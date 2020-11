Vi tester Apple Watch SE

Hvis du har bestemt deg for å kjøpe en Apple Watch, er Watch SE det åpenbare valget. Den har alle de praktiske funksjonene fra Watch 6, men den er mye rimeligere, og en av de beste smartklokkene på markedet akkurat nå. Den mangler alltid-på-funksjonen, men aktivitetsmålingen, som også motiverer deg til aktivitet, er blitt bedre enn noen sinne. Fitness Plus vil gjøre det enda bedre. Watch SE er imidlertid befengt med de samme problemene som resten av Apple Watch-serien: enkelte funksjoner og apper et rett og slett ikke bra nok, og batteritiden er for kort til at man kan utnytte klokken for alt den er verdt.

Tominuttersanmeldelse

Før du går i gang med å lese deg gjennom denne testen, kan det være nyttig å tenke på hva du egentlig ønsker deg av en smartklokke. Hvis du rett og slett bare vil ha «en Apple Watch», er faktisk Apple Watch SE en temmelig undervurdert modell som gir deg svært mye for pengene.

Den har imidlertid ikke løst flere av de problemene som har forfulgt Apples smartklokker, selv om den har mange fordeler og en startpris på kr. 3290.

Designet til Apple Watch SE er velkjent, med de samme buede kantene, den samme avrundede aluminiumskassen og Digital Crown på siden. Hvis du tidligere har hatt en Apple Watch, eller har beundret enhetene på nært hold og gjerne vil eie en selv, vil du ikke finne noe overraskende her.

Både denne og Apple Watch 6 er større Apple Watch-modeller. SE leveres med en bredere skjerm og tilbys i størrelsene 40 millimeter og 44 millimeter sammenlignet med Apple Watch 3 fra 2017, som fortsatt finnes i handelen, som var på 38 og 42 millimeter, med mindre skjerm.

Skjermens størrelse og skarphet er også velkjent fra tidligere modeller. Takket være OLED-teknologien er bildet klart, lyssterkt og lettleselig i alle situasjoner. Det er her man virkelig ser Apple fra deres beste side.

På SE slukker imidlertid skjermen av og til, ettersom denne modellen ikke er utstyrt med alltid-på-modus. Apple har fjernet den for å holde prisen nede. Akkurat som på de eldre Watch-modellene må du altså løfte hånden for å se hvor mye klokken er, hvordan det går med treningen, lese av kartet eller … stort sett alt annet du har tenkt å foreta deg.

Selv om det er flott at denne klokken er billigere, og det sparer batteri, føles det ikke helt optimalt til hverdagsbruk.

Apple Watch viser seg imidlertid fra sin sterke side som «forlengelsen» av en mobiltelefon til håndleddet, og andre smartklokker sliter med å prestere på samme nivå. Alarmer synkroniseres feilfritt og dataene deles øyeblikkelig mellom apper. integrasjonen innenfor Apples eget økosystem er utrolig god.

Mens mange av funksjonene til Watch SE kan betraktes som mindre forlengelser av iPhone-apper, gjør Apple Watch det best på aktivitetsfronten. Listen over øvelser som kan spores i den vanlige treningsappen øker stadig i omfang, og tredjepartsapper som for eksempel Strava fungerer også godt – selv om funksjonene er forenklet på klokken.

Når du slenger på et abonnement på Apple Music og et par AirPods, kan du gå ut av huset uten mobilen og likevel nyte en løpetur med massevis av musikk på øret. Det er slike sømløse opplevelser som virker forlokkende på Apple Watch-brukere. Selv om dette kan gjøres med alle Apple Watch-modeller, er kombinasjonen av den større skjermen til SE, den lavere prisen og aktivitetsmålingen det som gjør Apple Watch SE til en overbevisende treningsledsager – til sammenligning med Watch 6.

Når det gjelder batteritiden er det imidlertid flere ting Apple må ta tak i. Når man i 2020 kommer med en smartklokke som bare holder ut i halvannet døgn, er det rett og slett ikke godt nok. Og særlig ikke når Apple nå har implementert søvnmåling på Watch SE.

Når skal du da få tid til å lade opp klokken? Det er ikke noe tidspunkt på dagen det er naturlig å lade den opp, annet enn om natten, slik det var tidligere. Derfor ender du med å lade i små porsjoner nå og da. Da er det fort gjort å glemme det helt.

Selv om batteritiden er god i forhold til resten av Apple Watch-serien, er den likevel svak sammenlignet med konkurrentene. Dette til tross for at den ikke har alltid-på-skjerm, men er i besittelse av den kraftigste brikken Apple har skapt.

Hvis søvnmålingsfunksjonen faktisk hadde vært god, kunne du bestemt deg for å endre oppladingsrutinene for å kunne bruke den, eller ikke bruke den like mye. Men alt denne funksjonen egentlig gjør, er å fortelle deg når du har sovet. Det finnes mange billigere smartklokker som gir deg langt fyldigere data enn dette.

Hvis du er på jakt etter en banebrytende Apple Watch, men ikke hvil bruke for mye penger på det, byr Watch SE på førsteklasses funksjoner i tillegg til alle de hverdagslige. Den befinner seg et sted mellom Apple Watch 4 og Apple Watch 5 med tanke på strøm og funksjoner, og skulle du få den eldre Watch 4 på supertilbud, kan den være et godt alternativ.

Men skal du likevel ha deg en ny Apple Watch, er det denne modellen vi anbefaler. Så lenge du klarer deg godt med at skjermen ikke alltid er på.

Apple Watch SE: Pris og slippdato

Prisen på Apple Watch SE avhenger av om du velger versjonen som bare har GPS, eller den som også har mobilfunksjoner – og om du foretrekker den enkle Solo Loop eller sportsremmen eller den mer elegante, flettede Solo Loop-en.

Vi ble tilsendt testversjoner med Solo Loop, men dessverre litt for store for våre håndledd. Det var til gjengjeld superenkelt å sette dem på seg, i stedet for å kløne med en spenne.

Apple Watch SE kan kjøpes fra både Apple og fra andre forhandlere, både i netthandel og i fysiske butikker. Den har vært tilgjengelig rundt i verden siden 18. september.

Apple Watch SE-priser: Solo Loop / Sport Band Region 40 mm GPS 40 mm GPS+LTE 44 mm GPS 44 mm GPS+LTE Norge 3290 NOK 3790 NOK 3588 NOK 4090 NOK

Apple Watch SE-priser: Flettet Solo Loop Region 40 mm GPS 40 mm GPS+LTE 44 mm GPS 44 mm GPS+LTE Norge 3790 NOK 4290 NOK 4090 NOK 4590 NOK

En enkel «opgradering»

Det første spørsmålet du kanskje stiller deg er: hva er det egentlig Apple Watch SE erstatter? Den har ikke alltid-på-skjermen som Watch 5 kan skilte med, men den har mer kraft enn Watch 4. Man kunne nesten fristes til å kalle den en Apple Watch 4.5.

Med dette i bakhodet kan man lure på hvilke oppgraderinger (hvis du kan kalle dem det) byr SE på i forhold til Watch 4 (som ikke lenger kan kjøpes fra Apple)?

Den viktigste endringen er prosessoren på innsiden. Vi fant ut at batteritiden til Apple Watch 5 ble dramatisk forlenget når funksjonen alltid-på ble deaktivert. Ettersom dette uansett er uaktuelt med Watch SE, venter vi oss god batteritid av denne enheten. Det får vi også, noe vi opplevde etter å ha gått med den i et par dager.

Det er mage nyttige funksjoner på Apple Watch SE man får stor glede av ved oppgradering fra Apple Watch 3. Mange av disse er velegnet til måling av aktiviteter, og hvis det er noe du setter pris på, er denne klokken noe for deg.

Den innebygde desibelmåleren i Watch SE gjør et utmerket jobb med å advare deg om høy lyd i dine omgivelser. Søvnsporingen, som du nå får på alle modellene som kan kjøre nye WatchOS 7 er nyttig, selv om den ikke har like mange funksjoner som dedikerte søvnmålere, og den kan heller ikke angi om du har sovet dypt eller ikke.

Høydemåleren er aktiv hele tiden, og den er praktisk hvis du vil kartlegge de tilbakelagte høydemetrene når du er ute og løper. Det må nevnes at vi gjennomførte en test side om side med Apple Watch 6 på en treningstur, og oppdaget et avvik på 10–15 meter i løpet av en tur på 3 kilometer.

Det er ikke så ille, men vi ville ikke ha brukt Watch SE til beregning av nøyaktige høydestatistikker fra treningsøkter.

I motsatt ende av formskalaen kan Apple Watch SE være en utmerket gave til et eldre familiemedlem, hvis du gjerne vil holde et øye med helsen deres og kunne motta varsler hvis de skulle falle, eller meldinger om hjerteproblemer. Dette er noe som virkelig kan gi en ro i sinnet.

Den store skjermen på 40 eller 44 millimeter er også noe eldre mennesker vil kunne sette pris på.

Med den nye funksjonen Familiedeling til Watch serien kan til knytte en annens Apple-klokke til din egen iPhone. Det gjør det hele enklere hvis du skulle kjøpe en Watch SE til noen som ikke bruker en iPhone.

Design

Designet til Apple Watch SE kommer ikke som en overraskelse. Denne rimeligere modellen er designet på samme måte som de andre Apple Watch-modellene som er lansert siden Apple Watch 3 i 2018.

Den har den samme buede designet som avrundes elegant inn i OLED-skjermen (mer om den straks), og den har også Digital Crown, som ruller behagelig under fingeren når du navigerer deg gjennom en liste i brukergrensesnittet.

Nedenfor finner du av/på-knappen og multitasking-knappen, som kan brukes til navigering i nylig brukte apper, slik at du fort finner det du trenger.

Til tross for at det her er snakk om en rimeligere modell av Apple Watch, er det ikke noe som tyder på at det er spart inn i designprosessen.

På undersiden av Watch SE finner du pulsmåleren med lysende grønne lysdioder, som måler pulsen din hele dagen. De stikker litt ut, men merkes ikke på håndleddet ved normal bruk.

I 2020 er det også lansert remmer med helt ny stil, nemlig det flotte tilskuddet Solo Loop. Det er en løkke i silikon (eller flettet silisium) som du kan strekke over hånden, slik at du ikke trenger å fomle med en spenne når du skal ta klokken av og på deg.

Husk å sjekke at remmen har riktig størrelse til ditt håndledd. Apple var optimistiske, og sendte oss den største og den tredje største de hadde, og det gjorde vår Apple Watch SE til et løst armbånd.

Normalt vil du kunne gå inn i en Apple-butikk og bli tatt mål av, men i dagens Covid-verden er det nok mange som helst unngår dette. Alternativet kunne være å printe ut noen maler i papir, men det virker også en smule stressende.

Heldigvis finnes det massevis av remmer å velge mellom, så du finner helt sikkert noen som faller i smak. De er ganske dyre, og ikke alle er like enkle å åpne og lukke. Vi håper Apple kommer med et design det er litt enklere å betjene.

I motsetning til Apple Watch 6 er det ingen nye og spennende fargevarianter av Apple Watch SE. De har tydeligvis reservert den nydelige rødfargen til flaggskipmodellen for å lokke flere kjøpere til å velge akkurat den. Etter vår mening er det den flotteste modellen på håndleddet. Du kan altså velge mellom Gold, Silver og Space Gray hvis du bestemmer deg for en Watch SE.

Skjerm

Skjermen til Apple Watch SE benytter seg av den samme OLED-teknologien som du ser på andre Watch-modeller. Som nevnt ovenfor er den større enn Apple Watch 3, og leveres i størrelsene 40 og 44 millimeter. Akkurat dette er en viktig grunn til å velge Watch SE fremfor Watch 3.

For deg som digger alltid-på-skjermen på Watch 5 og Watch 6, er dette en av de store manglene ved Watch SE. Det er interessant at SE benytter seg av den samme LTPO-teknologien som de andre Apple klokkene med denne funksjonen, men skuffende nok ser det ikke ut til at Apple vil fortsette med denne teknologien i fremtiden:

LTPO displays allow for variable refresh rates, thus enabling the Apple Watch’s always-on display. If the Series 5/6 have LTPO and get always on, why doesn’t the SE with LTPO get always-on, too? Could this, one day, be enabled through software? pic.twitter.com/5IZ8KvxGHnSeptember 18, 2020

Vi begynner likevel å venne oss til tanken på å ikke ha en skjerm som alltid er på. Særlig når ikke Apple klarer å lage en variant som varer i tre til fire dager på én opplading.

Inntil vi kommer dit, har vi ikke noe imot å måtte vende på håndleddet for å se på klokken eller sjekke et varsel. Det virker ikke så ille likevel. Vi venter fremdeles på at utviklerne får lov til å legge til alltid-på-funksjonalitet i appene. For øyeblikket viser skjermen til Watch 5 og Watch 6 bare en flytende klokke når skjermen er i dvale.

Kort fortalt foretrekker vi den batteritiden og de kostnadsbesparelsene du får med Watch SE, som ikke har alltid-på-skjerm. Lysstyrken utendørs kan sammenlignes med Watch 6, så det er ikke noe problem å se på klokken selv om du har solen i øynene, og at den ikke lyser som et fyrtårn om natten, eller når du er i mørklagte omgivelser og har glemt å aktivere kinomodus.

Aktivitet og trening

Treningsfunksjonene til Apple Watch SE er trolig hovedårsaken til at du vil velge denne enheten. Apple har jobbet hardt for å omdanne sine klokker til seriøse enheter for aktivitet og velvære etter at den første modellen kom på markedet i 2015. Siden da er de bare blitt bedre og bedre.

Ettersom Watch SE stort sett må kunne sammenlignes med det foregående årets Apple Watch 5 (med unntak av den manglende alltid-på-funksjonen), vet du at du allerede er sikret en god aktivitetsenhet til en lavere pris enn modellen fra 2019.

De viktigste funksjonene her er GPS og Glonass (en annen satellitt Watch SE kan benytte for å bedre stedsnøyaktigheten), 5 ATM vanntetthet, slik at du kan dykke ned til 50 meter med denne enheten – og nå også søvnkartlegging.

Med lanseringen av watchOS 7 får du også flere måter å kartlegge kondisen din på i Workouts-appen, med dans og nedkjøling i tillegg til løp, gange, sykling, yoga med mer. Disse nye mulighetene innebærer at målingen av kaloriforbruket blir mer nøyaktig, og at du vet når du har nådd aktivitetsmålene dine, altså bevegelse-ringene.

Ja, dette er egne ringer som benyttes av Apple Watch SE til å hjelpe deg med å leve et sunnere og bedre liv. Mange er nok godt kjent med dette konseptet nå, men hvis du ikke gjør det, er det snakk om fargede, animerte ringer som fylles opp etter hvor mye du trener hver dag, hvor mye du beveger deg, og om du reiser deg ofte nok fra skrivebordet ditt.

Det lyder enkelt, men klokken kan lære seg dine generelle bevegelsesmønstre, og mot slutten av dagen får du en melding om hva Watch Se mener må til for at du skal nå dagens aktivitetsmål. Disse forslagene er ikke alltid de smarteste. Det virker for eksempel ikke så praktisk å få beskjed om å gå en lang tur klokken 23, men det kan likevel bidra til å øke motivasjonen din.

Målingene er uansett ikke perfekte. Vi har for eksempel nådd vårt aktivitetsmål mens vi kjørte bil, og mens vi skrev denne testen ble vi meddelt av vi hadde nådd vårt mål om å stå oppreist … mens vi satt. Men det er uansett aldri feil med en liten påminnelse.

Med hensyn til de mer detaljerte aktivitetselementene til Watch SE, kan vi ikke hevde at klokken er skapt for deg tom vil bringe treningen til neste nivå. Løpsfunksjonen handler mer om komfort enn forbedring. Det er for eksempel ikke noen GPS-lås når du begynner å løpe, noe som gjør avlesningene litt upresise.

Vi sammenlignet Watch SE en del med en avansert Garmin Forerunner 945, og fant ut at resultatene stort sett var de samme. Det var spesielt imponerende øyeblikk sa Watch SE oppdaget at vi begynte å løpe og spurte om vi ville loggføre dette. Resultatene var ikke langt unna Garmins.

Det er imidlertid sannsynlig med feilmålinger ved dårligere dekningsforhold, for eksempel i skog og tett bebyggelse. Det understreker at hvis du skal nå dine mål innenfor løping eller sykling, burde du heller kjøpe en spesialutviklet aktivitetsenhet.

Men hvis du bare er ute etter noe som kan hjelpe deg med treningsregimet, måle kaloriforbruket med et stadig voksende utvalg treningsprogrammer eller bare motivere deg jevnlig med data du trenger for å holde deg i form, er Watch SE et ypperlig valg.

En av de største fordelene med Watch SE er tilskuddet i form av Fitness Plus-tjenesten fra Apple. Den kan du abonnere på for å få tilgang til en mengde videoer som hjelper deg på veien mot aktivitetsmålene dine.

Pulsen og andre data fra klokken vises på den telefonen eller TV-skjermen du benytter, om det skulle være en iPhone, iPad eller Apple TV, og dette endres dynamisk etter hva den forhåndsinnspilte treneren ber deg om å gjøre. Den kan kjøpes for en månedlig eller årlig pris, mens nåværende eiere av Apple Watch kan prøve den gratis i én måned.

Dette er helt klart noe å vurdere, og kanskje i enda større grad til Watch SE enn til Watch 6, da den er rimeligere å kjøpe. Aktivitetsdataene sendes til din trening, uansett hvilken klokke du har på deg, så du kan heller spare penger på å kjøpe Watch Se og likevel få den samme treningseffekten.

Batteritid

Batteritiden til Apple Watch SE er lett å gjennomgå. Den er lenger enn du ville tro hvis du har hørt på Apple. De hevder at du får omkring 18 timer batteritid, eller «hele dagen», men i virkeligheten får du mye mer enn dette.

Watch SE-skjermen er i dvale det meste av tiden, og dermed fikk vi 24–26 timers bruk fra full opplading i vår test. Her løp vi nesten hver dag, så GPSen ville være beskjeftiget fra 45 minutter til to timer.

Selv om den har den eldre S5-brikken, lot Watch Se til å ha en langt bedre batteritid enn andre Apple Watch-modeller, også bedre enn Watch 5. Dette skyldes skjermen og forbedringer i operativsystemet.

SE mangler den avanserte puls- og oksygenmålingen du får med Watch 6, og dette er funksjoner som kan tappe batteriet en hel del.

Watch 6 klarer seg bedre under GPS-sporede treningsøkter, og når man hører på musikk via enheten, ettersom den har den mer effektive S6-brikken. I daglig bruk fungerer imidlertid SE flott i de fleste situasjoner.

De fleste. Ettersom det fortsatt er problemer med den nye søvnmålingen i Watch OS7 (mer om dette straks). Som nevnt er 24 timer en vanskelig batteritid hvis du vil måle søvnen. Hvis Watch SE er tom for batteri, tar opplading til 100 % rundt 2,5 timer (vi målte selv dette til like over 2). Det kan være vanskelig å finne to timer i dagens løp til dette, hvis du ikke vil lade om natten.

Dermed ender du med å lade opp klokken litt nå og da. Med mindre du har en rutine som gjør det enkelt for deg å lade til samme tid hver dag, ender du fort opp med å måtte lade den opp om natten ganske ofte, og dermed går du glipp av søvndata.

watchOS 7

Hvis du gjerne vi lese hele vår gjennomgang av hva du kan vente deg med det nyeste Watch-operativsystemet, kan du sjekke vår test av Apple Watch 6. Opplevelsen med de nye funksjonene var på alle måter den samme på Watch 6 og SE.

En av fordelene ved Apple Watch er innebygget musikk. Hvis du abonnerer på Apple Music, kan du lagre musikk lokalt (eller strømme den over LTE, hvis du har den versjonen av klokken).

Endelig oppgraderes også Spotify, så du kan strømme musikk uten å være tilkoblet en iPhone (så lenge du har LTE-versjonen av SE), selv om det fortsatt ikke er noen offlinestøtte som gir deg muligheten til å laste ned musikk fra Spotify. Det er frustrerende. Men kanskje det kommer snart?

For deg som bare vil ha en oppsummering av høydepunktene, eller hvordan enkelte funksjoner oppleves på Watch SE, tar vi en gjennomgang av det viktigste her:

Søvnmåling

Det er flott at man kan måle søvn på Apple Watch SE. Funksjonen er tilgjengelig for de fleste modellene med oppgraderingen til watchOS 7, og med den gode batterikapasiteten til SE, kommer funksjonen best til sin rett her.

Vi kom oss akkurat gjennom natten, slik at dataene kunne samles opp, men som nevnt, burde batteriet levd lenger hvis man skulle unngå å bli irritert. Det man vil ha, er en klokke som kan komme seg gjennom flere netter med søvnsporing og som deretter bare trenger en times opplading av og til, når du uansett skal sitte ved et skrivebord.

Måleresultatene er også litt kjedelige. De sier ikke noe om du har sovet godt eller ei, men oppgir bare hvor lenge du har sovet, med data fra akselerometeret. Det finnes langt bedre apper til dyptgående søvnmåling enn det Apple har å by på. Vi ventet oss mer fra dette merket, selv om det er deres først forsøk på kartlegging av søvnmønstre.

Vask hendene

Apple hevder at denne funksjonen ikke har kommet som følge av Covid 19-pandemien, men det virker ikke tilfeldig at den kommer samtidig med at pandemien har festet jerngrepet.

Vi oppfattet først denne funksjonen som overflødig, noe det tok for lang tid å aktivere, og som ikke godkjente håndvaskingen vår, når vi faktisk gjennomførte den forskriftsmessig.

Vi lærte oss imidlertid å vaske enda grundigere, slik at innsatsen ble registrert, og vi opplevde også at vi faktisk ble bedre til å vaske hendene så lenge det faktisk kreves, og med den nødvendige energien. Normalt ville det være irriterende å måtte jobbe så hardt for en Watch-funksjon, men her er det faktisk bryet verdt.

Siri

Du kan aktivere Siri ved bare å heve klokken opp mot munnen, og dette fungerte faktisk godt. Det var et par ganger det ikke virket, eller det ikke kunne opprettes nettforbindelse, men det er jo Siri i et nøtteskall. Fantastisk når det fungerer, men ofte veldig upresist.

Funksjonen ble også utløst flere ganger, da klokken trodde vi hadde sagt «Hei Siri», og det er jo ikke særlig praktisk. Her kan du også styre smarthjemmet ditt fra håndleddet. Du kan enten trykke på en knapp på skjermen, eller enda snklere, be Siri om å utføre handlinger i smerthjemmet for deg. Men som alltid med Apples kontroll til Smart Home forekom det at klokken ikke kunne slå av og på lys med et kort trykk på skjermen eller fullføre handlingen med Siri. Det kan være irriterende når den dyre klokken din ikke en gang kan slå av og på lyset.

Kjøp den hvis ...

Du vil ha en rimeligere Apple Watch

Watch SE har en lavere pris, men du får likevel mange av de avanserte funksjonene til Watch 6. Trenger du ikke en skjem som alltid er på, er SE et utmerket valg.

Du bryr deg ikke om oksygenmetningen i blodet

Kontrollen av hvor godt åndedrettet ditt fungerer er en av de viktigste funksjonene på Watch 6, men det er mer moro enn nyttig, og de fleste klarer seg godt uten.

Du vil ha god batteritid

Apple Watch-modeller har ikke den beste batteritiden p åmarkedet, men Watch Se er bedre enn de andre, blant annet på grunn av den prosessoren og den utelatte alltid-på-skjermen.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil ha det nyeste og beste

Watch SE er nok nærmere en hybrid av Watch 4 og Watch 5, og det gjør den omtrent halvannen generasjon gammel. Hvis du digger alt av nye funksjoner, er ikke denne noe for deg.

Du vil ha den billigste Apple Watch-modellen

Og det er Apple Watch 3, og den finnes ofte på billigsalg. Den har heller ingen alltid-på-skjerm, og skjermen er dessuten mindre. Men den har mange av de nyttigste klokkefunksjonene.

Rask tidsavlesning

Selv om skjermfunksjonen alltid-på tapper massevis av batteri, gjør den det uansett enklere å lese av klokken. Og det er vel en utmerket funksjon på en klokke?

Først testet: november 2020