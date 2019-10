Beste gratis VPN-tjeneste 2019

Det er ingen overraskelse at gratis VPN-programmer er blitt så populære. Ved å installere et VPN (Virtuelt Privat Nettverk) gir du PC-en, mac-en, Android-enheten eller iPhonen et ekstra beskyttelseslag. I tillegg til at du får tilgang til nye funksjoner, som å se sport og TV fra andre land, kommer deg inn på geo-blokkerte sider og utføre anonym torrenting. Dermed er det ikke rart at så mange tyr til gratis VPN.

På denne siden gir vi deg en oversikt over våre gratis VPN-favoritter. Disse kan du prøve ut allerede i dag. Vi har testet og testet dusinvis av dem, og sjekket deres evner til å verne om nettaktiviteten og anonymiteten din uten at du må bruke en krone på det. Dette gjelder når du er på jakt etter det beste innen VPN, uansett om det er for Android, iPhone, Mac eller PC.

Den beste gratis VPN for øyeblikket er Hotspot Shield Free. Vi setter virkelig pris på at den, til tross for å være et gratisprogram, faktisk kan dekke fem enheter fra samme konto. Grensen for databruk er dessuten litt rausere enn for andre gratisløsninger.

Men det er vel alltid en hake? Er det virkelig mulig å få god og helt gratis VPN som gjøre den jobben du virkelig trenger den til? Og svaret er … på en måte. Hvis du er ute etter gratis VPN til enkelt bruk, vil du til syvende og sist finne noe som dekker dine behov. Så lenge du ikke plages av begrensningene som vanligvis følger med gratis VPN.

Og før vi senker oss ned i oversikten over gratis VPN-løsninger, kan det være greit å informere om at en betalingsversjon kan koste så lite som 27 kroner i måneden, og dessuten kan gi deg mye bedre ytelse og beskyttelse. Dermed anbefaler vi deg også å sjekke ut de beste VPN-tjenestene totalt sett.

Husk også at selv om gratis VPN-tjenester ikke koster noe, er det ofte en god grunn til akkurat det. Det hender at tilbyderen skaper seg en fortjeneste gjennom innpåslitne annonser, eller ved i noen tilfeller å selge data til en tredjepart (noe som strider mot det personvernet du i utgangspunktet er ute etter).

Verdens beste VPN akkurat nå: ExpressVPN

Vi har tatt for oss flere enn hundre VPN-tilbydere, både gratisversjoner og kommersielle utgaver, og vår beste anbefaling akkurat nå er ExpressVPN. Det er på grunn av hastigheten og stabiliteten denne betalingsprogramvaren leverer, i tillegg til at den har servere i nesten hundre land og kan betjene de aller fleste enheter. Den er ikke gratis, men den leveres med en ubetinget 30-dagers pengene-tilbake-garanti, og vi anbefaler virkelig denne fremfor enhver gratisløsning. Og følger du denne lenken, kan du få tre måneder gratis i løpet av ett års abonnement!

Sjekk ut vår guide til årets beste VPN i 2019

Beste gratis VPN i 2019:

Hotspot Shield Free er ekstremt enkel å bruke, og gir deg rikelige datamengder.

Vårt førstevalg blant de gratis VPN-tjenestene

Antall servere: N/A | Serverlokasjoner: 25 | IP-adresser: N/A | Maksimalt antall enheter som støttes: 5

Enkel å bruke

500 MB daglig datakapasitet

Sikkerhetsorientert

Kan slite litt med ytelsen

Klønete oppsett

Ikke bare er Hotspot Shield Free en av de mest kjente VPN-løsningene på listen vår, men vi anser den også som den beste. Du kan velge å knytte deg til ett av 25 land dersom du kjøper Elite-versjonen av Hotspot, slik at du kan få tilgang til omtrent alt du ønsker deg. I gratisutgaven begrenses du til stedsangivelser Hotspot Shield velger, og du må holde ut med annonsene.

Kjører du gratisløsningen, kan du beskytte opptil fem enheter samtidig. Du begrenses til en datamengde på 500 MB per dag (altså under 15 GB i måneden). Det kan virke strengt, men sammenligner du med TunnelBear lengre nede på listen, vil du se at dette er en av de gratisløsningene som begrenser deg minst. Hvis du bare er opptatt av sikkerhet, er Hotspot på ditt lag. De skryter av å kunne tilby «militært gradert kryptering», noe som er betryggende når du handler på nettet eller gjennomfører banktransaksjoner.

I tillegg til sikkerheten, vil vi også berømme Hotspot Shield Free for brukervennligheten. Enten du kjører mobilversjon, eller bruker den på datamaskinen, vil du ikke få den samme irriterende opplevelsen enkelte av konkurrentene byr på.

Når det er sagt, er det litt strevsomt å komme i gang med Hotspot. Først må du gjennom en syvdagers prøvekjøring av betalingsversjonen, og det innebører at du også må gi dem kredittkortopplysningene dine i tilfelle du velger å fortsette med fullversjonen ved prøveperiodens utløp. Men når du er kommet så langt, kan du selvfølgelig velge gratisversjonen.

Vil du prøve Hotspot Shield Free? Last den ned her!

TunnelBear er utrolig enkel å bruke. Bare slå den på og velg en stedsangivelse, og internettrafikken din vil bli rutet via den noden. (Image credit: Tunnelbear)

Det blir ikke enklere enn dette å beskytte identiteten din – TunnelBear er blant de beste gratis-VPN du kan laste ned i dag.

Antall servere: ~1,000 | Serverlokasjoner: 20+ | IP-adresser: N/A | Maksimalt antall enheter som støttes: 5

Svært brukervennlig

Versjoner for både mobil og datamaskin

Få valg og innstillinger

Lav datagrense

TunnelBear har et litt uskyldig design, men det er en virkelig seriøs gratis-VPN. Særlig etter at de ble kjøpt opp av sikkerhetsgiganten McAfee. Man kan velge mellom gratisløsning og betalingsløsning, og den eneste begrensningen i gratisvarianten er at at du ikke kan overskride en datamengde på 500 MB. Det er ikke mye. Derfor kan du nok ikke bruke TunnelBear hele tiden uten å måtte punge ut, men den er flott å ha for hånden de gangene du trenger litt ekstra beskyttelse og ønsker å bruke VPN.

TunnelBear tilbyr dessuten en rekke ulike betalingsalternativer, der du befris fra gratisvariantens begrensninger, som for eksempel datagrensen, antallet tilgjengelige land og antallet tilknyttede enheter. TechRadar har sikret deg et eksklusivt tilbud fra TunnelBear, der du får alt dette for så lite som 35 kroner i måneden, en rabatt på hele 58 %.

Det er også interessant at TunnelBear nylig har oppgradert personvernet. Nå samler deres VPN inn enda færre data om brukerne. De har fjernet kravet til å oppgi fornavn for å komme i gang, og i tillegg har de kuttet ut lagringen av brukerens oppkoblingshistorikk.

Vil du ha TunnelBear gratis? Last den ned her!

Kjøp TunnelBear Premium for så lite som 35 kroner i måneden.

Windscribe er et nytt navn på blokken, men datagrensen og vekten på sikkerhet gjør den til en vinner.

Supersikker, med svært sjenerøs datagrense. Windscribe er en topp gratis-VPN

Antall servere: N/A | Serverlokasjoner: 10 | IP-adresser: N/A | Maksimalt antall enheter som støttes: Ubegrenset

10 GB data i måneden

Strålende personvernpolitikk

Android-versjonen er mangelfull

Windscribe er et relativt nytt navn, men den gavmilde datamengden og selskapets hengivenhet til beskyttelse av brukeren gjør dette til det beste valget hvis du trenger mer data enn de 500 MB du får med TunnelBear. Du får 10 GB båndbredde i måneden som standard, og Windscribe VPN gir deg 10 serverlokasjoner å velge mellom, blant annet Storbritannia, Hong Kong, Canada og US VPN. Du trenger bare å opprette brukernavn og passord for å komme i gang. Du kan også velge å oppgi en epostadresse, noe som kan være lurt om du glemmer passordet ditt.

Windscribe lagrer ikke oppkoblingshistorikk, IP-avtrykk eller sidebesøk. Når du er aktivt tilkoblet en server lagrer den brukernavnet ditt, VPN-serveren du er koblet til og datamengden som overføres, men dette slettes i løpet av tre minutter etter at økten er avsluttet. Hvis du tvitrer om leverandøren får du 5 GB ekstra, og du får dessuten 1 GB hver gang du inviterer en venn til å bli med.

Og det er enda et frynsegode: hvis en du har invitert velger å oppgradere til et Pro-abonnement (noe som er priset fra omtrent kr 27 i måneden, med årlige avdrag), belønnes du selv med den ubegrensede løsningen og mange flere servere (flere enn 60 i alt). Og om ikke dette er nok til å friste deg, følger det også med adblocker og brannmur.

Lyst til å prøve Windscribe? Last den ned her!

Speedify er et fartsmonster av en gratis-VPN. Her får du dekket hastighetsbehovet.

Trenger du en rask forbindelse? Da er dette tjenesten for deg

Antall servere: 200+ | Serverlokasjoner: 50+ | IP-adresser: N/A | Maksimalt antall enheter som støttes: 1

Smart ytelsesforbedrende teknologi

Solid på personvernfronten

Programvaren har få kontrollverktøy

Leker ikke godt med Netflix

Som navnet antyde, har Speedify ett mål som VPN-tilbyder: å sørge for at internettforbindelsen din holder seg så rask som mulig, samtidig som sikkerheten ivaretas. For å nå dette målet, utnytter leverandøren alle tilgjengelige internettilkoblinger for å kunne gi deg best mulig ytelse. De kan potensielt gjøre bruk av for eksempel en Ethernet-forbindelse sammen med en mobillinje med 3G/4G-tilknytning. Selv om du bare har én type internettforbindelse, hevder selskapet at deres turboteknologi likevel klarer å øke hastigheten.

Gratisabonnementet skal gi full adgang til serverne, akkurat som med betalingsløsningen. Den eneste begrensningen med gratisversjonen er datamengden. Gratisbrukerne må nemlig begrense seg til 5 GB i måneden, og det senkes til 1 GB etterfølgende måneder. Det gir ikke et kjempestort spillerom, og helt klart ikke så omfattende som enkelte andre leverandører på denne siden. Samtidig er det likevel mer enn enkelte andre, og nok til å kunne dekke de grunnleggende behovene for nettlesing og epostbruk. Og denne VPN-leverandøren er det virkelig verdt å sjekke ut av ytelseshensyn. Da vi testet den, viste de tidligere omtalte fartsressursene seg faktisk å ha en positiv effekt.

Lys til å prøve Speedify? Prøv det ut her!

Et godt utvalg av oppkoblingsmuligheter og ubegrenset båndbredde. ProtonVPN gir deg mye å like.

Med denne gratis VPN-en begrenses du ikke av en månedlig dataporsjon.

Antall servere: N/A | Serverlokasjoner: 3 | IP-adresser: N/A | Maksimalt antall enheter som støttes: 1

Ingen månedlig databegrensning

God på personvernsiden

Begrenset til én enhet

Bare tre lokasjoner å velge mellom

ProtonVPN er enda en tilbyder som gir deg gratis VPN parallelt med en betalingsløsning, men gratisversjonen har noen sterke sider. Den viktigste av dem er at det ikke er noen båndbreddebegrensning. Altså kan du bruke så mye data du vil hver måned. Gratisversjonen har naturlig nok likevel noen begrensninger som skal lokke deg over til betalingsløsningen, og ProtonVPN Free har valgt å begrense deg til bare én enhet og bare tre lokasjoner. Gratisbrukerne prioriteres også lavere når det gjelder hastighet sammenlignet med de betalende brukerne. Du får heller ingen P2P-støtte. Men hvis dette er noe du holder ut med, er dette en imponerende tjeneste som er streng med å ikke loggføre bruken din. Dessuten kommer du i gang med abonnementet uten å oppgi noe annet en e-postadressen din. Og det er hverken reklame på nettsiden eller i programmet.

Og når det gjelder programvaren, får du et bredt utvalg. Du får egne versjoner for PC, Mac, Linux, iOS og Android. Ytelsesnivået var jevnt over solid. Hastigheten kan imidlertid bli redusert når det er mye datatrafikk der ute, og betalende brukere får forrang. Og det er i slike situasjoner du kan la deg friste til å oppgradere til betalingsløsningen. Men med tanke på den ubegrensede datamengden, er dette et gratisprogram å ta med i vurderingen.

Vil du prøve ProtonVPN Free? Prøv det ut her!

Hideme tukler ikke med forbindelsen din, og hevder å være «verdens raskeste VPN»

En personvernorientert VPN-tjeneste som virkelig er på rett spor

Antall servere: N/A | Serverlokasjoner: 3 | IP-adresser: N/A | Maksimalt antall enheter som støttes: 1

Sterk på personvern

Ingen annonser eller fartsreduksjoner

Begrenset til én enhet

Bare tre lokasjoner

Hide.me tilbyr både betalt og gratis VPN, og sistnevnte gir deg 2 GB data å leke deg med månedlig. Det finnes også flere begrensninger. Du kan ikke koble til flere enn én enhet, og du er begrenset til tre serverlokasjoner: Singapore, Canada og Nederland. Det er langt færre enn de 30 de betalende brukerne får tilgang til, men på plussiden må det sies at denne tilbyderen ikke vil redusere hastigheten til gratisbrukerne. Dessuten lover Hide.me at de ikke loggfører eller lagrer brukerdata. Dermed vil de ikke overlevere data til en tredjepart for å tjene penger. Rett og slett fordi de ikke har noen data å selge videre. Her er det heller ingen annonser.

Du får egenutviklet programvare for PC, Mac, Android og iOS, og særlig Windows-versjonen er smart designet. Dessuten får du teknisk support døgnet rundt, og dette får også gratisbrukerne gleden av. Alt i alt er dette et temmelig solid gratistilbud, som etterstreber å ivareta personvernet uten for mange begrensninger.

Vil du prøve Hide.me? Last det ned her!

PrivateTunnel er en gratis VPN som beskytter alle enhetene dine – både datamaskin og mobil.

En gratis VPN-løsning som beskytter identiteten din på enhver PC eller mobilenhet.

Antall servere: N/A | Serverlokasjoner: 9 | IP-adresser: N/A | Maksimalt antall enheter som støttes: 3

Støtter mange systemer

Brukervennlig

Begrenset antall lokasjoner

Tidvis inkonsekvent ytelse

I likhet med flere av de gratis VPN-tjenestene i denne oversikten, er PrivateTunnel tilgjengelig for en rekke plattformer, inkludert PC, Mac, Android og iOS. En annen egenskap den deler med mange av konkurrentene er at den har en egen gratisløsning med visse begrensninger, i tillegg til en betalingsversjon. På en måte. For heller enn å gi deg den tradisjonelle, månedlige abonnementspakken, får du 200 MB å bruke som du vil, når du vil. Når du har brukt opp dette, kan du kjøpe nye pakker på 20 GB eller 100 GB. Hvis du ser for deg at du vil bruke PrivateTunnel hele tiden, kan du velge en årlig pakke til ca. 230 kroner. Da får du ubegrensede datamengder. Du kan betrakte de 200 MB du får i starten som en smaksprøve, så du får tid til å finne ut om du liker det du ser. PrivateTunnel er en grei VPN, selv om tilkoblingen til tider kan være litt temperamentsfull. Den er svært brukervennlig, så det er ingen grunn til ikke å prøvekjøre den.

Vil du prøve PrivateTunnel? Last den ned her!

Vi har også testet ut haugevis av VPN-leverandører, og satt opp en liste over våre favoritter i denne kjøpsguiden.

Hvordan velger man gratis VPN? Her er fem spørsmål du må stille deg selv.

De siste par årene har trusselen mot personvernet økt, og de etablerte anonymitetsrettighetene er blitt underminert fra flere hold.

Mens VPN – virtuelle private nettverk – ikke er vidunderkuren mot alle trusler mot personvernet på nettet, er det en viktig komponent i arsenalet til folk som streber etter disse frihetene.

Hvis du ikke har VPN ennå, er det bare å skaffe deg en gratisversjon. Bare tenk deg litt om, ettersom ikke alle VPN-tilbydere tenker likt, og noen av dem til og med kan true sikkerheten din.

Her er fem spørsmål du må stille deg selv før du laster ned og installerer en VPN:

1. Hva er forretningsmodellen? VPN-tilbydere skal også tjene penger, og det koster mye å drive en slik tjeneste. Særlig hvis den er populær. Noen tilbydere, for eksempel TunnelBear, vil akkurat som Dropbox bruke gratisversjonen som et markedsføringsverktøy for å lokke deg til betalingsversjonen når du egentlig klarer deg med gratisversjonen. Mange vil imidlertid selge brukerdata eller annet til en tredjepart, noe som truer personvernet ditt.

2. Hvordan beskytter den enheten min? De fleste VPN-tjenester opererer gjennom et dataprogram som kjører i bakgrunnen og krypterer data mens du surfer på nettet. Men dette løser bare én side av problemet. Maskinen din kan likevel avsette fingeravtrykk, ettersom sporingsprogrammer gjennomsyrer de fleste nettstedene. Noen få, for eksempel Windscribe, har en mer helhetlig tilnærming ved å integrere en adblocker.

3. Hva mister jeg ved å velge en gratisløsning? Vanligvis må du vente deg at gratisversjonen tar noen snarveier, og det gjelder helt opplagt for de fleste VPN-tilbyderne. Noen gir deg mer båndbredde, noen tilbyr flere lokasjoner mens andre blokkerer annonser eller gir deg P2P eller brannmur. Det følger gjerne med en mulighet til å oppgradere til en betalingsløsning som gir deg ubegrenset båndbredde, flere lokasjoner og OpenVPN-konfigurasjoner.

4. Hva loggfører leverandøren? Pass på at leverandøren ikke loggfører brukeraktiviteten din. Du kan vanligvis sjekke dette ved å lese brukervilkårene. Dessverre presenterer mange VPN-leverandører lange avhandlinger der vesentlige detaljer potensielt kan ligge skjult. På den andre siden har vi VPN-leverandører som er helt transparente, og som sletter alt etter avslutningen av hver brukerøkt og ikke loggfører noen ting.

5. Kan jeg bruke den helt anonymt? Å skaffe seg en VPN-leverandør du kan abonnere på uten å oppgi epostadresse og betale ved hjelp av Bitcoin, er det beste du kan håpe på når det gjelder anonymitet på nettet. Noen tilbydere tilbyr deg også «double hopping», slik at du kamuflerer nettbruken din ytterligere ved å stramme inn personvernet enda mer.

Er du ute etter en VPN til smarttelefonen eller nettbrettet? Da går du til en av disse guidene: