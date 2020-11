Vi tester Apple Watch 6

Apple Watch er fortsatt blant de aller beste kroppsnære enhetene du kan kjøpe. Likevel venter vi fortsatt på store fremskritt i form av nye funksjoner. Det samme gjelder designet. Sensoren som måler oksygenmetningen i blodet er et nytt våpen i det helsearsenalet Apple er i ferd med å bygge opp. Men det er likevel ikke ne funksjon som skaper de store overskriftene og alene får folk til å oppgradere fra en eldre modell. De vanlige oppgraderingene av batteritid og skjerm er naturligvis på plass, men det føles uansett som om det fortsatt er et stort uforløst potensial i Apples klokkeserie.

Tominutterasanmeldelse

Apple Watch 6 (eller Apple Watch Series 6, hvis det skal være helt korrekt) er den nyeste klokken fra Apple, hvis man ikke regner med Apple Watch SE, som ble lansert samtidig.

Apples klokker blir stadig mer populære. De fleste vet at disse har små skjerme som kan kobles mot iPhone, slik at klokke og mobil kommuniserer med hverandre. Hvis du lurer på om du skal oppgradere fra en eldre modell, er du sikkert nysgjerrig på om det lønner seg.

Den rimeligste modellen, 40-millimeteren, koster i utgangspunktet fra 4690 kroner. Noe av det nye med denne modellen er måling av oksygenmetningen i blodet, nye farger (særlig den røde er forfriskende) og en mer effektiv S6-prosessor, som er hele klokkens hjerne. Skjermen skal også være bedre egnet i sollys, men det tar vi opp igjen litt senere.

Apple Watch 6 kan dessuten by på nye funksjoner som søvnmåling, kontroll med håndvaskrutinene dine og leveres med nye, spenneløse remmer, som også blir tilgjengelige for eldre Apple-modeller.

Utvendig fortsetter Apple med det samme designuttrykket som tidligere. Rammen er av metall, med en firkantet skjerm med runde hjørner, som elegant bues inn i selve klokken.

OLED-skjermen er klarere og mer lyssterk enn noen gang. Vi merket ikke at den var så veldig mye lysere, selv om Apple hevder dette. Men vi hadde aldri problemer med å lese av skjermen, takke t være de klare fargene og den gode kontrastene.

Som med de tidligere modellene, har Apple også denne gangen satt helsen i sentrum. En ny sensor oppgir oksygenmetningen i blodet, og mesteparten av tiden fungerer denne godt.

Men Apple er klare på at dette ikke gir deg en god oversikt over din generelle helsetilstand. Det er bare morsomt å sjekke av og til, men det oppleves ikke som en stor nyvinning.

Den helt nye Fitness Plus-tjenesten, der du kan trene mens du følger med på klokken din. (Image credit: Apple)

En av de mer interessante nye funksjonene er Fitness Plus fra Apple. Her kan du samhandle med øvelser over alt. De tre første månedene er gratis.

Som aktivitetsarmbånd har Apple Watch 6 noen virkelig smarte funksjoner. De motiverer deg til aktivitet, og aktivitetsmålingen fungerer godt. Men det finnes ikke en «proffmodus» for deg som vil bringe dette til et nytt nivå. Dette er et potensial Apple ennå ikke utnytter.

Batteritiden til nye Apple Watch er litt merkelig. Også denne gangen holdt batteriet i mer enn de angitte 18 timene for hver opplading. Ofte kom vi til 28–30 timer før vi måtte strekke oss etter laderen.

Men med tanke på hva klokken faktisk kan gjøre, er det likevel ikke mye. Nå har vi endelig fått søvnovervåkning, så da har vi enda en nyttig måler å følge med på. Men likevel skal du finne de nitti minuttene du trenger til å foreta en full oppladning, hvis du da ikke gjør det om natten. Det er frustrerende.

WatchOS 7 kommer også med noen små oppdateringer. Det har ikke Apple sagt noe særlig om. Men noen av dem skal tydeligvis være til hjelp i den rådende pandemisituasjonen. Ellers ville det være usannsynlig at man tilfeldigvis har kommet på å lage en funksjon som følger med på håndvaskrutinene dine. Det er et godt våpen i kampen mot viruset, selv om denne funksjonen kan være litt vanskelig å tilfredsstille.

Nye Apple Watch 6 er Apples beste kroppsnære enhet. Hvis du er bekymret for hjertet eller åndedrettet, vil disse funksjonene kunne berolige deg litt.

Hvis det ikke er viktig for deg å ha en skjerm som alltid er på, er Apple Watch SE. Det er en modell med nesten alle de samme funksjonene, men den er betydelig rimeligere.

Apple Watch 6 – lanseringsdato og pris

Du kan legge til personlige 'memojis' fra selve klokken (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 6 kom i butikkene 18. september, og du får enkelt tak i en via netthandel eller i en fysisk butikk.

Når det gjelder prisen, koster 40-millimeteren fra kr. 4690, mens modellen på 44 millimeter koster fra kr. 4990.

Til sammenligning kan du skaffe deg en Apple Watch 3 for i overkant av kr. 3000.

Design

Flotte nye farger

Samme design som foregående år

Nye remmer å velge mellom

Designmessig er det ikke noe nytt ved Apple Watch 6. Utseendet har vært det samme siden Watch 4.

Den leveres i 40- og 44-millimeters utgaver til ulike håndleddsstørrelser. Her har man de samme runde ytterkantene som går over i skjermen, en knapp du med fingertuppen kan bruke til å bla deg gjennom brukergrensesnittet med og en knapp på undersiden du kan bytte mellom apper med.

På baksiden av Apple Watch 6 finnes den oppgraderte sensoren som måler pulsen, og nå også oksygenmetningen i blodet. Sensoren kan også måle ditt elektrokardiogram (EKG) og normalpulsen. Du får et varsel hvis tallene beveger seg utenfor normalnivået ditt.

De buede kantene er tilbake igjen (Image credit: TechRadar)

Ellers er Apple Watch 6 5ATM-godkjent. Det innebærer at den kan benyttes ved svømming og til dykking i ti minutter og ned til 50 meters dybde. For de aller fleste av oss innebærer det at vi fint kan ha klokken på når vi er ute og svømmer.

Det er kommet flere fargevarianter. Vi likte best den røde. Det er en spesiell variant av rød som Apple har benyttet i noen år for å markere engasjementet i kampen for å utrydde AIDS. Av de nye fargene er denne helt klart den mest oppsiktsvekkende. Heldigvis var det denne vi fikk som anmeldereksemplar.

De andre fargene – gull, sølv, grafitt, space gray og blå – ser også eksklusive ut. De passer godt til det helhetlige kvalitetsinntrykket av klokken. Prisen er høy, men så får du også noe vakkert å hvile øynene på.

Knappene gir et førsteklasses inntrykk (Image credit: TechRadar)

Klokken er lett. 44-millimeteren veier 36,5 gram. Det er så lite at du av og til glemmer at klokken faktisk sitter rundt håndleddet.

Som før kan du skifte rem. Noe som er nytt, er at du kan kjøpe en Solo-rem, som ikke har spenne eller borrelås. Den består derimot av silikon, og du trekker den enkelt og greit over hånden. Dessverre var den Solo-remmen vi fikk for stor, slik at den bare hang rundt håndleddet. Akkurat da ville en spenne hatt mer for deg, selv om selve ideen med Solo-remmen er god.

Skjerm

God OLED-teknologi

Det kan være praktisk at skjermen alltid er på

Bruker tid på å dempe lysstyrken om kvelden når den måler søvn

Apple Watch 6 har en svært flott OLED-skjerm. Når du befinner deg i mørke omgivelser, synes tall, bokstaver og hva som ellers befinner seg på skjermen svært tydelig. OLED-teknologien skaper nemlig en utrolig høy kontrast mellom svarte og hvite nyanser. Alt på skjermen tar seg svært godt ut.

Skjermen er klar og lyssterk (Image credit: Future)

Med eldre Apple Watch-modeller (og nye Apple Watch SE) må du heve håndleddet for å se på klokken eller sjekke varsler. Som på Watch 5, er skjermen til Watch 6 alltid på.

I stedet for å løfte håndleddet for å se på klokken eller sjekke varslene, trenger du bare å kaste et blikk ned på den. Avhengig av hvilke innstillinger du har gjort, vil du også kunne se nyheter, helsemål eller batteritid. Dermed trenger du ikke alltid å vekke din Apple Watch, noe som ellers ville forbruke mer strøm.

Bilde 1 av 2 Alltid-på-skjermen med dempet lysstyrke (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 Og med fuld lysstyrke (Image credit: TechRadar)

Det fungerer greit, men det er ikke veldig godt implementert. Det kan være nyttig å ha en skjerm som alltid er på, men ofte bare vil se klokkeslettet. Problemet er at selv om skjermens lysstyrke på Apple Watch 6 blir justert ned når man ikke bruker den aktivt, er den likevel fremdeles temmelig lyssterk.

Og når det blir mørkt rundt deg, må du enten aktivere Theater/Cinema Mode (noe som er ganske irriterende, for da må du trykke på en knapp for å se klokkeslettet), aktivere søvnovervåkning slik at skjermen skifter til svak lysstyrke eller bare aktivere klokken, slik at den lyser opp alt omkring deg.

Vi skulle gjerne hatt muligheten til å justere hvor mye tallene lyser, og at ikke hele klokken gjør det.

Oksygenmetningen i blodet

Spennende funksjon

Ikke laget til medisinsk bruk – kan man stole på den?

Det burde være støtte for alarmer

Apple Watch 6 er tydeligvis designet for trening og aktiviteter, og klokken er det foreløpige høydepunktet i Apples satsing på dette området.

Hvert år får vi en ny aktivitetsfunksjon, og da er det like greit å ta for seg den store nyheten på Watch 6: måling av oksygenmetningen i blodet.

(Image credit: Future)

Vi må ikke glemme at det lenge har vært mulig å måle oksygenmetningen i blodet med for eksempel Fitbit Charge 4 og Samsung Galaxy-mobiler. Dette er dermed ikke en ny funksjon, men spørsmålet er hvordan Apple har implementert den. Og om den kan ha noen nytteverdi, særlig i en tid der verden kjemper mot en pandemi som også hemmer åndetrettet.

Før vi kommer så langt, må vi få klart for oss hvordan sensoren som måler oksygenmetningen i blodet (eller SpO2) faktisk fungerer. Ved hjelp av rødt og infrarødt lys mot huden kan diodene på undersiden av Apple Watch 6 lese av fargen til blodet ditt, som dermed måle hvor mye oksygen som pumpes omkring i blodårene dine.

Det er delte meninger om hva en god oksygenmåling er, men alt over 95 % er et godt resultat. Du kan foreta en SpO2-test mens du sitter stille i 15 sekunder, eller klokken kan måle dette i løpet av dagen. Vi forsøkte oss på begge metodene, og fikk for det meste over 95 %.

Men bare for det meste. Ifølge telefonens helse-app, som lagrer målingene, falt nivået på et tidspunkt til 88 %. Skulle vi bekymre oss? Vi antok at vi ikke trengte å være urolige, ettersom dette ikke skjedde flere ganger. Det var bare snakk om én måling, men man blir likevel litt bekymret.

Og det er nettopp problemet med den nye SpO2-måleren på Apple Watch. På den ene siden kan det være betryggende å se at oksygenmetningen er som den skal være, mens Apple på den andre siden oppgir at klokken på ingen måte skal benyttes medisinsk, og at dataene kun er til eget bruk. Det samme understrekes ellers med de fleste andre kroppsnære enheter med SpO2-sensor.

Men hva skal vi så bruke opplysningene fra Apple Watch til? Er de pålitelige, eller burde de ignoreres hvis svingningene er for store?

(Image credit: Future)

Det enkle svaret er at det tross alt er godt å ha disse opplysningene. Hvis SpO2 faller samtidig som du føler deg dårlig, kan du kontakte en lege for å være på den sikre siden. Hvis det faller plutselig, kan du bestemme deg for å gjøre noe.

Det virker rart at Apple Watch 6 faktisk ikke gir deg varsler om at oksygenmetningen eventuelt har sunket i nattens løp. Et slikt fall kan innevarsle den alvorlige lidelsen søvnapné. Det er også pussig at du ikke får beskjed om at pulsen stiger eller synker mer enn normalt.

Vi er usikre på hvorfor Apple ikke har laget slike varsler. Derfor er det også vanskelig å avgjøre om SpO2-sensoren faktisk er nyttig. Kombinasjonen med EKG og pulsmålingene gir trygghet. Det kan få dem med hjertelidelser til å overveie Apple Watch 6.

Trening

Nye treningsmuligheter

Mangler fremdeles «proffmodus»

GPSen kan av og til gå seg vill

Med nye Apple Watch 6 er det mange måter å holde øye med helsetilstanden på. Og når du fullfører dine «bevegelse-ringer» (Apples egen måleenhet) vet du hvordan det står til.

For hver nye klokkemodell kommer det nye måter å overvåke aktiviteten din på. Slik kan du vite nøyaktig hvor aktiv du har vært, og du motiveres til stadig å prøve nye ting.

Som trofast leser av TechRadar vet du at vi er glade i å løpe. Vi digger å ha en Garmin eller en Apple Watch rundt håndleddet mens vi løper en tur. Og Apple Watch blir litt bedre til å kartlegge dette for hver årsmodell.

Nå kan du både løpe, danse, kjøle ned og mye annet.

(Image credit: TechRadar)

Dette handler heller ikke bare om bevegelse. Apple Watch 6 gjør det enklere å meditere, takket være klokkens Breathe-app. Den kiler håndleddet ditt med små vibrasjoner, slik at du vet når du skal puste inn og ut.

Med en klokke som både kartlegger puls og aktivitetsnivå, får du et godt innblikk i kaloriforbrenningen din. Apple Watch 6 (og andre Apple-klokker) hjelper deg også med å nå målene dine ved å komme med påminnelser på tidspunkter det kan passe å sette i gang med en aktivitet på. Dette er ganske nyttig.

Men treningssporingen på Apple Watch har også sine begrensninger. Vi hadde med oss Watch 6, Watch SE, Watch 5 og Watch 4 på en løpetur på 25 kilometer, og det er fremdeles problemer som ikke er løst på Watch 6.

This is the good bit of the job. pic.twitter.com/H4DnVAKcHFSeptember 20, 2020

Løpeseksjonen av Workouts-appen er fortsatt en anelse begrenset. Apple har gjort det slik at den innebygde GPSen (som jo burde være temmelig nøyaktig, fordi den gjør bruk av flere satellitter for å bestemme posisjonen din) ikke blir «løst» før du begynner å løpe.

Dette er nok smart i utgangspunktet, men det gir et unøyaktig bilde av lengre løpeturer. Sammenlignet med Garmin, som krever en fastlåst forbindelse til en satellitt før man begynner, får vi en liten forskjell i tilbakelagt avstand. Særlig når vi løp gjennom områder med mange høye trær.

Det samme gjelder løpstiden. Den samme tikilometersruten gå en forskjell på 32 meter på Watch SE og Watch 6, og svært ulike deltider langs ruten. Det gir ikke full tillit til målingen av avstand og tid.

På kortere løpeturer var det ingen forskjell på klokkene. Det har sikkert bare en sammenheng med terrenget det løpes i, og hvor sterkt GPS-signal som fanges opp.

(Image credit: TechRadar)

Hjertesensoren på baksiden var ofte mindre nøyaktig ved løping. Et pulsbelte rundt brystet ville ha gitt et mer presist resultat. La ikke dette skremme deg bort fra klokken, hvis du er fascinert av tanken på en pulsmåler rundt håndleddet. Den er like god som de andre vi har testet den seneste tiden, men av og til mistet den forbindelsen.

Da vi satte klokken litt høyere opp på armen, ble sensoren noe mer nøyaktig, ettersom det er lettere for den å måle pulsen gjennom huden der. Men det føltes ikke bekvemt, og klokken gled uansett ned igjen.

Apple Watch 6 oppleves uansett som en aktivitetsarmbånd for breddemarkedet, og ikke for treningsfanatikerne. Slik skal det også være, ettersom de mest ihuga kan få noe bedre tilpasset andre steder.

Vi vil gjerne gå med Apple Watch 6 og ha gleden av alle funksjonene. Dermed vil det være flott om Apple tilrettela for måling av intervalltrening. Det ville gjøre det enklere å se omgangstider, i tilfelle du er på jakt etter en ny personlig rekord, eller det ville supplere Workouts-appen for alle som har trent med Apple Watch i flere år, og er klare for en opptrapping.

Aktivitetsmålingen å¨Apple Watch oppleves som litt for enkel og grunnleggende. Etter alle disse årene hadde vi håpet på noe med litt mer dybde.

Batteritid

Holder uten problemer i 24 timer – ofte lenger

Praktisk med så rask opplading

S6-brikken gjør aktivitetene mer effektive

Batteritiden på Apple Watch 6 er enda en ting vi hadde håpet skulle bli bedre. Dette er et så avgjørende punkt at det hindrer Apple Watch-serien i å bli en umiddelbar anbefaling.

På forrige års modell var skjermen alltid på, noe som hadde stor innvirkning på batteritiden. Batteriet i Watch 6 er blitt mer effektivt takket være S6-brikken, men det har ikke løst noen av de avgjørende problemene.

Vi begynner med Apples merkeligste uvane: det oppgis alltid en kortere batteritid enn den det i virkeligheten er snakk om. Ifølge Apple er det strøm nok til en hel dag, noe som utgjør 18 timer ved normal bruk.

Vi hadde klokken tilknyttet en telefon eller wifi hele dagen. Vi var ute og løp, styrte musikk og benyttet apper, Likevel fikk vi mer enn 24 timer ut av det før klokken måtte til opplading.

Det lyder jo positivt. I virkeligheten er ikke egentlig 24 timer så mye bedre enn 18 timer. Særlig ikke når man har søvnovervåkning. Dette er kommet med WatchOS, og til dette trenger man en klokke som har strøm nok til hele natten uten å ha gått tom om morgenen.

(Image credit: TechRadar)

Det klarer Apple Watch 6 så vidt. Men den må lades opp ganske fort på morgenen. Hvis du vil ha fullt utbytte av klokken, inkludert søvnmåling, må du finne et tidspunkt på dagen det passer deg å lade den.

På den positive siden er S6-brikken i Watch 6 uten tvil den beste prosessoren Apple har montert i en kroppsgadget. Man skulle anta at alltid-på-skjermen og SpO2-måleren sammen ville bruke mer strøm enn eksempelvis Apple Watch SE. Men ved løpeturer over 25 kilometer p å110 minutter opplevde vi at Watch 6 faktisk brukte mindre strøm enn SE, fordi Apple har gjort GPSen mer effektiv. Det samme gjelder for avspilling av musikk.

Watch 6 lades opp mye raskere enn de tidligere modellene. I en direkte sammenligning med Watch Se ble sekseren fullt oppladet på 75 minutter. Den eldre SE-brikken brukte 100 minutter fra 0 til 100 %.

Ved normal bruk, alltid-på-skjerm og SpO2-sensor bruker Watch 6 20 % mindre strøm enn Watch SE under de samme omstendighetene. Du kan naturligvis deaktivere funksjonene på alle Apple-klokker for å forlenge batteritiden, men da får du heller ikke fullt utbytte av funksjonene.

Med alle innstillingene deaktivert kan du få sammenlignbare batteritider med Watch SE. Batteriet holder lenger når du trener eller hører på musikk.

Glem ikke at det ikke lenger følger med en lader (du får bare ladekabel). Men hvis du ikke har bodd under en stein det siste tiåret, har du sikkert en liggende.

WatchOS 7

Apple Watch 6 demonstrerer Apples nye operativsystem til kroppsgadgets, men modellen er ikke alene om dette systemet. Med unntak av målingen av oksygenmetning kommer alle de nye funksjonene også til nye Apple Watch SE og alle enheter fra Watch 3 til i dag.

Vi er likevel interessert i å prøve ut de nye funksjonene på Watch 6 for å se hvor godt optimalisert klokken er til dem. Det er enkelte funksjoner vi ikke beskriver her, som dans og nedkjøling i treningsdelen, nye måter å brukertilpasse urskiven på og kartlegging av sykkelturer.

Søvnmåling

Det første vi ville teste ut på nye Apple Watch var søvnmålingen, noe som endelig er kommet på et kroppsnært produkt fra Apple.

(Image credit: TechRadar)

Dette er en kjærkommen funksjon for alle som sover med klokken på. Ikke minst fordi du kan stille inn når du legger deg, slik at skjermen kan endre lysstyrke. Du må rotere knappen igjen for å komme til funksjonene, noe som gjør det enklere å motstå fristelsen til å «bare sjekke noe» når du egentlig burde sove.

Selve søvnovervåkningen er ganske enkel. Den tar utgangspunkt i når du la fra deg telefonen som startpunkt for når du la deg. Deretter følger den med på hvor lenge du sover. Disse opplysningene kan du få opp i helseappen på mobilen.

Du får ikke vite om du var i dyp søvn, lett søvn eller REM-søvn. Den kobler heller ikke sammen leggetider og stressnivåer i dagens løp. Dette er blitt standard på sammenlignbare enheter, så vi hadde ventet oss mer av Apple.

Når du våkner, ser du gjenstående batteritid og dagens vær på klokken. Det er ikke mye, men det er godt gjennomført.

Håndvaskovervåkning

Håndvask-funksjonen var tilsynelatende ikke laget som følge av Covid-19-pandemien. Men det at den finnes, er en nyttig påminnelse om å vaske hendene i 20 sekunder. Og den teller ned mens du vasker hendene.

Hos oss var den temmelig unøyaktig i starten, men det bedret seg fort. Vi gikk med både Watch 6 og Se en periode, og det var sjelden funksjonen ble utløst samtidig når vi åpnet kranen. Det var et avvik på fem sekunder.

Funksjonen er dessuten vanskelig å gjøre tilfreds hvis du har hendene tett inntil den rennende kranen og vasker grundig. I slike tilfeller settes nedtellingen på pause. Det føles urettferdig, ettersom du faktisk vasker hendene. Det positive er at du ender med å vaske hendene lenger, slik at du får nedtellingen ned til null.

I rettferdighetens navn må det sies at det må være utrolig vanskelig å få en slik funksjon til å fungere. Klokken skal lytte etter den egenartede lyden av rennende vann og samtidig oppdage den spesielle håndbevegelsen du gjør. Dermed er det ganske imponerende at dette faktisk fungerer så godt.

Andre funksjoner vi benyttet

Som nevnt er det en mengde kjernefunksjoner i Watch OS 7. Noen av dem er nyttige, andre er det ikke. Vi har stort sett løftet hånden for å snakke til Siri, uten først å måtte si «Hei Siri» eller holde knappen nede.

Walkie-talkie mode – lite brukt, men fungerer godt (Image credit: TechRadar)

Når det faktisk fungerer, er det virkelig smart. Du kan sette en timer, finne ut hvilken sang som spilles, ringe til en venn eller slå av lyset i smarthjemmet ditt. Du må imidlertid passe på håndbevegelsene. Vi opplevde at Siri for det meste ikke hørte etter. Da slutter du å bruke stemmeassistenten, særlig hvis det er andre mennesker i nærheten.

Vi har ikke nevnt muligheten for databruk med Apple Watch. Det er smart at du kan benytte Siri, ringe eller bruke Apple Music uansett om du har mobilen med deg eller ikke. Men bruken er begrenset, og du må betale ekstra for den.

Et par ganger besvarte vi oppringninger med Apple Watch mens mobilen lå i et annet rom, Det fungerte godt. Høyttaleren var tydelig og mikrofonen fanget opp hvert eneste ord. Det er viktig å huske på hvor flott det er å faktisk kunne gjøre dette.

Vi har ikke brukt Walkie-Talkie-modusen så mye. De seneste årene har vi opplevd at antallet mennesker som faktisk benytter denne synker kraftig. Dermed ville vi være påtrengende om vi ba andre om å samtale med oss på denne måten. Selv om det er utrolig morsomt å si «over» etter hver setning.

(Image credit: TechRadar)

I samtaler med en venn vi ofte snakker med, benyttet vi denne funksjonen. Men det var bare moro i korte perioder, og ikke en avgjørende funksjon i seg selv.

Avslutningsvis testet vi ut Watch App Store for å finne ut om den har utviklet seg de siste årene. Det har den på enkelte måter. Det er flere apper enn noen sinne. Men av det første skjermbildet får vi inntrykk av at det ikke er så mye å hente der.

Det er ingen kategorier å gå på oppdagerferd i, eller en lang liste med skreddersydde anbefalinger. Du får bare opp en kort liste med tilsynelatende tilfeldige apper. Vi liker tanken på at vi skal kunne laste ned en app uten å måtte ty til telefonen. Det virker likevel ikke som om det er bryet verdt, når det er så mye enklere på mobilen.

Kjøp den hvis ...

Du vil fremtidssikre deg selv

Hvis du vet med deg selv at du vil beholde den i et par år, burde du alltid satse på det nyeste Apple-produktet. Da er du sikret oppdateringer i lengre tid, få bedre batteritid og flest funksjoner.

Du digger rødt

Vi vet at det låter overflatisk, men den røde varianten av Apple Watch 6 er oppsiktsvekkende flott. Den er vår soleklare favoritt rundt håndleddet.

Du er bekymret for helsen

En gang for alle: Apple vil ikke at du bruker Watch 6 som medisinsk utstyr. Men det å få jevnlige EKGer og måling av oksygenmetningen i blodet er betryggende hvis du lider av noe der akkurat dette kan være problematiske forhold. Pulsmålingen bidrar også til trygghetsfølelsen.

Ikke kjøp den hvis ...

Du ikke har noe imot å løfte håndleddet

Watch 6 er nå den eneste Apple-klokken du kan kjøpe der skjermen alltid er på. Det er den eneste grunnen vi kan se til å kjøpe Watch 6. Hvis det er greit for deg å vende på håndleddet for å se hva klokken er, kan du spare penger ved å kjøpe Watch 3 eller SE.

Hvis du er bitt av treningsbasillen

Hvis du lenge har brukt Apple Watch, og tar trening på alvor, er ikke Watch 6 noe for deg. Den duger ikke til intervallgjentagelser, rundetider og hvilepauser under svømmeturen. Apple mangler etter vår mening et Watch Pro.

Hvis du vil vite alt om søvnen din

Det er kult å kunne se hvor mye man sover om natten over tid. Men det er nyttigere å vite hvordan du sover. Det kan ikke Watch 6 hjelpe deg med via de innebygde appene. Trenger du en egen app til dette, kan du like gjerne velge en dedikert enhet til behovet, som Fitbit Sense.

Først testet: september 2020