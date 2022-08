Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 ser ut til å by på små, men likevel viktige forbedringer. Det er lagt vekt på batteritiden og et litt mer robust design, men det kan ha vært alt selskapet trenger for å bevare konkurranseevnen.

Samsungs Unpacked-arrangement ga oss en rekke nye mobile enheter. Her fikk vi et par nye, foldbare mobiltelefoner i Z Flip 4 (opens in new tab) og Z Fold 4 (opens in new tab), nye Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab) og de nye kroppsdingsene Samsung Galaxy Watch 5 og Watch 5 Pro (opens in new tab).

Watch 5 Pro er en helt ny skapning som ser ut til å by på en mer robust, førsteklasses opplevelse enn alt vi har sett på denne fronten fra Samsung tidligere, mens Galaxy Watch 5 er den mer tilgjengelige smartklokken for dem som ikke skaffet seg en Galaxy Watch 4 (opens in new tab), men som likevel er interessert i hva Samsung har å by på – eller for dem som er ute etter det beste Android-alternativet til Apple Watch.

På overflaten ser Watch 5 ut til å være en marginal oppgradering fra forgjengeren fra 2021. Den leveres fremdeles i to størrelser og kan skilte med Samsungs egen variant av den nyeste versjonen av Wear OS. Dermed kan brukerne vente seg en rikholdig opplevelse med en masse funksjoner som støttes av både Samsung og Google.

Samsung Galaxy Watch 5: Pris og tilgjengelighet

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Samsung avduket Watch 5 sammen med sin Pro-søster i forbindelse med Unpacked- arrangementet, som gikk av stabelen 10. august.

Som med den nye mobilene Z Fold 4 og Z Flip 4, ble Watch 5 tilgjengelig for forhåndsbestilling samme dag. Den skal komme i butikkhyllene 26. august.

Tross de nevnte likhetene, er prisene satt opp over hele fjøla. Dette skyldes trolig problemer med forsyningslinjene og økonomiske faktorer Samsung, i likhet med andre store selskaper, ikke er immune mot.

Som med fjorårets modell, leveres Galaxy Watch 5 i to størrelser, og begge leveres i to varianter – enten med bare Bluetooth, eller også med LTE.

Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm) – priser i USA

Bluetooth = $279.99

Bluetooth / LTE = $329.99

Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm) – priser i USA ikke klare

Bluetooth = $TBC

Bluetooth / LTE = $TBC

Samsung Galaxy Watch 5: Design og skjerm

Den største endringen i Galaxy Watch-serien i 2022, er fraværet av en «Classic»-modell.

Watch 5 Pro (opens in new tab) bringer med seg sin helt egen estetikk, mens standardmodellen Watch 5 viderefører det distinkte samtidsuttrykket vi ble introdusert for med 2021-modellen Watch 4. Dermed har heller ikke årets modell en fysisk, roterende ramme.

Som forgjengeren kan Watch 5 skilte med rene linjer, med detaljer i børstet aluminium som fortsetter rundt den polerte, svarte metallkassen. Den hurtigutløsende remmen kan byttes ut etter din egen smak.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Den minste modellen på 40 mm leveres i fargene Graphite, Silver og Pink Gold, mens den større versjonen på 44 mm har byttet ut Pink Gold til fordel for Sapphire (en dempet blåtone).

Selv om årets modeller har større batterier, slik at begge modellene er blitt tre gram tyngre, har ikke Watch 5 blitt noe større enn forgjengeren. Det er ganske imponerende, selv om vekten trolig bidrar at de kjennes litt tyngre på håndleddet.

Skjermen har samme mål som på Watch 4. Det betyr 1,19" på 41-millimeteren og 1,39" på 44-millimeteren. Skjermen er en sirkelrund AMOLED med alltid-på-funksjonalitet og en oppløsning på 330 ppi, noe som gjør den en anelse hvassere enn skjermen på Apple Watch 7 (opens in new tab).

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Selv om oppløsningen er den samme som før og bildekvaliteten virker uforandret, består den store oppgraderingen av langt mer solid safirglass. Samsung hevder dette er 60 % sterkere enn glasset på fronten av Watch 4.

Watch 5 gjør også nytte av IP68-sertifisert beskyttelse mot inntrenging av støv og vann. Den er svømmesikret til 5 atmosfærers trykk og har MIL-STD-810H-standard. Den tåler harde støt og å slippes i bakken, ekstreme temperaturforhold og mye mer.

Samsung Galaxy Watch 5: Programvare og trening

Samsung Galaxy Watch 4 markerte et avgjørende vannskille i selskapets profil når det gjelder kroppsnære dingser. Da la de sitt gamle Tizen OS på hylla i forbindelse med et nytt partnerskap med Google. Da ble det utarbeidet en ny versjon av deres gamle Wear OS-plattform i stedet.

Selv om Wear OS 3 fortsatt arbeider med å få fotfeste i det bredere smartklokkemarkedet, er det Watch 4 og Watch 5 som fører an. Google-programvaren er riktignok krydret med Samsung-eksklusiv estetikk og funksjonalitet i One UI Watch.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Ved lanseringen kjører Watch 5 One UI Watch 4.5 (lagt over Wear OS 3.5). Dette ble introdusert i juli, med tilskudd som en forbedret tasteopplevelse og enklere adgang til dine favoritt-urskiver.

Når det gjelder programvaren, og særlig slik den fremstår på Watch 5, har Samsung lagt vekt på å utvide klokkens helse- og treningsegenskaper. Særlig søvnsporingen er viet mye oppmerksomhet.

Det nye systemet for søvnsporing inkluderer mer dyptgående veiledning og lover også å by på bedre statistikk. Det går så langt som å legge opp en månedslang søvnplan for å kunne gi deg bedre søvnkvalitet.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

SmartThings-integrasjonen parer også søvnsyklusen din med det tilknyttede smarthjemmet ditt. Dermed kan lyset dempes eller slås av og andre IoT-enheter vil avstå fra å lage lyd når Watch 5 oppdager at du er i ferd med å sovne.

En annen funksjon vi for første gang ble kjent med på Watch 4, var Samsungs BioActive Sensor (som egentlig er en rekke forskjellige sensorer). Vi får de samme funksjonene på nye Watch 5, med blant annet den nevnte søvnsporingen, i tillegg til måling av puls og oksygenmetning i blodet. Man får også EKG-måling og beregning av kroppssammensetning.

Samsung Galaxy Watch 5 performance and battery

Samsungs smartklokker kritiseres sjelden for mangelfull ytelse, og fjorårets Watch 4 fikk en merkbart kraftigere prosessorbrikke i form av selskapets egen 5nm Exynos W920. Dette gjorde smartklokken til et enda bedre kjøp, med fremtidssikring og bedre energieffektivitet.

Galaxy Watch 5 kjører på det samme silisiumet, paret med 1,5 GB RAM og 16 GB lagringsplass (for apper og media). Vi opplevde ytelsen som solid i vårt korte møte med klokken, og den burde være til glede og nytte for brukerne i lang tid.

(Image credit: Future / Basil Kronfli)

Jo kraftigere smartklokken er, desto tyngre blir belastningen på batteriet. Med en kapasitetsøkning på bare 13 %, burde likevel Watch 5 by på lengre batteritid enn forgjengeren. 40 millimeteren har fått et løft fra 247 mAh til 284 mAh, mens den større modellen på 44 mm har økt kapasiteten fra 361 mAh til 410 mAh.

En ny lader med USB-C-tilkobling vil dessuten sikre at Watch 5 lader seg raskere opp.

Tidlig vurdering

Selv om spranget fra Watch 4 til Watch 5 ikke ser så stort ut ved første øyekast, ser det ut til at Samsung har tatt tak i de viktigste svakhetene ved forgjengeren, slik at de kunne skape en mer fullverdig opplevelse og et mer konkurransedyktig alternativ til modeller som Apple Watch.

Selv om noe av den nye funksjonaliteten trolig vil dryppe ned til brukere av Watch 4 og eldre modeller, er Samsungs beslutning om å knytte sin nyeste kroppsdings til smarthjem (opens in new tab)-automasjon virker kanskje åpenbar, men dette er noe det gjenstår for konkurrentene å utnytte.

Det er først i vår fullstendige test vi vil finne ut i hvilken grad forbedringene og nyvinningene i Galaxy Watch 5 er nyttige. Følg med!