Test: Apple Watch 7

Apple Watch 7: kort oppsummering

Apple Watch 7 erstatter fjorårets Watch 6 som den mest avanserte modellen i Apples sortiment av kroppsdingser. Dermed havner den i selskap med Watch SE og Watch 3, og vil utgjøre en fin ekstra skjerm til din iPhone.

Det har ikke skjedd noen stor oppgradering siden foregående år. Hovedforskjellen er skjermen, som nå er blitt 20 % større. Den har fremdeles de samme imponerende egenskapene som har gledet oss tidligere, og den er helt klart den beste Apple Watch-modellen så langt. Men med liten margin.

Selv om de fleste vil kjøpe denne Watch-modellen for å slippe å fiske opp iPhonen av lomma så ofte, eller fordi de ønsker seg en god treningskompanjong, får man også god hjerteovervåkning og en rekke nyttige apper – i lekker innpakning.

Og denne pakken leveres i fem nye farger. Den forstørrede skjermen gjør alt litt bedre synlig enn på Watch 6 eller SE. Den har også en alltid-på-skjerm, slik at du ikke trenger å heve håndleddet for å se klokkeslettet (noe Watch SE ikke har). Glasset som dekker den flotte OLED-skjermen er svakt avrundet, men vi opplevde ikke de eventuelle fordelene ved dette.

Vi hadde håpet at Watch 7 skulle by på en større designmessig oppgradering, for eksempel flate ytterkanter som på det nye iPhone-designet og kanskje en enda større skjerm. Noe som virkelig kunne rettferdiggjøre å oppgradere til den nyeste versjonen av Apple Watch.

Tastaturet er bra, og overraskende nyttig når man skal skrive en melding. (Image credit: TechRadar)

Den forstørrede skjermen gir rom for flere funksjoner. For eksempel kan du se mer av meldingene dine eller få større knapper å trykke på. Apple mente tydeligvis at man med denne skjermplassen også kunne legge inn et tastatur på denne nye Watch-modellen – og vi opplevde det faktisk som temmelig enkelt å skrive meldinger på Watch 7 – selv om diktering er like bra, og mindre klønete.

Den innvendige kraften er ikke blitt oppgradert på en stund, så selv om brikken her kalles S7, har den ikke noe ekstra kraft å by på. Den er bare blitt rekonfigurert til å passe den litt større utformingen. Det betyr likevel ikke at du vil savne kraft. Her kjører alt supersmidig, og med den intuitive WatchOS 8-plattformen kan du svært enkelt starte en treningsøkt, se bilder og lese meldinger.

Når det gjelder aktivitetsegenskapene til Watch 7, får du en forbedret sykkelmodus. Denne klokken forstår når du sykler, og dette fungerte godt for oss. Men den merket ikke at vi stoppet sykkelen og glemte å avslutte økten.

Alt i alt opplevde vi nye Apple Watch som en grei treningskompanjong, Her får du tre måneder gratis med Fitness+, slik at du har enkel tilgang til øvelser når det måtte passe deg.

Klar for en økt med Fitness+. (Image credit: TechRadar)

Watch 7 håndterer det grunnleggende ved sporing av løping, sykling og svømming (samt flere øvelser) godt, og det er noen fiffige ekstrafunksjoner som meditasjonsappen, som vi ofte har hatt gleden av å bruke, samt Apples ring-system, som viser deg hvor aktiv du har vært i dagens løp. Det er nyttig, og artig å se på.

Elektrokardiogram- og blodoksygen-målingene er ikke så veldig nyttige for de fleste av oss. Dette kommer vi nærmere inn på lengre ned, men disse fremhevede egenskapene er uansett ikke noe vesentlig salgsargument overfor de fleste mulig kjøpere.

Mens Apple Watch Series 6 fortsatt selges er det vanskelig å anbefale nye Watch 7, særlig når du kan få 2020-modellen til en god rabatt.

Men når den blir utsolgt, kan den nye modellen være ditt eneste alternativ hvis du vil ha en Apple Watch i toppklassen. Særlig med den flotte skjermen, de gode aktivitetsegenskapene og de lettleste meldingene. Apple kvitter seg langsomt med alle grunnene til å ikke kjøpe kroppsdingsene deres.

Apple Watch Series 7: pris og lanseringsdato

Digital Crown gir haptiske tilbakemeldinger. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 7 ble lansert 14. september, og den kom i butikkene først 15. oktober. Den leveres som vanlig i stor og liten utgave, men disse er blitt varsomt oppjustert til 21 mm og 45 mm.

Prisen på Apple Watch 7 starter på 4690 kroner for 41 mm og 4990 kroner for 45-millimeteren (begge med GPS).

Hvis du vil ha GPS + Cellular-versjonen slik at du kan bruke klokken uten å ha mobilen i nærheten, koster 41 millimeteren 5890 kroner, mens modellen på 45 mm vil loppe deg for 6190 kroner. Dette er de veiledende prisene fra Apple.

Det finnes også Apple Watch Nike Edition- og Hermès-varianter av Watch 7, og med disse øker prisen ganske dramatisk.

Klokkene er tilgjengelige i fem farger, nemlig midnatt (svart), stjerneskinn (grå), grønn, blå og rød. Det er også kommet tre nye farger av Nike Sport Loop, i tillegg til nye Apple Watch Hermès-remmer.

Design og skjerm

Skjermen er stor, lyssterkt og tydelig utendørs – men dette sliter på batteriet. (Image credit: TechRadar)

Designet til Apple Watch er trolig den eneste forandringen du ville ha merket deg ved sammenligning av den nye modellen med Watch 6 eller SE. Kassen er blitt litt større og skjermen er blitt rundt 20 % større enn på de eldre modellene – og veldig mye større enn på den tungt innrammede Watch 3, som man fremdeles får kjøpt.

Den er større enn Watch 3, men ytterkanten er så smal at du får mye større skjerm. (Image credit: TechRadar)

Noe du ikke vil legge merke til når du holder den for første gang er den bedrede robustheten. Med IP6X ombord er denne klokken praktisk talt støvtett i tillegg til vanntett (WR50, som fungerer med svømming og dykking). Dermed kan ikke støv og andre partikler komme seg inn i kassen.

Glasset som ligger over den lyse og livlige OLED-skjermen er blitt herdet for å redusere sjansen for riping og knusing. Vi har riktig nok ikke sett snurten av skader på klokkene vi har testet i årenes løp (bortsett fra et dypt hakk vi klarte å påføre Watch 6), og det samme gjaldt her. Det oppsto ingen riper i løpet av vår periode med Watch 7.

Vi regner med at denne beskyttelsen er styrket for å appellere til de mer hardføre friluftsorienterte blant oss, men dette er nok mennesker som gjerne tar en titt på Garmin Fenix-serien uansett. Der får man enda bedre beskyttelse og flere muligheter for aktivitetssporing.

Ved sammenligning av Watch 7 og Watch 6 side om side ser du lett at den nyeste modellen gir deg mer informasjon på skjermen. Dermed er det blitt lettere å samhandle med den nyeste modellen.

Watch 6 til høyre, Watch 7 til venstre. (Image credit: TechRadar)

Når det er sagt, opplevde vi ikke store forskjeller ved testing av begge modellene samtidig, og presisjonen var temmelig lik på Watch 7 og Watch 6.

Begge avgir også den samme lysstyrken. Apple har ikke endret den maksimale lysstyrken i Watch 7, men de 70 ekstra prosentene i «dimmet» modus virkelig litt pussig.

Watch 7 gir deg fem nye farger å velge mellom, med stilige navn som «stjerneskinn», men det er egentlig bare snakk om grå, grønn, blå, sølv og rød. Fargene er imidlertid mer neddempet enn på den forrige modellen, og tar seg dermed bedre ut.

På baksiden av Watch 7 har du det vanlige oppsettet med LED-lys rettet mot huden din. Dette kan til tider virke litt klumpete, men etter en stund vil du knapt merke at det er der.

Baksiden til Watch 7 er litt klumpete. (Image credit: TechRadar)

Apple er åpenbart veldig stolte over at glasset til nye Watch 7 har avrundede kanter. Visuelt gir det ikke så mye, men det gir skjermen en virkning av å renne utfor kanten.

En måte Apple liker å demonstrere dette på, er med den nye urskiven Contour. Ser du klokken fra siden, vil tallene se ut til å renne ut i rammen. Men ser du klokken fra siden, vil du ofte utløse at den går i dvale, så effekten er ikke helt overveldende.

Du kan se tallene legge seg ut i glasset. Flott. Men ikke banebrytende. (Image credit: TechRadar)

Det er kommet en del nye urskiver, der Modular Duo utmerker seg som utilgjengelig for de eldre modellene. Det er litt rart, ettersom denne litt større widgeten også kunne ha blitt populær på en eldre modell. Ja-ja.

Men har du en Apple Watch 4 eller eldre, vil du merke én stor forandring, nemlig alltid-på-skjermen. Denne muligheten har eksistert siden Watch 5, men nå er den blitt mer lyssterk, slik at det er blitt enklere å se informasjonen bare ved en kjapp titt ned på håndleddet.

Støtten for alltid-på-funksjonen er blitt mye mer vidtrekkende, og utviklerne kan legge funksjonaliteten inn i appene sine – selv om vi ikke akkurat så så mange som kunne skilte med dette for øyeblikket. Alltid-på er en nyttig funksjon på den nye klokken, men den trenger mer funksjonalitet ut over Apples apper.

Her er den dimmede tidsregulatorskjermen. Ved å fjerne sekundene, sparer det skjermoppdateringer. (Image credit: TechRadar)

Alltid-på-skjermen er imidlertid ikke alltid et gode. Av og til ønsker du deg ikke en blendende lys klokke, uten å måtte sette skjermen i Theater Mode, som slår av skjermen helt.

Hadde det vært så vanskelig for Apple å implementere noe midt mellom disse alternativene? En så vidt lesbar klokke som dukker opp automatisk i mørke omgivelser?

Uansett er alltid-på-skjermen en kjærkommen egenskap som gjør at du slipper å bevege håndleddet for å kunne se klokkeslettet, for det var slik det var med de tidlige Watch-modellene.

En annen egenskap den forstørrede skjermen har gitt plass til, er et lite tastatur på skjermen. Dette er noe vi lenge har savnet på Apple Watch. Eldre smartklokker fra andre merker hadde nemlig denne funksjonen.

Det tjener sin hensikt, ettersom vi kunne taste inn korte meldinger. Likevel foretrekker vi å bruke stemmen til å diktere, eller å bare sende en emoji som respons.

Apple har fått det til med skjermkvaliteten siden den første Watch-modellen, og den er blitt enda bedre for hver nye årgang. Dette er blitt en av de beste skjermene uansett smartklokke. Den er tydelig, lyssterk og leselig uansett situasjon.

Aktiviteter

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch Series 7 konsentrerer seg om aktiviteter og trening. Det gjelder de enkle Move Rings, ringene som fylles opp og oppmuntrer deg til aktivitet, den stadig økende mengden aktiviteter som kan spores eller de nye sykkelfunksjonene. Det er tydelig at Apple i større grad sikter seg inn mot et mer action-orientert publikum.

Men hvis du er veldig opptatt av løping, sykling, svømming og andre aktiviteter, er det likevel vanskelig å anbefale Apple Watch. Våre faste lesere vil huske at vi alltid tester Apple Watch med en solid løpetur, og vi har i flere år ventet på at Apple skal komme med helt grunnleggende elementer som intervalløkter, pulsvarsler og lignende funksjoner.

Når du begynner å tråkke, vil klokken automatisk gjenkjenne sykling og starte en økt. (Image credit: TechRadar)

I stedet får du en grunnleggende GPS-enhet som forteller deg hvor langt du har løpt, hvor lenge og med hvilken puls og … ja, det er vel stort sett alt. GPS-presisjonen virket grei da vi testet den mot Garmin Forerunner 945, der feilmarginen var ytterst minimal.

Watch 7 leveres med innebygget GPS og GLONASS, to metoder for måling av hastighet og distanse fra himmelen. Andre avanserte klokker kan imidlertid plukke opp signaler fra mye høyere oppe, som for eksempel Beidou eller Galileo – kinesiske og EU-baserte versjoner av det amerikanske GPS-systemet.

Avlesningene fra pulsmåleren var omtrent identiske med dem fra bryststroppen vi testet dem mot.

Denne presisjonen ble imidlertid kun oppnådd da vi festet Watch 7 litt høyere på armen, noe som har vist seg å gi mer presise pulsavlesninger. Dette går greit hvis du har en sportsrem med borrelås (selv om den også da vil gli fremover eller vri seg), men hvis du har et gummibånd vil klokken fort gli nedover.

Da vi hadde Watch 7 der man pleier å ha en klokke, ga den ikke presise pulsavlesninger hele tiden. Av og til virket tallene fornuftige, men andre ganger kunne verdiene skyte i været uten at vi hadde økt anstrengelsene.

SpO2-sensoren er flott, men det er vanskelig å forstå hva den egentlig har å by på om man ikke har medisinske kvalifikasjoner. (Image credit: TechRadar)

Nå som vi er inne på puls og trening, er det greit å si litt om elektrokardiogrammet (EKG) og måling av oksygenmetningen i blodet (SpO2). Dette har vært fremholdt som viktige salgsargumenter for henholdsvis Watch 5 og Watch 6, og begge finner du også i Watch 7.

Ingen av dem ligger på medisinsk nivå, noe som begrenser deres nytteverdi. De er her mer som varslingsinstanser i tilfelle alvorlige problemer skulle oppstå. Dette er ypperlige tilskudd for dem som trenger det, men de fleste vil nok ikke gjøre bruk av dette ofte.

Og hvis du er veldig veltrent, vil pulsen din ofte ligge under 50, og da vil ikke denne sensoren fungere. Dermed har disse målingene liten verdi.

Det mangler også advarsler knyttet til SpO2-sensoren. Hvis oksygenmetningen i blodet faller for mye i løpet av natten, hadde det vært greit å få et varsel om det, akkurat som du får et varsel hvis pulsen synker for mye. Dermed kunne du ha dratt til legen for å sjekkes for eksempelvis søvnapné.

Selv om det er flott å kunne sjekke oksygenmetningen i blodet i løpet av dagen, virker denne funksjonen mer som en gimmick. Hvis leger ikke kan gjøre bruk av dataene, og hvis klokken ikke gir deg varsler om eventuelle problemer, hva er da nytteverdien?

Men vi liker Apple Fitness+. Disse trener-ledede øktene er tilgjengelige via iPhone, iPad og Apple TV. Der kan du tilknytte din Apple Watch for å lese av puls og andre verdier og få disse opp på skjermen.

Apple Fitness+ er en utrolig artig sak å ha tilgjengelig i lomma eller på nettbrettet. (Image credit: TechRadar)

Det er mage ulike øvelser å velge mellom, og noen av dem er temmelig harde. Vi liker konkurranseaspektet ved å gjennomføre en leksjon med en «forbrenningslinje» i konkurranse med andre. Noen av øvelsene kunne helt klart vært mer utfordrende og komplekse, men med tre måneders gratis prøvetid har du god mulighet til å finne ut om dette passer til din livsstil.

En annen kraftig helsefunksjon vil gjerne vil si litt om, er den redesignede pusteappen. Denne kalles nå Mindfulness, og har blant annet en egen avslapningsmodus.

I denne modusen får du et motivasjonsspørsmål som du kan reflektere over ved øktens begynnelse. Du tilbringer minimum ett minutt med å se på fargerike former som kolliderer og smelter sammen på klokken mens du tenker over spørsmålet.

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Noen av forslagene er underlige, men de fikk oss til å føle oss mer avslappet. Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar) Den slimete «Relax»-animasjonen er noe vi liker å se på hele dagen.

Det er hypnotiserende, og vi opplevde sinnstilstanden det brakte oss i gjorde oss mer avslappet. Kombinert med øvelsene i Fitness+, som nå også inkluderer en guidet vandring eller en meditasjonsøkt, gir det deg en følelse av sinnsro. Watch 7 er en av de beste velværeenhetene vi har prøvd.

Den nyoverhalte Mindfulness-appen er en av hovedgrunnene til å kjøpe en Apple Watch – og ikke nødvendigvis Apple Watch 7, ettersom disse egenskapene nå er tilgjengelig på alle modellene som selges, takket være programvareoppdateringen WatchOS 8.

Vi har ennå til gode å prøve en sportsklokke som på samme måte gir deg en behagelig vibrasjon som minner deg på å puste rolig.

I helseavdelingen er vi endelig kommet til søvnsporing, som man første gang i denne produktrekken fikk med Apple Watch 6. Vi hadde håpet at Apple skulle foreta seg noe gøy med den i år.

Men det du ser om morgenen er fremdeles en melding som forteller deg om været og den gjenværende batteriprosenten, og ingenting om søvnkvaliteten – om du drømte eller sov lett, eller om du hadde god nok restitusjon gjennom dyp søvn.

Søvnsporingen er rett og slett for enkel på Apple Watch. Den må bli mer detaljert. (Image credit: TechRadar)

Dette blir dessverre for enkelt til at denne funksjonen skal ha noe særlig for seg. Det skulle være enkelt å få klokken til å gi deg noen hint om hvordan du kan sove bedre, og en poengsum som antyder hva som kan forbedres.

Du får opp noen søyler som viser deg når du trolig sov, og ikke noe særlig mer. Dette bidrar ikke noe særlig til forbedring av helsen. Vi hadde håpet på en større oppgradering av denne funksjonen med Apple Watch 7.

Noe Watch 7 imidlertid gjør godt, er å vise helseutvikling over tid. Du kan se hvor mye ditt maksimale oksygenopptak forbedrer seg , finne ut om du tar flere eller færre skritt og til og med om balansen endrer seg. Men uten veiledning til hvordan du kan gjøre det bedre, er disse varierte og potensielt nyttige tallene bare noe du tar en titt på nå og da, og ikke ofte.

WatchOS 8 og den redesignede brikken

(Image credit: TechRadar)

WatchOS 8 er den nye programvaren fra Apple i 2021, men akkurat som designet til den nye klokken, tilføyer det ikke mye nytt til opplevelsen av Apple Watch.

Watch 7 drives av en «ny» brikke, kalt S7, men den er ikke kraftigere enn S6, som befinner seg i Watch 6. Den er bare blitt redesignet slik at den passer i det nye chassiset – og trolig for å kunne ha tallet 7 i navnet for å stå til klokken.

Uansett opplevde vi at Watch 7 respondere svært godt på alt vi ba den om. Det går smidig å bla gjennom appene og det spinner flott ved bruk av Digital Crown til navigasjon i blant annet menyer.

WatchOS har gjennomgått noen utviklingstrinn i årenes løp, og Apple har tydeligvis landet på noe nyttig. Den store knappen nederst på siden lar deg bytte apper, mens Digital Crown gjør samhandling med lister eller endring av størrelser til en enkel oppgave.

Ved å heve Watch 7 opp mot munnen kan du gi en Siri-kommando, og vi opplevde at den responderte godt 80 % av gangene. Det er litt for lite når du bare prøver å stille inn en nedtelling. Dermed er det fort gjort å heller trykke på en knapp, slik at du er på den sikre siden.

Portrettmodus som urskive er en flott egenskap. (Image credit: TechRadar)

En funksjon vi likte godt i nye WatchOS 8 var den nye urskiven med portrettmodus. Her kan du velge dine favorittbilder, og klokken vil bruke dataene til å legge inn bildet mellom personen og bakgrunnen.

Det ser utrolig bra ut, og det at du kan bruke Digital Crown til å gjøre portrettet større eller mindre var også stilig.

Den andre sentrale funksjonen vi brukte, var fokus-modus. Det var vel mest iOS 15 som tvang den på oss, der den er en viktig funksjon.

Synergien mellom Apple Watch og iPhone har alltid vært god. Det at du for eksempel kan speile flymodus eller overføre telefonsamtaler og lyd mellom de to enhetene, er flott. Og i dette tilfellet, hvis du automatisk har stilnet varsler på telefonen når du befinner deg på et bestemt sted, eller har satt et klokkeslett for når du skal roe deg ned før legging, vil Watch 7 automatisk gå inn i valgt modus.

Vi anbefaler deg å bruke litt tid med de nye fokusmodiene hvis du ikke har prøvd dem ut allerede. De kan være gode å ha, men du må samtidig passe på at folk du ønsker skal kunne få tak i deg faktisk kan det, mens appene du ofte bruker kan «bryte gjennom» når det er viktig.

Støyovervåkning har vært med på Apples klokker lenge, og bidrar til å gjøre klokke til et godt kjøp. Den kartlegger hvor mye støy du utsettes for gjennom dagen, og gir deg beskjed hvis dette nivået er skadelig.

Lydsporingen er svært god – og den er flott å ha. Den gir deg oversikt over hvor mye støy du utsetter deg for. (Image credit: TechRadar)

Du får også varsler om håndvask. Dette er et resultat av pandemien, og påminner deg om å vaske hendene i 20 sekunder. Dette gjør Watch enda bedre.

En annen funksjon som virkelig imponerte oss, var Assistive Touch. Du kan kontrollere klokken ved å klype og knytte neven, og dermed navigere på mobilen uten å berøre den.

Dette er kult og det fungerer godt. Her blir elementer i grensesnittet lyst opp i blått, slik at du vet hva du berører og trykker på. Du kan også rekonfigurere dette til å åpne bestemte apper med dedikerte gester. Det blir spennende å se om Apple utvider denne egenskapen til å fungere også utenfor denne menyen i fremtidige oppdateringer.

(Image credit: TechRadar)

Selv om det lyder som om WatchOS 8 ikke har så mye nytt å bidra med, har det likevel noen ess i ermet, som flere tidsregulatorer og utvidede meldingsfunksjoner – i tilfelle du vil svare på meldinger rett fra håndleddet, som bedrer klokkens generelle funksjonalitet. Vi er fremdeles overrasket over hvordan man kan komme med flere samtidige tidsregulatorer på Apple Watch 7 og ikke på iPhone.

Batteritid

(Image credit: TechRadar)

Vi har vert overveldet av batteriet i Apple Watch i flere år, og Watch 7 er intet unntak. Det er rart at Apple toner ned ytelsen.

Apple hevder at Watch 7 skal kunne holde ut i 18 timer på én opplading, men vi opplevde gjerne over 24 timer, selv ved litt kraftkrevende GPS-bruk midt på dagen.

Du kan dessuten lade opp klokken fortere enn noen gang, takket være raskere spoler innvendig og den nye, medfølgende laderen som tilkobles via USB-C og ikke leveres med ladeblokk inkludert. Igjen har Apple oppdatert teknologien, men fjernet det du trenger, og tvinger dermed gjennom et tilleggskjøp – ettersom det er få som har en USB-C-plugg liggende og slenge.

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Dette er den medfølgende hurtigladeren. Den har USB-C-kobling, men ingen medfølgende blokk å lades fra. Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar) Slik ser den ut sammenlignet med den hvite originalen.

Offisielle tall antyder dessuten at det vil ta å lade klokken helt opp fra tom tank. Vi klarte det på 64 minutter, og den kjappere ladekabelen gjorde virkelig nytten her. Vi klarte å få 50 % på bare 30 minutter og over 80 % på 45 minutter. Dette er mye raskere enn ladingen men fikk med de foregående modellene.

Selv om denne hurtigladingen er nyttig, klarer den ikke å dekke over en av de store ulempene. Batterikapasiteten til Apple Watch er ikke god nok. Jo, hvis du lader den om natten, holder den helt greit hele dagen.

Men hvis du gjerne vil gjennomføre søvnsporing, har du litt større vanskeligheter. Du kan gi klokken er 20-minutters påfyll før leggetid, og den klarer seg godt hele natten, men du må etablere en rutine der du gir klokken en time på laderen hver morgen for å sikre at den ikke går tom i løpet av dagen.

Vi så at batteriet taper seg med rundt 15 % i nattens løp. Det er noe mer enn Apple anslår. De mener du kan lade klokken fra tom tank i åtte minutter for å få nok saft til å holde ut natten over. Vi fikk den bare til å lades opp til 8 % på denne tiden, noe vi ikke tror ville holdt til morgenkvisten.

Bruk av Footpath-appen burde ha spist mye av batteriet, men den var merkverdig snill. (Image credit: TechRadar)

Uansett er det ikke så lett å finne tid til å bare å foreta en liten hurtiglading. Vi opplevde at Watch 7 stadig gikk tom og fikk bare tid til noen små påfyll.

En batteritid på 24–30 timer på én opplading er rett og slett ikke godt nok i en moderne smartklokke. Det er mange modeller fra andre merker som kan holde det gående i dagevis uten å være i nærheten av en lader. Her har Apple noe å lære.

Vi ser at Apple stadig kommer med nye og kraftkrevende funksjoner uten å minske batterivarigheten. Det er veldig imponerende at SpO2-sensoren ikke spiser massevis av batteri, noe den gjør på andre enheter. Den lyssterke og lett lesbare skjermen er flott å ha, og slikt koster krefter.

Apple har også gjort radikale forbedringer i evnene til multitasking uten at det trekker for mye kraft. Vi løp i 50 minutter med en tredjepartsapp som ga veivisning via tale mens skjermen viste et kart hele tiden og GPSen sporet løpeturen og Spotify spilte musikk i offline-modus. Watch 7 tapte bare 7 % av oppladingen, noe som er temmelig imponerende.

Men denne ytelsen endrer ikke det faktum t det er vanskelig å etablere en konsekvent laderutine hvis du også vil spore søvnen. Her trenger Apple å komme med en ny løsning i løpet av de neste utviklingstrinnene hvis de skal hevde seg i fronten av smartklokkefeltet.

Burde jeg kjøpe Apple Watch Series 7?

Kjøp den hvis …

… du har Apple Watch 4

Hvis du er glad i din eldre Apple Watch og ikke har opplevd alltid-på-skjerm, vil du digge den store skjermen til Watch 7, der du også kan kvitte deg med de små håndleddsbevegelene for å se klokkeslettet.

… du ønsker å bedre helsen

Watch 7 er en ypperlig treningskompanjong for deg som ønsker å komme i bedre form – både fysisk og psykisk. Her er det massevis av sporingsfunksjoner, og vi opplever Mindfulness-funksjonen som utrolig givende.

Ikke kjøp den hvis …

… du er et treningsfantom

Selv flørter vi litt med Fitness+, men hvis du er ute etter strukturerte øvelser som virkelig vil gi forbedring, er ikke Watch 7 noe for deg. Du kan laste ned noen greie apper, men du vil få langt mer ut av en ekte sportsklokke.