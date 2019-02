Beste Wear OS-klokke i 2019: For deg som ikke blir fristet av Apple Watch

Oppdatering: TicWatch E2 og TicWatch S2 har nå inntatt vår liste over de beste Wear OS-klokkene. Ta en titt nedenfor for å finne ut hvilken plassering de har fått ...

Google Android Wear fikk en tung start, men den har etter hvert blitt en stadig mer moden plattform med 2.0-oppdateringen og det mer nylige navnetbyttet til Wear OS.

Android Wear finnes kanskje ikke lenger, men Wear OS er nå bedre enn forgjengeren noen gang var, og du får nå bedre navigasjon, bedre batteritid og stadig nye funksjoner.

En av grunnene til at Google endret navnet på operativsystemet sitt, er at de ville gjør klokkene mer fristende for iPhone-brukere. Wear OS-klokker fungerer både med Android og iOS, men det er samtidig lurt å sjekke kompatibiliteten til klokken du er interessert i så du er sikker på at akkurat de funksjonene du er opptatt av vil fungere som forventet.

Utvalget av gode smartklokker med Wear OS har aldri vært bedre, og nedenfor finner du vår rangering av de beste på markedet.

Hver av dem har blitt grundig testet, og vi har vurdert dem opp mot hverandre når det kommer til pris, design, batteri og funksjoner.

1. TicWatch E2

En fullverdig Wear OS-klokke til en god pris

OS: Wear OS | Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1,39 tommer 400 x 400 OLED | Prosessor: Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Rundt 48 timer | Lademetode: Magnetisk | IP-sertifisering: IP67 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Overkommelig pris

Holder lett i to dager

Ikke NFC

Kjedelig design

TicWatch E2 er blant de rimeligste klokkene på denne listen, og tross at den lages av den relativt ukjente produsenten Mobvoi så er den likevel et spennende alternativ til de mer kjente merkene.

E2 er vanntett, det har god batteritid og du får den til en overkommelig pris. Designet er ikke akkurat en favoritt og den har ikke den beste kvalitetsfølelsen, men med tanke på prisen så ser den ganske bra ut likevel.

Klokken har innebygget GPS, en presis pulsmåler og søvnsporing. Alle treningsfunksjonene du forventer er også på plass, men fraværet av NFC gjør at den ikke kan brukes til kontaktløs betaling.

Les hele vår test av TicWatch E2 review

2. Ticwatch Pro

Vår favoritt blant Wear OS-klokkene har hele to skjermer

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1,4 tommer 400 x 400 OLED kombinert med LCD | Prosessor: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Opptil 48 timer, 5 ekstra dager i Essential-modus | Lademetode: Magnetisk | IP-sertifisering: IP68 | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Innovativ skjermteknologi

Flott design

Ikke 4G

Begrenset app

Ticwatch Pro er vår favoritt blant alle Wear OS-klokkene på markedet akkurat nå. Du har kanskje ikke hørt om merket før, men Mobvois nyeste modeller er en kraftpakke av en klokke som er utstyrt med hele to skjermer.

For ordens skyld må det understrekes at dette ikke betyr at den har en skjerm på hver side – i stedet har den en gjennomsiktig LCD-skjerm som ligger over en OLED-skjerm. Når den skal spare batteri, bytter den til LCD-skjermen, og viser kun grunnleggende informasjon som klokkeslett, skritt og mer.

Den vanlige OLED-skjermen fungerer som i de fleste andre smartklokker, men den ekstra skjermen gjør at Ticwatch Pro kan holde det mye lenger enn de andre klokkene på denne listen.

Ticwatch Pro har også et flott design, innebygget pulsmåler, god GPS-sporting, NFC for Google Pay og mye mer, i tillegg til den seneste versjonen av Wear OS.

Hvis du er på jakt etter noe litt annerledes til en overkommelig pris, kommer nok Ticwatch Pro til å fylle ditt behov bedre enn noen andre Wear OS-klokker du kan kjøpe akkurat nå. Vil du derimot ha noe rimeligere fra Ticwatch, finner du flere andre alternativer lenger ned på listen.

Les hele vår test av Ticwatch Pro

3. Misfit Vapor 2

En oppdatert klokke fra treningsekspertene

Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1,2 eller 1,4 tommer, 360 x 360 AMOLED | Prosessor: 2 kjerner, 1,0 GHz | Reimstørrelse: 20 mm | Lagring: 4 GB | Batteritid: En dag | Lademetode: Proprietær | IP-sertifisering: Ingen | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Overkommelig pris

NFC til Google Pay

Ingen 4G-variant

Litt svak byggekvalitet

Misfits andre forsøk på å lage en smartklokke er enda mer vellykket enn det første, og designet sikrer at den lander midt mellom en stilig smartklokke og en treningsklokke som aktive folk vil elske.

Den gjør ingen av tingene perfekt, men gjør i stedet begge deler veldig bra. Dette er en pen klokke som ikke koster like mye som enkelte andre Wear OS-klokker du kan kjøpe.

Den er utstyrt med en litt eldre Snapdragon 2100-brikke, men den har til gjengjeld GPS, NFC til Google Pay og et godt utvalg av andre fristende funksjoner.

Les hele vår test av Misfit Vapor 2

4. TicWatch S2

Overraskende lik E2

OS: Wear OS | Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 8+ | Skjerm: 1.39 tommer 400 x 400 OLED | Prosessor: Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Rundt 48 timer | Lademetode: Magnetsk | IP-sertifisering: IP67 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Overkommelig pris

Vanntett

Mangler NFC

Inge 4G-variant

Enda en TicWatch har fått plass på denne listen, og den er overraskende lik TicWatch E2. Faktisk er spesifikasjonene nesten nøyaktig de samme, men S-en i navnet til denne versjonen står for Sport.

Fremfor flere treningsfunksjoner, ligger imidlertid forskjellen på de to modellene i at S2 har et men mer robust utforming som passer bedre til hardhendt bruk. Den er laget av materialer som brukes til militære formål, noe E2 ikke er.

Ellers er alt annet på plass, og selv om den koster litt mer enn E2 så er likevel prisen absolutt overkommelig. Den har også innebygget GPS, en er vanntett og den er utstyrt med den seneste versjonen av Wear OS.

Du for ikke NFC og dermed ikke kontaktløs betaling og det finnes heller ikke noe variant med 4G, men med tanke på prisen så er det kompromisser vi kan leve med.

Les hele vår test av TicWatch S2 review

5. TicWatch C2

Enda en TicWatch avslutter listen vår

Kompatiblitet: Android, iOS | Skjerm: 1,3 tommer 360 x 360 AMOLED | Prosessor: 2 kjerner, 1 GHz | Reimstørrelse: 20 mm eller 18 mm | Lagring: 4 GB | Batteritid: En dag | Lademetode: Proprietær | IP-sertifisering: IP68 | Tilkoblinger: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Lav pris

Google Pay og GPS

Begrenset utvalg av reimer

Utdaterte komponenter

Dette er ikke den beste TicWatch-modellen du kan kjøpe, og det finnes allerede tre andre klokker fra Mobvoi høyere opp på listen. I stedet er dette et alternativ for deg som vil ha noe litt mer avansert enn TicWatch E eller S, men synes Pro blir for dyr.

TicWatch C2 har et flottere design enn de to rimeligere modellene, men den koster samtidig ikke like mye som TicWatch Pro. Dermed er den et solid Wear OS-valg hvis du vil ha en klokke som er bra ut på håndleddet og som er utstyrt med noen smarte treningsfunksjoner.

Det er ikke mulig å kjøpe klokka uten lærreim, noe som er litt merkelig, men hvis det er greit for deg eller du ikke har noe imot å kjøpe en ny reim, kan dette være smartklokken for deg.

Les hele vår test av TicWatch C2

6. Huawei Watch 2

En godt utstyrt smartklokke med mange funksjoner

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 9+ | Skjerm: 1,2 tommer 390 x 390 | Prosessor: Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Opptil 48 timer | Lading: Trådløs | IP-klassifikasjon: IP68 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G/LTE

Både GPS og NFC

4G-modell tilgjengelig

Skjermen er for liten

Ytelsen kan være litt treg

Huawei Watch 2 er det kinesiske selskapets forsøk på å gjøre bruken av Android Wear-klokker mer utbredt. Huawei har prøvd å inkludere en rekke nye funksjoner i sin seneste smartklokke, men det er litt uklart hvor godt de lykkes med Watch 2.

Vi liker at den har GPS og NFC, samt at det finnes enn 4G-modell, men ytelsen kan oppleves som treg, og skjermen er nok litt liten for enkelte.

Denne klokken kan passe hvis du liker et attraktivt design og mange funksjoner, men prisen er mye høyere en originalen Huawei Watch.

Les hele vår test av Huawei Watch 2

7. LG Watch Style

Den tynneste og beste Android-smartklokken til nå

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS8.2+ | Skjerm: 1,2 tommer 360 x 360 P-OLED | Prosessor: Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Opptil 24 timer | Lading: Trådløs | IP-klassifikasjon: IP67 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth

Ser virkelig bra ut

Rett priset

Skuffende batteritid

Mangler NFC og utvidede tilkoblingsmuligheter

LG Watch Style er absolutt så stilig som navnet tilsier, med sandblåst metal og en rund skjerm. Den er også en av de tynneste Android Wear-klokkene med kun 10,8 mm.

Selv om den selvfølgelig vil se bra ut på alle håndledd, betyr dette at den vil se særlig bra ut på mindre håndledd. Det er verdt å merke seg, ettersom mange smartklokker er ganske klumpete dingser som kan ta mye plass på håndleddet.

LG Watch Style har også dreibar ring som hjelper deg å navigere uten å måtte trykke på den lille skjermen. Skjermen er imidlertid god – 1,2 tommer P-OLED og helt rund – og absolutt ikke noe svakt punkt.

Spesifikasjonene er ganske normale, men likevel mer eller mindre i samme kategori som dem man får i klokker i en høyere prisklasse. For selv om Watch Style ser flott ut, er den faktisk relativt billig. Noe har imidlertid blitt ofret for å holde prisen lav og designet slankt – den har verken GPS eller pulsmåler.

Les hele vår test av LG Watch Style

8. LG Watch Sport

En Android-smarttelefon på håndleddet

Kompatibilitet: Android 4.3+, iOS 9+ | Skjerm: 1,38 tommer 480 x 480 P-OLED | Prosessor: Snapdragon Wear 2100 | Lagring: 4 GB | Batteritid: Opptil 48 timer | Lading: Trådløs | IP-klassifikasjon: IP68 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

Frigjør seg helt fra smarttelefonen

Helt i toppen hva gjelder tilkobling og ytelse

Batteriet skuffer litt

Full funksjonalitet krever SIM-kort

Den ble sluppet samtidig som LG Watch Style, men LG Watch Sport er på mange måter det omvendte – et klumpete og lite attraktivt design, men til gjengjeld massevis av funksjoner.

Den har pulsmåler, GPS, barometer og til og med 4G for dem som ønsker det – noe som gjør klokken til et solid alternativ for dem som liker å trene eller for hvem som helst andre som kan tenke seg å la smarttelefonen ligge igjen hjemme.

Den har også en større, skarpere skjerm enn LG Watch Style, og skjermen er like rund som på Watch Style.

Den er selvfølgelig en av de dyrere smartklokkene man kan skaffe seg, men hvis du ønsker en haug med gode spesifikasjoner og funksjoner, er de eneste andre reelle alternativene like dyre – Huawei Watch 2 eller Apple Watch 4.

Les hele vår test av LG Watch Sport

Må du ikke absolutt ha Android Wear?