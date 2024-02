Test: Google Pixel Watch 2 – enklere, raskere og definitivt bedre

Googles Pixel Watch 2 beholder omtrent det samme designet, men bytter ut nøkkelkomponenter slik at man nå opplever bedre ytelse, en lysere skjerm og lengre batteritid som slår de fleste Apple Watch-modeller. Den legger også til nyttige helse-, trenings- og sikkerhetsfunksjoner som fungerer godt sammen med trening. Alt dette kan gjøre den til en klar kandidat for den beste Fitbit-enheten, den beste Wear OS-klokken og (avhengig av telefonens operativsystem) den beste smartklokken totalt sett.

Google Pixel Watch 2: Kort sammendrag

Google Pixel Watch 2 styrer i utgangspunktet etter samme kurs som den godt mottatte førsteutgaven, og det er stort sett bra.

Ved første øyekast er designet på den nye smartklokken uendret. Google har redesignet den digitale kronen litt for å øke brukervennligheten. Ellers er skjermen og dimensjonene de samme som de var på den opprinnelige Google Pixel Watch. Utseendet kan imidlertid bedra. Dekkglasset er tynnere (Google insisterer på at det er like sterkt) og huset er nå laget av lett, resirkulert aluminium. Sammen reduserer de vekten merkbart, ifølge Google.

Enda viktigere (og kanskje mer merkbart) er at denne klokken har fått nye komponenter og en stor plattformoppdatering. Den har en ny firekjerners prosessor og Wear OS 4.0, noe som gjør den sannsynligvis til den beste Wear OS-klokken der ute akkurat nå, om ikke også en av de beste smartklokkene på markedet.

Det er viktige nye funksjoner som den nye Personal Safety Check og automatisk deteksjon av når du starter og slutter å trene. Google Pixel Watch 2 kan også gjøre en bedre jobb med å gjenkjenne treningsytelsen din takket være klokkens nye flerveis pulssensor på baksiden.

Skjermen har fortsatt den overdimensjonerte svarte rammen rundt den lyssterke 320 ppi-skiven, men skjermen kjører nå i alltid-på-modus som standard, samtidig som den opprettholder 24 timers batteritid (ifølge Google).

Hvis du har lyst til å sove med klokken på armen (husk at den er lettere og skal gi bedre komfort), vil du kanskje sette pris på at den kan lade mye raskere nå takket være fire fysiske ladestifter på baksiden. Dette er en endring fra induksjonsladingen som ble brukt på den forrige modellen.

Google hevder at du kan få 50 % lading på mindre enn 30 minutter, noe som betyr at hvis du vil kjøre en hurtiglading før sengetid og kanskje ikke trenger å lade igjen når du våkner og går på jobb, er dette mulig med Pixel Watch 2 .

Hvis du vil ha mer søvndata gir Pixel Watch 2 deg dessuten det du ønsker med en ny hudtemperatursensor. Når du er våken, kan den nye CEDA-sensoren (Continuous Electrodermal Activity) også hjelpe med å oppdage tegn på stress.

Totalt sett ser dette ut som en smart og trygg oppdatering. Google prøvde seg ikke med et helt nytt design, men de endret nesten alt under panseret, fra CPU til de fleste nøkkelsensorene og til og med lademetoden. Med Wear OS 4.0, sikkerhetsforbedringer og noen nye Fitbit-funksjoner, er dette en utmerket smartklokkeoppdatering. Økningen i ytelse er større enn den iterative oppdateringen vi så med Samsung Galaxy Watch 6. Den er en klar kandidat som den beste Wear OS-klokken totalt sett.

Google Pixel Watch 2: Spesifikasjoner

Swipe to scroll horizontally Komponent Google Pixel Watch 2 Pris 4 590 kroner ved lansering Mål 41 x 12,3 mm Vekt 31 g Urkasse Aluminum Skjerm 384 x 384 px always-on AMOLED 320 ppi GPS Ja Batteritid 24 timer, hurtiglading Tilkobling Bluetooth 5.0, WiFi, 4G LTE Vannbestandighet Ja, 5ATM

Google Pixel Watch 2: Pris og tilgjengelighet

Startpris på 4590 kroner ved lansering

Tilgjengelig i WiFi og LTE-modell

Én størrelse på 41 mm

Google presenterte Google Pixel Watch 2, sammen med Google Pixel 8 og Google Pixel 8 Pro, 4. oktober 2023. Google Pixel Watch 2 kostet 4 590 kroner ved lanseringen for WiFi-modellen, mens LTE-modellen kostet 5 190 kroner.

Forhåndsbestillinger startet 4. oktober og klokken ble levert fra 12. oktober. Den er tilgjengelig i fire fargekombinasjoner: Polished Silver/Bay, Polished Silver/Porcelain, Matte Black/Obsidian og Champagne Gold/Hazel.

Prisen er rimelig i forhold til hva du får: Den er litt billigere enn Apple Watch Series 9 og litt dyrere enn Samsung Galaxy Watch 6. Det er en rimelig sum å betale for en større oppgradering fra fjorårets klokke. Prisen har dessuten vært enda lavere i perioder, så følg med på gode tilbud!

Google Pixel Watch 2: Design

Samme elegante design som originalen

Lettere aluminiumskropp

Redesignet digital krone

Googles opprinnelige Pixel Watch var en av de flotteste smartklokkene på markedet, og dens etterfølger, Google Pixel Watch 2, lever opp til den standarden.

Det nye tynnere glassdekselet og det resirkulerte aluminiumhuset ser ut som om de er smeltet sammen. Dråpeformen i gummi ser generelt bra ut og føles også bra. Mens Google har klart å redusere den totale vekten med rundt 10 %, rørte de ikke dimensjonene til en 41 mm-klokke som passer alle.

Det er én endring som likevel forbedrer det allerede utmerkede designet: Google har redesignet den digitale kronen, mest ved å endre stammen som fører til den, for å gi den et mer typisk klokkeaktig utseende og ikke minst for å gjøre den enklere å bruke.

Google gjorde ingen endringer i det noen ganger utfordrende båndfestesystemet, men det er kommet noen få nye remmer, inkludert seks treningsremmer. Vi fikk ingen av disse til testenheten vår, men vi kan rapportere at materialet føltes fint.

Selv om baksiden av klokken er i aluminium, er mangelen på en solid ramme fortsatt litt bekymringsfull. Det gjør deg litt paranoid over å ved et uhell å skulle støte klokken inn i noe. Klokken er veldig lett, så hvis du er vant til noe for eksempel en Garmin eller en Samsung med litt mer tyngde, kan Pixel Watch føles litt «leketøyaktig» en stund. Men 41 mm-skjermens slanke sorte ramme gjør den veldig attraktiv å bruke, og AMOLED-skjermen er lyssterk og rask med smidig oppdateringsfrekvens.

Denne fine designen strekker seg til UX, med assistenthandlinger og tiles tilgjengelig via horisontal sveiping av urskiven (den kan tilpasses, slik at du kan legge inn favoritter som vær, kalender og hurtigstart av Fitbit-treningsøkter her), og en fullstendig liste over apper du har tilgang til gjennom for å trykke på den digitale kronen. Elegant og lett å navigere og bruke, men å sveipe tiles er ikke like tilfredsstillende som å navigere i watchOS 10s nye widgetstack.

Google Pixel Watch 2: Funksjoner

Nye sikkerhetsfunksjoner

Temperaturmåling av huden

Nye urskiver

Bedre pulssensor

Den nye firekjerners prosessoren resulterer definitivt i smidig daglig drift. Men noen av de største endringene kommer fra det nye Wear OS 4.0, som kommer med apper som Kalender, Gmail og en oppdatert Google Assistant til den grunnleggende Wear OS-opplevelsen. Brukere kan endelig bytte til en ny telefon eller klokke uten å tilbakestille wearables til fabrikkstandard nå, slik at du kan bytte Pixel Watch 2 mellom flere telefoner uten å måtte stole på at den lagrede Fitbit-kontoen lagrer alle dataene dine eller i verste fall måtte angi innstillingene dine på nytt. Apper som Spotify får også forbedringer i appen.

På helse- og treningsfronten vil Pixel Watch 2 matche Apple Watch Series 9 og Samsung Galaxy Watch 6, ettersom den automatisk oppdager når du starter og stopper trening. Det er en av favorittfunksjonene våre på Apple Watch, og vi gleder oss over å se den her også. Det er en ny pulssone for løpere som kan bidra ved tempotrening og varsle deg når du faller inn og ut av din personlige sone.

Den nye flerveis pulssensoren er faktisk flere sensorer. Disse kan, ifølge Google, kan spore pulsen din mye mer nøyaktig under mer intense treningsøkter (Google hevder at den er opptil 40 % mer nøyaktig enn den optiske pulssensoren på den opprinnelige Pixel Se, akkurat som Fitbits forbedring på 60 % for Charge 6 sammenlignet med Charge 5). Dette har de oppnådd ved å ta ettpunktssensoren på den originale Google Pixel Watch og multiplisere den til fire punkter med sensorer på håndleddet.

Det er også en ny svettedetektor (CEDA) som klokken kan bruke til å måle stressnivået ditt.

I tillegg til alle disse helse- og aktivitetsjusteringene, har Google Pixel Watch 2 nå personlige sikkerhetsfunksjoner. Med Safety Check stiller du inn en tidtaker, og hvis du ikke har respondert innen den utløper, kan klokken automatisk sende en melding til nødkontakten din med sanntidsposisjonen din.

Normalt vil denne funksjonen ikke bare kreve en LTE-versjon av Pixel Watch 2, men også en månedlig operatørkontrakt. Google vil imidlertid tilby det som en gratis funksjon for Fitbit Premium-kunder. Fitbit Premium er selvfølgelig ikke gratis – det koster rundt 99 kroner i måneden. Men alle nye Pixel Watch 2-kunder får seks måneder med Fitbit Premium gratis.

Disse endringene legger alle til Pixel Watchs allerede imponerende liste over funksjoner, med Fitbits elektrokardiogram-hjerteskanner, muligheten til å bruke klokken som søker for Pixel-telefonkameraet, og alle de vanlige tingene som varslingsfunksjoner og ringehandlinger. Å kunne få tilgang til og diktere Google Keep-notater fra klokken, som deretter synkroniseres til Google-kontoen, er en kjekk funksjon som kommer godt med. Hvis du bruker Keep-notater for handlelister, ideer eller bare som hverdagsnotater, kan det gjøres direkte via håndleddet og dikteringen fungerer fantastisk.

Google Pixel Watch 2: Ytelse

Forbedret batterilevetid fungerer som lovet

Rask og nøyaktig HR, GPS og løpesporing

Nyttig, lett og diskret

Vi testet Google Pixel Watch 2 en hel uke, inkludert å trene med klokken og slite ut batteriet. Batteriet yter omtrent som angitt, og tilbyr hele 24 timer i smartklokkemodus og rundt 20 timer etter en 45-minutters GPS-drevet treningsøkt.

Den batteritiden er bedre enn de fleste Apple Watch-modeller og bra for de fleste brukstilfeller. Google har æren for å ha forbedret et av de mest frustrerende aspektene ved den opprinnelige Pixel Watch. Den nye fire-pins-laderen er også raskere og fjerner potensielt risikoen for overoppheting. Men vi vil fortsatt være motvillige til å ta denne klokken på et flerdagers arrangement på grunn av behovet for å lade hver dag. Vi vil heller velge en Fitbit Charge 5 (hvis vi ønsker å holde oss til Fitbit) eller en av de beste Garmin-klokkene i stedet.

Da vi hoppet over til å kjøre med Pixel Watch 2, var vi mer enn fornøyde. Vi elsket hvor raskt GPS-en koblet til – ingen venting ved starten av løpeturen – og beregningene som ble vist var fine og lyse. Muligheten for automatisk å logge turer og løp ble også raskt aktivert.

På en fem kilometer lang løpetur rundt London sentrum, bar Fitness and Wearables-redaktøren vår Apple Watch Ultra 2 for sammenligning, og det var svært liten forskjell i hjertefrekvens (mindre enn 10 slag/min mellom de to klokkene når man sammenligner gjennomsnittlig hjertefrekvens), distanse (0) ,04 km) og forbrente kalorier (9 kcal), så vi er fornøyd med nøyaktigheten til Pixel Watch 2 sammenlignet med en velprøvd klokke som koster mer enn dobbelt så mye.

Klokken var også god til hverdagsbruk. Google Assistant var responsiv og rask under talemeldinger, og vi hadde ingen problemer med å akseptere en samtale og spille inn flere Keepnotes (alternativet til å legge til en påminnelse til hver note er en fin detalj, spesielt på klokken). Synkronisering med Google Wallet og oppsett av personlige sikkerhetsfunksjoner, som den nevnte sikkerhetssjekken, var også ganske sømløs. For tunge Google-brukere gjør det virkelig livet enklere.

Google Pixel Watch 2: Totalpoeng

Swipe to scroll horizontally Kategori Kommentar Poeng Verdi Litt dyrere enn Samsung, litt billigere enn Apple. 4/5 Design En elegant, om enn tilsynelatende skjør, dråpeformet design og flott UX. 4/5 Funksjoner En generelt flott oppdatering, med et smørbord av ting for Google-brukere. 5/5 Ytelse Nøyaktig på løpeturer, nyttig for hverdagslige gjøremål og batteriet er bedre – men ikke godt nok. 4/5

Google Pixel Watch 2: Burde jeg kjøpe den?

Kjøp den hvis ...

Du er en Pixel-bruker Hvis du har en Google Pixel-telefon, er dette sannsynligvis den beste smartklokken for deg.

Du løper regelmessig Hvis du liker å løpe og kanskje ta en og annen lang løpetur i helgene, vil denne klokken logge øktene dine pålitelig.

Du er en Fitbit-bruker Hvis du allerede er en Premium-abonnent og liker Fitbit-brukerflaten, er dette den beste Fitbit-aktiverte enheten du kan kjøpe.

Ikke kjøp den hvis ...

Du er en friluftsperson Elsker du flerdagers villmarksturer? Skaff deg en Garmin i stedet, for denne klokken har rett og slett ikke nok saft til det.

Du bruker ikke Google-kontoen din så ofte Pixel Watch 2 er designet for sømløs integrasjon med en Google-konto. Ikke en Gmail-, YouTube- eller Fitbit-bruker? Hopp over det.

Du vil ha noe mer robust Vi var veldig bekymret for å støte Pixel Watch 2 mot noe under testene våre, siden skjermen føles skjør. Eventyrlystne typer bør investere i en Garmin eller Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Andre alternativer

Swipe to scroll horizontally Komponent Google Pixel Watch 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Samsung Galaxy Watch 6 (40mm) Pris Rundt 4 590 kroner Rundt 5 500 kroner Rundt 3 100 kroner Mål 41 x 12,3 mm 41 x 35 x 10,7 mm 38,8 mm x 40,4 mm x 9 mm Vekt 31 g 32,1g (aluminum) 28,7g Urkasse Aluminum Aluminium eller rustfritt stål Aluminiumpanser, grafit Skjerm 384 x 384 px always-on AMOLED 320 ppi 352 x 430 px always-on OLED Retina Display 1,3 tums, 432 x 432 px super AMOLED GPS Ja Ja GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Batteritid 24 timer, hurtiglading 18 timer Opptil 40 timer Tilkobling Bkuetooth 5.0, WiFi, 4G LTE Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Vannbestandighet Ja, 5ATM Ja, WR50 (tåler svømming) 5ATM+IP68