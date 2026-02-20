Er Garmin Fenix ​​9 på vei? Selskapets administrerende direktør Cliff Pemble hinter om store nyheter «i andre halvdel av året»

Første mulige teaser for Garmin Fenix ​​9 kommer fra Cliff Pemble

Garmin forventer sterkere vekst på slutten av året takket være kommende produktlanseringer

Alt tyder på at det er en ny Fenix-modell

Det ser ut til at Garmin forbereder seg på et stort andre halvår for sine utendørsklokker, noe som allerede gir næring til rykter om en lenge etterlengtet oppfølger. Hvis informasjonen er korrekt, kan listen over de beste Garmin-klokkene snart bli stokket om på nytt.

Garmins administrerende direktør Cliff Pemble avslørte under en kvartalsvis samtale med investorer (innspilt av tipseren The5KRunner) at han «forventer sterkere resultater i andre halvår på grunn av tidspunktet for produktlanseringer» og beskrev året som «svært aktivt for utendørs bruk».

For å tolke disse ganske kryptiske formuleringene kreves det litt bedriftsjargong. Resultatsamtaler er sjelden spesielt spennende for de av oss som bare vil snøre på oss løpeskoene og bruke klokkene våre, men de inneholder ofte subtile ledetråder om kommende produkter.

Garmins klokkeutvalg er delt inn i to hovedkategorier: utendørs (Fenix, Instinct og andre) og trening (Venu, Forerunner og Vivoactive). Mens treningssegmentet har vokst sterkt takket være lanseringer som Vivoactive 6 i forrige kvartal, har utendørssegmentet vært mer dempet. En stor flaggskipmodell i Fenix-serien kan imidlertid gi akkurat det løftet Pemble snakker om.

Siden resultatmeldingene først og fremst er ment å berolige investorer, peker løftet om store ting i utendørsplanen praktisk talt mot en klar konklusjon: en profilert flaggskiplansering. Tidslinjen er også riktig. Fenix ​​8 ble lansert i august 2024, så en oppfølger omtrent to år senere, i siste halvdel av året, ville gi mening.

Hva kan vi vente oss av en Fenix 9?

(Image credit: Future)

Det är svårt att föreställa sig hur Garmin ska förbättra Fenix 8 (som vi gav högsta betyg) och Fenix 8 Pro.

Kanske blir satellitmeddelanden från Pro-modellen standard, batteritiden ännu längre, eller så kan Garmin till slut ha löst utmaningen med en AMOLED-klocka som även laddas via solenergi.

Garmins solcellsteknik Power Glass, som kan bromsa batteriförbrukningen om användaren vistas cirka tre timmar om dagen i solljus runt 50 000 lux eller mer, fungerar i dag bara med energisnåla memory-in-pixel-skärmar. Den kan i nuläget inte kompensera för energibehovet hos AMOLED-paneler.

Om Garmin lyckas kombinera en ljusstark AMOLED-skärm med solcells­laddning finns en chans att företaget helt överger MIP-skärmar — möjligen med Fenix 9. För veteraner inom Garmin-världen skulle det vara slutet på en era.

