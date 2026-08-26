Garmin Fenix 9 er avduket – her er 5 ting du trenger å vite om de nye flaggskip-klokkene
Det er mye å snakke om
Hver gang en ny Garmin-smartklokke dukker opp, vet vi at listen vår over de beste Garmin-klokkene på markedet sannsynligvis vil bli endret, og ut fra det vi har sett så langt, ser det absolutt ut til å være tilfelle med de splitter nye Fenix 9 og Fenix 9 Pro.
Disse smartklokkene tar opp arven fra Fenix 8 og Fenix 8 Pro helt på toppen av Garmins produktsortiment, men er de det riktige kjøpet for deg? Hvor mye tilbyr de utover de eldre modellene, og hvordan er de sammenlignet med det som allerede er tilgjengelig?
Hvis du vurderer en potensiell Fenix 9-inspirert oppgradering, er dette hva du trenger å vite når det gjelder hva som er nytt og hva du får for pengene.
Alle modellene
Hvis du er interessert i en ny Garmin Fenix 9, er det ingen mangel på modeller å velge mellom: standard Fenix 9 finnes i tre størrelser, Fenix 9 Pro i tre størrelser og Fenix 9 Pro med InReach i tre størrelser.
I tillegg til det finnes det en Fenix 9 Pro Solar-modell i to størrelser og en Fenix 9 Pro Solar med InReach-modell i to størrelser.
Vår omfattende pristabell kan gjøre alt litt enklere å fordøye. Dette er de veiledende prisene hos Garmin.
|
Garmin Fenix – modell
|
43 mm
|
47 mm
|
51 mm
|
Garmin Fenix 9
|
11 699 kr
|
11 699 kr
|
12 849 kr
|
Garmin Fenix 9 Pro
|
12 849 kr
|
12 849 kr
|
13 999 kr
|
Garmin Fenix 9 Pro Solar
|
–
|
12 849 kr
|
13 999 kr
|
Garmin Fenix 9 Pro with InReach
|
13 999 kr
|
15 199 kr
|
16 349 kr
|
Garmin Fenix 9 Pro Solar with InReach
|
13 999 kr
|
15 199 kr
|
–
Du kan også sjekke ut hovedspesifikasjonene til Fenix 9- og Fenix 9 Pro-modellene nedenfor: Vi har sammenlignet de to 43 mm OLED-versjonene for å gjøre det litt enklere å forstå.
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|
Komponent
|
Garmin Fenix 9 (43 mm AMOLED)
|
Garmin Fenix 9 Pro (43 mm AMOLED)
|
Pris
|
11 699 kr
|
12 849 kr
|
Mål
|
43 x 43 x 13.8 mm
|
43 x 43 x 13.3 mm
|
Vekt
|
61 g
|
62 g
|
Urkasse
|
Titan, fiberforsterket polymer
|
Titan
|
Skjerm
|
416 x 416 px, AMOLED
|
416 x 416 px, AMOLED
|
GPS
|
Flerbånds, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ
|
Flerbånds, GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS + SatIQ
|
Batteritid
|
10 dager (49 timers aktivitetsmodus)
|
10 dager (opptil 50 timer i aktivitetsmodus)
|
Tilkobling
|
Bluetooth, ANT, Wi-Fi
|
Bluetooth, ANT, Wi-Fi
|
Vanntetthet
|
10 ATM
|
10 ATM
|
Minne
|
64 GB (7 000 sanger)
|
64 GB (7 000 sanger)
Oppgraderte kart
Det innebygde kartet er selvsagt sentralt i mange utendørsaktiviteter med Fenix 9-serien, og det kommer noen nyttige justeringer her. Disse inkluderer en ny perspektivvisning, som lar deg se hva som kommer opp lettere, på forskjellige zoomnivåer, og det er mer lagringsplass over hele linja med mer kartinnhold allerede forhåndslastet.
Det er ekstra RAM i disse klokkene sammenlignet med forgjengerne også, noe Garmin sier vil gjøre det mer flytende og responsivt å navigere på kartet på håndleddet – panorering er tilsynelatende nå 30 % raskere, for eksempel. Dette er skikkelige forbedringer som burde være merkbare hvis du tar spranget opp fra en eldre Garmin Fenix smartklokke.
Nye aktivitetsfunksjoner
Det er kommet noen nye aktivitetsfunksjoner vi må snakke om. Fenix 9-klokkene tilbyr utholdenhetssoner og utholdenhetskurver, for å sjekke hvordan utholdenhetsnivåene dine endrer seg over tid, i forhold til trening og kondisjon. Funksjonene for roing har blitt utvidet i mellomtiden, for å støtte sekkebytter under aktiviteter, og for å muliggjøre mer spesifikke målmålinger.
Det er gode nyheter for vanlige innendørsroere. De nye bærbare enhetene kan lese data direkte fra utvalgte maskiner, som dekker kraftkurver og kraftsoner, mens klokkene kan beregne VO2 Max og visse andre målinger fra roøkter – noe som ikke var tilfelle før. Det betyr mer detaljert kondisjonsinnsikt fra roøktene dine.
Forbedringer av LiveTrack og posisjonssporing
Vi er allerede store fans av Garmin LiveTrack-funksjonen, som lar deg dele sanntidsposisjon, rute og tilhørende statistikk med andre, og den blir stadig bedre på LTE-versjonen av Fenix 9 Pro. Deling kan nå gjøres i Garmin Messenger fra håndleddet, med noen forhåndsinnstilte meldinger tilgjengelig og forbedrede varsler.
Det finnes også en helt ny funksjon kalt Garmin Locate, som igjen fungerer via Garmin Messenger fra den andre enden: Her ber en kontakt om posisjonen din, som en engangsdeling, hvis de trenger å vite hvor du er. Det hele er litt mer elegant og sosialt, men det betyr at du forsiktig blir dyttet mer mot Garmins egen meldingsplattform.
Garmin Epic
En «Epic» er et nytt konsept fra Garmin, som kommer med Fenix 9-serien. I hovedsak lar den deg velge gruppeaktiviteter og treningsøkter sammen, nesten som en mappe i et arkivskap: eksemplene Garmin gir er backpackingturer, sykkeletapper og styrketreningsplaner. Data fra individuelle økter kan samles inn i en Epic, og vises og analyseres sammen.
Ved første øyekast ser det ut som en interessant utvidelse av hva du kan gjøre med din Garmin, og du kan også lage disse Epic-ene fra tidligere aktiviteter – og potensielt la deg låse opp ny innsikt fra noteringer som går tilbake flere år. Notater og bilder kan også legges til underveis, sammen med helsedata samlet mellom hovedaktivitetene i hver Epic.
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Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.
- David NieldFreelance Contributor