Spesifikasjonene til Garmin Fenix ​​9 er lekket, og hvis de stemmer, er tre nye klokker på vei, men den mest interessante detaljen gjelder Garmins skjermteknologi

De siste Garmin-ryktene avslører nye detaljer om Garmin Fenix ​​9

Serien kan lanseres i tre forskjellige størrelser

Det ser ikke ut til at den solcelleladede MIP-skjermen forsvinner med det første

Garmin Fenix ​​9-serien ser ut til å nærme seg lansering. Ryktene har skutt fart etter at Garmin-sjef Cliff Pemble uttalte seg under selskapets siste kvartalsrapport tidligere i år, og mange Garmin-entusiaster har siden spekulert i hvordan den nye serien vil se ut.

Garmin Fenix ​​8 ble lansert i tre størrelser – 43 mm, 47 mm og 51 mm – og med to forskjellige skjermtyper: et lyssterkt AMOLED-panel, likt det som brukes i mange smartklokker, og en mer energieffektiv MIP-skjerm (Memory-in-Pixel) med solcellelading.

MIP-skjermer ble tidligere brukt i de fleste av Garmins beste treningsklokker fordi de trakk betydelig mindre strøm. Nå til dags brukes teknologien nesten utelukkende i modeller med selskapets Power Glass-teknologi, der et solcellepanel bak skjermen fanger opp lys og forlenger batteritiden i lyse omgivelser.

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Det virker sannsynlig at MIP-skjermen vil forsvinne helt den dagen Garmin klarer å kombinere den samme effektive solcelleladingen med AMOLED-paneler. Det ville imidlertid være synd, ettersom mange brukere fortsatt setter pris på den energieffektive skjermteknologien, noe flere meningsmålinger i Garmin-fellesskapet også viser.

Ett år etter lanseringen av Fenix ​​8-serien introduserte Garmin også Fenix ​​8 Pro, som kom i to størrelser – 47 mm og 51 mm – og introduserte funksjoner som InReach-satellittkommunikasjon, LTE-tilkobling og en enda lysere MicroLED-skjerm i noen modeller.

Men hva kan vi vente oss av Garmin Fenix ​​9?

Tre størrelser, to Pro-modeller og to modeller med MIP-skjerm

(Image credit: Craig Hale)

Ifølge Garmin Rumors vil Garmin Fenix ​​​​9 bli lansert i de samme tre størrelsene som forgjengeren og i tre forskjellige versjoner: Garmin Fenix ​​​​9, Garmin Fenix ​​​​9 Pro, Garmin Fenix ​​​​9 Pro InReach.

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I motsetning til Fenix ​​​​8-serien skal alle tre modellene lanseres samtidig, noe som betyr at Garmin ikke lenger venter med Pro-modellene. I tillegg skal alle modellene tilbys i alle tre størrelsene, noe som betyr at selv brukere med smalere håndledd kan velge en Pro-versjon.

Fenix ​​​​9 Pro InReach forventes, akkurat som navnet antyder, å støtte Garmins satellittnettverk for meldinger utenfor mobilnettets dekning. Det er imidlertid fortsatt uklart hvilke andre forbedringer Pro-modellen vil få sammenlignet med standardversjonen – med ett viktig unntak.

Ifølge opplysningene vil både Garmin Fenix ​​​​9 Pro og Fenix ​​​​9 Pro InReach bli tilbudt i versjoner med Solar, noe som betyr at MIP-skjermen vil leve videre i en generasjon til. Derimot ser det ut til at den vanlige Garmin Fenix ​​​​9 kun får en AMOLED-skjerm.

Hvis det stemmer, vil det være første gang en vanlig Fenix-modell ikke tilbys med MIP-skjerm. Samtidig er det et logisk trekk hvis Garmin velger å reservere solcelleteknologien sin til de dyrere Pro-modellene.

Hvis ryktene viser seg å være sanne, synes vi fortsatt det er litt synd. MIP-skjermen er ikke bare viktig for solcellelading – den gir også Garmin-klokker en mer klassisk digital klokkefølelse, samtidig som den er betydelig mer energieffektiv. I tillegg er det en tydelig funksjon som skiller Garmins treningsklokker fra smartklokker fra for eksempel Apple og Samsung.

Det er fortsatt ingen informasjon om en eventuell Garmin Enduro 4.

Vi vil sannsynligvis lære mye mer om Garmin Fenix ​​9-serien når lanseringen nærmer seg.

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