår forhåndsmålte rute på 5 km med et avvik på 50 meter, noe som gjør den til den mest presise sportsklokken vi har testet så langt.

Fenix 7 utmerker seg også til dagligdags kartbruk, slik at du ikke trenger å fiske opp mobilen på eksempelvis utrygge steder der den fort kan bli stjålet. Fenix 7 kan også markere steder som er interessante for deg, som for eksempel butikker og kafeer. Dette er godt gjennomtenkt, og det understreker verdien av å bruker Fenix 7 til hverdags, og ikke bare til sport.

Tidligere måtte man betale for å få et kartsett til en Garmin-klokke og laste det ned via Garmin Connect-appen. Men ikke nå lenger. Fenix 7 Sapphire-modellene leveres med et fullverdig sett installert. Det er utrolig nyttig. Brukere av standardmodellene kan laste ned sine foretrukne pakker på klokken gjennom nye Map Manager.

Berøringsskjermen gjør det mye enklere å navigere i kartene enn når man bruker knappene, selv om MiP-skjermen ikke oppdateres like ofte som en AMOLED-skjerm. Dermed blir ikke skrollingen like smidig, og med den blålige bakgrunnsbelysningen blir ikke fargene like lette å skille fra hverandre.

Rutevelgeren i Garmin Connect kan sette opp en oppmålt rute som du kan følge til punkt og prikke på Fenix 7. (Image credit: Future)

Hvis du er lei av de vanlige rutene med løping, sykling eller gange, kan du bruke rutevelgeren i Garmin Connect til å sette opp en ny. Her velger du et startpunkt, en distanse og en generell retning (nord, sør, øst eller vest) og appen vil opprette en passende rute på noen få sekunder. Deretter kan du synkronisere dette med din Fenix 7, som deretter gir deg veiledning underveis.

Man har også Garmins utrolig nyttige TracBack-funksjon, der du kan markere startpunktet ditt, slik at du etterpå får veivisning tilbake dit når du er klar for å avslutte økten med sykkel, løping eller gange. Dette passer ypperlig når du skal legge ut på et lite eventyr, men hvis du er ute på langtur eller driver med orientering, burde du alltid ha et papirkart og et kompass for hånden for å være sikker. Den flerbånds GPS-en til Fenix 7 er utmerket, men ingen enhet er feilfri.

Søvmålingen er også imponerende, der den nøyaktig kartlegger endringer mellom søvn og våken tilstand på et nivå andre sportsklokker stort sett sliter med. Hver morgen vil du få opp søvnpoengene, sammen med noen tips for hvordan du kan få enda bedre hvile om nettene. Dette viser hvor godt du balanserer arbeid og restitusjon.

Her kan du dessuten lagre musikk (Sapphire-utgavene av klokken har større lagringsplass til kart og ruter), og du kan benytte Fenix 7 til å høre på sanger, podkaster og lydbøker via telefonens foretrukne mediaspiller.

Når du er på farten kan du benytte Garmin Pay for å gjennomføre kontaktløse betalinger i butikker og betale for offentlig transport. Det kommer imidlertid an på hvilke banker og betalingssystemer som støttes der du befinner deg.

En funksjon som dessverre glimrer med sitt fravær på Fenix 7 er mikrofonen man finner i den nylig lanserte Garmin Venu 2 Plus. Med den kan du motta telefonoppringninger og bruke telefonens taleassistent direkte dra håndleddet. Dette er en utrolig nyttig egenskap å ha for hånden midt i en treningsøkt. Vi krysser fingrene for at Garmin vil komme med dette snart, og kanskje i en Garmin Fenix 7 Plus.

Aktivitetsmåling

En av de mest presise GPS-klokkene vi har testet

Utholdenhetsmpling i sanntid hjelper deg med å holde tempoet

Kartlegging av treningsbelastning og balanse mellom hvile og jobb

De oppgraderte treningsverktøyene til Fenix 7 hjelper deg med å balansere mellom arbeid og hvile – og med å forstå det litt abstrakte begrepet treningsbelastning. Dette er uansett en klokke som er skreddersydd for seriøse utøvere, men Garmins avanserte funksjoner er nå blitt mer tilgjengelige for brukere som er interesserte i å løfte treningen til et nytt nivå.

Det beste eksempelet er kanskje sanntidsmålingen av utholdenheten, som viser deg hvor mye energi du har igjen på tanken når du trener. Dette hindrer deg i å kjøre deg helt tom, og du forstår lettere når det er på tide å vende nesen hjemover når du er ute på løpetur.

Dette er et praktisk tilskudd som det er utrolig enkelt å bruke. Det viser temmelig presis energinivået ditt basert på treningsbelastningen. Ved løping på trøtte bein, fikk vi opp at utholdenheten sank fortere enn når vi var uthvilt. Dermed kunne vi justere intensiteten underveis.

Fenix 7 viser hvordan treningen påvirker tidsanslaget for løpeturen. (Image credit: Future)

Klokkens pulsmåler er utrolig responsiv, noe som gjør denne klokken velegnet for HIIT (intervalltrening med høy intensitet), som nå er tilgjengelig som aktivitetsprofil. På en farget linje øverst på klokkeskjermen kan du se din nåværende pulssone, slik at du kan øke innsatsen når du vil komme opp til neste nivå. Dette gir umiddelbar virkning.

Når den aktuelle aktiviteten er avsluttet, vil Garmin Connect-appen vise deg hvordan utholdenheten din sank, og om innsatsen sto til potensialet ditt. Dette er nyttig statistikk – du får vite om du har presset deg hardt nok, eller senket intensiteten når du har begynt å bli sliten.

Garmin Connect-appen gjør det enklere å håndtere treningsbelastningen og sjekke hvordan treningen påvirker formen din. (Image credit: Future)

Et annet, nytt motivasjonsverktøy forutser løpeturene dine. Der legges din nåværende ytelse og form til grunn for beregningen av tidsforbruket på 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Det er bare et estimat, men grafen som viser den anslåtte tiden forandrer seg underveis. Dette kan virkelig anspore deg til å yte mer. Du får opp dette på håndleddet, slik at du slipper å gå inn i Garmin Connect-appen for å finne den.

I våre tester forutsåGarmin løpstiden ganske nøyaktig, men var kanskje litt vel i det optimistiske laget. Anslaget endrer seg fort i tråd med dine seneste prestasjoner. Vi la ut for å slå vår anslåtte tid på 5 km, og selv om vi ikke helt klarte det, ga klokken oss et enda hardere mål å jobbe mot.

Den supernøyaktige GPS-målingen er utrolig nyttig når det gjelder å holde farten. Du kan etterpå sjekke rundetider i Garmin Connect-appen. (Image credit: Future)

Du kan se treningsbelastningen de syv siste dagene med et kort blikk på klokken, der du også får opp råd om hvorvidt du burde øke intensiteten, ta foten av gasspedalen eller holde deg på samme nivå for å oppnå best mulig resultater.

Fenix 7 er imidlertid ikke bare en klokke beregnet for løping. Her finner du mange imponerende verktøy for syklister, og den kan knyttes til selskapets serie med sykkelcomputere og lys. Garmin har nylig utvidet utvalget av sykkelmodi, og tar med faktorer som stigning og terreng i beregningen av innsatsen du gjør.

Kartene for syklister er spesielt imponerende. Klokken legger ikke bare opp en rute for deg, me den gir deg også muligheten til å unngå bomveier, smale stier, grusveier og store hovedveier. Dermed får du skreddersydd veivalgene akkurat slik du vil. Det er egenskaper som dette som viser at vi har å gjøre med utviklere som har en genuin kjærlighet til idretten, og som ønsker å gjøre verktøyene tilgjengelige for enda flere mennesker.

Klokken oppdager dessuten oppoverbakker automatisk. ClimbPro-funksjonen merker når du har begynt på en stigning, og gir deg opplysninger om hellingsvinkel, distanse og antall høydemetre stigningen utgjør, slik at du kan porsjonere ut kreftene og unngå å starte for hardt eller holde igjen for mye.

Ledsagerappen

Alle datapresenteres tydelig med forklaring

Massevis av ekstra verktøy

Brukertilpassede treningsøkter og planer

Som alle Garmin-klokker synkroniseres Fenix 7 med Garmin Connect-appen for iOS og Android. Det går lett som en lek å knytte den til klokken, og dataene synkroniseres automatisk når du fullfører en økt, og når du åpner appen.

Hvis du oppgraderer fra en eldre Garmin-enhet, vil alle dataene bli samlet sømløst. Men hvis du velger en treningsøkt, vil du likevel få opp hvilken enhet den er registrert av.

Garmin Connect er en av debeste appene som er utviklet til trening. Her får du langt flere opplysninger umiddelbart tilgjengelig enn med apper som Huawei Health eller den offisielle Coros-appen. Alle dine nyste data (som puls, trening, søvn og menssyklus) vises på et kontrollpanel som du kan ommøblere og tilpasse etter eget forgodtbefinnende. Vil du ikke se antall skritt? Bare dra bryteren til høyre, og det forsvinner.

Garmin Connect-appen presenterer daglige og ukentlige data i et justerbart panel. (Image credit: Future)

Trykker du på noen av disse statistikkene, kan du dykke dypere ned i dataene. Hver graf og tabell ledsages dessuten av et infopanel som forklarer deg nøyaktig hva disse opplysningene betyr – og hvordan du kan bruke dem. Appen gir deg dessuten forslag til hvordan du kan forbedre treningsvanene dine.

Åpner du appens hovedmeny, vil du oppdage et bredt utvalg av verktøy, og alle er spesielt utviklet med tanke på idrettsutøvere. Det er for eksempel en sporing av utstyr, sm viser deg hvor lenge du har brukt dine forskjellige par med løpssko og regne ut når tiden kan være inne for å bytte dem ut. Du kan også registrere nødkontakter som kan kontaktes hvis Fenix 7 oppdager at det er skjedd en ulykke.

Du kan også få kontakt med andre Garmin-brukere, men de fleste brukerne vil trolig gjøre bruk av appens kompatibilitet med Strava i stedet.

Etter en treningsøkt kan du dykke ned i detaljert statistikk om dine prestasjoner og kroppens reaksjon. (Image credit: Future)

Man kan få tilrettelagt treningsplaner for løping og sykling. Der kan du ette opp bestemte økter som skal fullføres i løpet av uken, i tillegg til Peloton-aktige, instruktørledede økter. Dette er gratis, og det er ingenting som tyder på at Garmin vil komme med en abonnementsløsning av typen Fitbit Premium.

Du kan også laste ned tredjepartsapper, nye urskiver og ekstra datafelter (som du får opp på skjermen mens du trener) via en annen app kalt Garmin Connect IQ.

Det finnes ikke så mange apper man kan laste ned, men mange av dem er utviklet av lidenskapelige Garmin-brukere og løser reelle behov. Et eksempel er de uoffisielle Parkrun-appene. Man får også apper for populære tjenester som kartverktøyet Komoot, som mange som løper og sykler foretrekker.

Først testet i januar 2022

Kjøp den hvis …

… du vil sette en ny bestenotering

Garmin Fenix-serien har alltid tilbudt noen av de beste treningsverktøyene, men de nye tilskuddene til Fenix 7 gjør det enklere å balansere hvile og restitusjon. Her ser du de langsiktige virkningene av innsatsen du legger ned i dag.

… du vil utforske

Er du på lange campingturer, vil den glimrende batterikapasiteten holde klokken i gang i dagevis, selv med alminnelig bruk av navigasjonsverktøyene. Dens flerbånds-GPS er utrolig presis, mens veiviseren og TracBack-funksjonen gjør det enkelt å prøve ut nye ruter eller bare gå på oppdagerferd.

… du herjer med klokkene dine

Fenix 7 er konstruert for å vare, og med den nye Sapphire Solar-modellen må du ikke lenger velge mellom lang batteritid og holdbarhet. Du kan også være trygg på at Garmin vil forsyne den med fastvare i mange år fremover (Fenix 6 fikk en stor oppgradering dagen før lanseringen av Fenix 7).

Ikke kjøp den hvis …

… du sjelden trener

Fenix 7 er en fryd å bruke, men den vil være en overdrivelse hvis du bare er ute og sykler, løper eller på treningssenteret av og til. Andre klokker fra Garmin, for eksempel innstegsmodellen Forerunner 55 og den bredt anlagte Venu 2 Plus er bedre egnet for deg som ikke er idrettsutøver.