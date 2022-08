Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Samsung Galaxy Watch 5 Pro er skapt for friluftsentusiaster som ønsker seg noe mer enn det en vanlig Samsung-klokke kan by på. I løpet av vår korte periode med klokken, viste den seg å være en super enhet – selv om ihuga Garmin-fans er vanskelige å omvende.

Kort sammendrag

Samsung Galaxy Watch 5 Pro er Samsungs nyeste og trolig også beste smartklokke så langt. Betegnelsen «Pro» er kledelig, for klokken er større og bedre enn resten av Watch 5-modellene. Den har større batteri, mer kraft og eksklusive egenskaper.

Watch har for vane å bruke mye av kraften til aktivitetsfunksjonene, med blant annet ekstra GPS-evner som nye rutegeneratorer for utholdenhetsøvelser og en forsterket urkasse som understreker at 5 Pro retter seg mot eventyrere og idrettsutøvere.

Watch 5 Pro har også de andre modellenes mer holistiske helseverktøy, som forbedret søvnsporing og kroppssammensetning. I tillegg byr Wear OS på forbedret Smart-funksjonalitet, man kan ringe opp og ta imot samtaler og styre musikk, og det hele henter kraften fra en Exynos W920 dualcore 5nm-brikke. Her ser det ut til at du får alt du ønsker deg av en treningsorientert Wear OS-klokke (opens in new tab).

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Pris og tilgjengelighet

Watch 5 Pro er blitt avduket i forbindelse med Samsungs arrangement Galaxy Unpacked 10. august. Den ventes å bli sluppet på markedet 26. august, som de andre nye enhetene fra Samsung.

I USA koster Bluetooth-versjonen 449 USD og LTE 4G-utgaven 499 USD. For standardmodellen Watch 5 er prisene henholdsvis 279,99 USD og 329,99 USD. Det koster altså vesentlig mer for bedre designkvalitet, større batteri og flere GPS-muligheter.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Design

Samsung Galaxy Watch 5 Pro er en flott enhet. Det første du legger merke til er skjermen: Den er klar, lys og vi opplevde den som silkemyk å sveipe gjennom. Den har en stor 1,36-tommers skjerm omkranset av en hevet ramme på titan-huset for å beskytte klokken mot støt. Den tar utvilsomt stor plass på håndleddet vårt, men om du er vant til de tykke klokkene fra Garmin, er dette ikke uvant. Dekselet i safirglass og titan sies å være dobbelt så holdbart som på Samsung Galaxy Watch 4. Dermed er den en velegnet kompanjong å ha med seg på eventyr.

Ettersom dette er Samsungs mest robuste klokke så langt, er det passende at den hevede rammen bidrar til det robuste uttrykket og viser at den er forberedt på en tilværelse utendørs. Silikonremmen har et hengslet D-spennebånd som også er eksklusivt for Watch 5 Pro. Denne sporty remmen er nemlig ikke tilgjengelig for Watch 5. Designet er funksjonsrettet, og fargevarianten Black Titanium (som vi testet) tar seg flott ut. Vi regner likevel med at skinnremmer til en mer borgerlig anvendelse er rett rundt hjørnet.

Watch 5 Pro har vanntett-klassifiseringen IP68. Dermed kan den senkes dypere enn én meter under vann i over 30 minutter. Dette er litt mer solid enn mange andre klokkemodeller, og understreker nok en gang treningsfokuset. Klokker fra Garmin, Suunto, Amazfit og til og med Casio kan alle overleve i havvann. Watch 5 Pro slutter seg til dette selskapet, og kan være med på både triatlon og en surfetur på inntil én time.

Brukergrensesnittet har en tiltalende utforming. Klokken leveres med en rekke forskjellige urskiver. I tillegg får man det hjerteformede motstykket til Apples aktivitetsringer (på Apple Watch (opens in new tab)) og aktivitetsprofilene har små animasjoner når de velges, noe som er direkte lekkert. Eksempelvis løper den lille strekfiguren når du velger løperprofilen og svømmer når du sveiper over til det neste aktivitetsformatet. De to knappene på siden av klokken er ikke bare der for å herme etter Garmin. De opptrer også som sensorer, der bioelektrisk impedansanalyse kan utføres ved at du trykker fingrene mot dem i ett minutt. Mer om dette senere.

(Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Funksjoner og egenskaper

Watch 5 Pro byr på en lang rekke helsemessige godsaker, og enda mer enn standardmodellen. Eksklusivt for Pro er den GPS-baserte ruteplanleggeren, der du kan planlegge turene dine (og dele rutene med venner slik at de kan løpe den samme turen på et annet tidspunkt og sammenligne tider).

Rutefunksjonen tilbyr sving-for-sving-navigasjon takket være haptiske vibrasjonssignaler, slik at du ikke trenger å se på klokken under løpeturer og sykluser, og Track Back for å forhindre at du går deg vill. Bare aktiver Track Back, og klokken skal kunne lede deg tilbake til utgangspunktet langs den tryggeste ruten.

Dette lyder veldig Garmin. Det er flott å se slike funksjoner på en Wear OS-klokke. Vi fikk naturlig nok ikke tid til å teste disse funksjonene i løpet av vårt korte møte med klokken. Derfor gleder vi oss til å virkelig finne ut hva Watch 5 Pro er god for og ta den med på noen skikkelige løpeturer.

Noe vi fikk testet ut, var kroppssammensetningsfunksjonen i Watch 5 Pro. Den sies å ha blitt bedre siden den dukket opp første gang i Watch 4. Her benyttes den samme metoden som smartvekter bruker for å bestemme kroppssammensetningen din. Du plasserer bare fingrene på knappene og starter funksjonen på mobilen din. Dermed sendes det en svak strøm gjennom kroppen, som beveger seg med ulike hastigheter gjennom fett, muskler og knokler. Strømmen beregner disse hastighetene og estimerer forholdet mellom fett, muskler og knokler i kroppen din. Nå kan du også sette deg må for kroppssammensetningen. Klokken vil holde motivasjonen din opp gjennom bevegelsespåminnelser, aktivitetssporing og regelmessig BIA-testing. BIA-sensoren var veldig enkel å bruke, og ga kjappe avlesninger under de første testene. Det blir interessant å sammenligne tallene med dem man får fra en smartvekt for å se hvor presis funksjonen er.

Både Watch 5 og Watch 5 Pro har fått forbedret søvnsporing. Som vanlig med de fleste smarte treningsklokker, kan både Watch 5 og Pro overvåke søvnen din og se hvor lenge du er våken, i REM-søvn eller i lett eller dyp søvn. Dette gir deg en total «søvnpoengsum». Klokkene måler også vanlige oksygennivåer i blodet og overvåker snorkingen din.

Men noe som virkelig imponerende, er at i motsetning til rivalene, gir Samsung deg faktisk veiledning, slik at du kan forbedre søvnen din – i stedet for bare å oversvømme deg med data. Du blir tildelt en søvnprofil representert av et søtt dyr (tilfeldigvis likt den nye funksjonen til Fitbit (opens in new tab)). Den gir deg 28 dagers søvncoaching med «daglige oppdrag». Her brukes søvnanalysen din ril å gi deg veiledning til hva du kan gjøre for å forbedre søvnen din.

Vi har tidligere undret oss over nytteverdien av søvndata som ikke ledsages av praktiske råd. Derfor er det et fiffig grep å bruke dataene som allerede er hentet inn til å kunne skape positive endringer. Det sto ingenting om hva disse «søvnoppdragene» går ut på, utover justering av leggetid og når du står opp.

Ellers byr klokken på alle de vanlige funksjonene, som varsler, mottak eller avvisning av oppringninger og til og med automatisk falldeteksjon. Tredjepartsapper er enkelt tilgjengelige via Play Store, og med opptil 16 GB kan du lagre massevis av musikk.

(Image credit: Matt Evans)

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Batteritid

Watch 5 Pro har et batteri som er 60 % større enn batteriet i Watch 4, med sine 590 mAh. I Watch 5 er maksverdien 410 mAh i versjonen på 44 mm. Vi er ennå usikre på hvilke utslag dette gir i praksis, med tanke på tid mellom oppladingene ved dagligdags bruk. Vi følger opp med grundigere testing om ikke så lenge. Følg med!

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Tidlig vurdering

Etter å ha tilbragt mindre enn én time med denne klokken, kan vi ennå ikke komme med en eventuell kjøpsanbefaling. Men ved første gjennomgjøring ser den ut til å være den beste treningsorienterte Wear OS-klokken så langt, og den er slett ikke billig. Den har åpenbart kraften og evnene som skal til for å utfordre alle konkurrentene og prestere på samme nivå som Apple Watch, selv om den ikke er like stilig.

Ettersom det går rykter om at en røff utgave av Apple Watch 8 er underveis, har Samsung slått konkurrenten ved allerede å ha kommet med sin eventyrlystne Watch 5 Pro. Men vil ekte treningsentusiaster forlate Suunto og Garmin for heller å velge seg en Wear OS-klokke? Vi må bruke mer tid med klokken for å finne ut dette.