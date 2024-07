Google Pixel Watch 3-lekkasje nevner 4 oppgraderinger som kan være underveis

Google har planlagt et lanseringsarrangement tirsdag 13. august, og sammen med Google Pixel 9 kan vi godt også få se Google Pixel Watch 3. Nå har en ny lekkasje avslørt noen av de viktigste oppgraderingene som kan være på vei med denne kommende smartklokken.

En innsiderkilde som har snakket med Android Authority antyder at 2024-oppgraderingen av denne smartklokken blant annet vil redusere størrelsen på rammene rundt skjermen, og dessuten ta tak i en av de viktigste innvendingene vi hadde i vår anmeldelse av Google Pixel Watch 2. De vil tilsynelatende krympe fra 5,5 mm til 4,5 mm.

Så er det lysstyrken: En maksimal lysstyrke på 2000 nits er nevnt i programvaren til Pixel Watch 3, men Android Authority sier at dette kanskje ikke er det endelige tallet som Google vil benytte i sin markedsføring. Pixel Watch 2 toppet på 1000 nits, så det ville ha vært litt av et løft.

En annen mulig oppgradering som er nevnt her, og som vi har hørt før, er at Pixel Watch 3 vil få ultra-wideband (UWB)-teknologi. Dette betyr bedre presisjon for lokaliseringsbestemmelse og forbedret nærkommunikasjon.

Farger og størrelser

Pixel Watch 3 får også nye farger. Den mindre modellen på 41 mm leveres med en sølvkasse og en rem i rosekvarts, sammen med fargealternativene for hus og remmer vi så sist gang: Svart og obsidian, gull og hassel samt sølv og porselen.

Når det gjelder den større 45 mm-modellen, vil vi tilsynelatende se kombinasjoner av sort/obsidian og sølv/porselen, i tillegg til et hassel-hus og en hassel-rem. Dette vil være første gang Pixel Watch blir tilgjengelig i to størrelser, og den større varianten ryktes å hete Google Pixel Watch 3 XL.

Android Authority har også klart å få tilgang til en Pixel Watch 3-animasjon, som vil vises på enheten i butikkene. Den avslører ikke mye om enheten, men den ser ganske kul ut.

Vi vil selvfølgelig dekke alle nyhetene og kunngjøringene som kommer ut av Googles arrangement 13. august. Før dette vil vi være opptatt med å teste Samsungs nye smartklokker Galaxy Watch 7 og Galaxy Watch Ultra, som ble lansert på deres Galaxy Unpacked-arrangement nylig.