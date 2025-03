Ny Garmin-lekkasje antyder at en lansering er bare få dager unna – men ikke regn med Forerunner 975

En ennå ikke utgitt Garmin-enhet er blitt oppdaget i FCC-databasen

Dette peker mot en mulig lansering innen bare noen få dager.

Noen spekulerer i at det kan være en ny Forerunner, men det virker usannsynlig.

Detaljer om en ny, ennå ikke-utgitt Garmin-enhet er blitt lekket, noe som gir næring til rykter om at en lansering er veldig nær. Noen spekulerer til og med at vi snart kan få se en helt ny Forerunner 975.

I løpet av helgen oppdaget the5krunner en ny registrering hos Federal Communications Commission (FCC), noe som tyder på at Garmin er i ferd med å gi ut et nytt produkt.

FCC-registreringer betyr at produkter registreres for testing før de blir tilgjengelige på markedet for å sikre at de er trygge å bruke. Disse registreringene er ofte en pålitelig indikasjon på at en lansering er nær forestående.

Dessverre avslører denne nye registreringen svært lite om selve enheten, og vi har veldig lite å gå på annet enn selve registreringsnavnet: IPH-04968, som ikke avslører noe.

Som rapporten bemerker, har fem tidligere FCC-registreringer blitt fulgt opp av lanseringer av noen av Garmins beste 2025-produkter så langt, inkludert den nye Garmin Instinct 3.

Når det gjelder denne siste oppføringen, spekulerer the5krunner at «Garmin vil sannsynligvis gi ut minst én Edge- eller Forerunner-enhet i løpet av de neste ti dagene».

En ny sykkelcomputer ville vært mindre spennende sammenlignet med selskapets neste førsteklasses løpeklokke – men hvilken av disse er egentlig mer sannsynlig?

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Når kommer Garmin Forerunner 975?

(Image credit: Future)

Selv om vi absolutt håper på en spennende ny Forerunner-lansering, er det noen grunner til at det ikke virker veldig sannsynlig.

X-brukeren Flo, som er kunnskapsrik innen dette emnet, bemerker at registreringen «ikke ser ut som en klokke», men snarere en ganske generisk rektangulær enhet.

NotebookCheck påpeker også at registreringen ser ut til å mangle noen referanse til NFC, som er en funksjon som burde være åpenbar i den nye Forerunner-modellen. Forfattere på the5krunner venter dessuten at Forerunner 975 blir utgitt i mai, og hvis denne registreringen virkelig er for en ny klokke, er det mer sannsynlig at det er en D2 Mach 2 eller en Quatix 8.

Uansett hvordan du vrir og vrenger på det, vil en Garmin Forerunner 975 i de kommende dagene være en stor overraskelse – og det virker dessverre usannsynlig.