Gratis VPN – eller betalt VPN? Det er spørsmålet ...

Bør man betale for VPN eller kan en gratis VPN-tjeneste gjøre jobben? Noen selskaper tilbyr helt gratis VPN-løsninger, men betyr det at du like godt kan satse på en av dem fremfor en betaltjeneste? Det er nok ikke fullt så enkelt.

Det kommer nok ikke som noen overraskelse at gratistjenester har sine begrensninger, og en av dem er gjerne et tak på databruk. Avira Phantom VPNs gratisløsning er begrenset til 500 MB i måneden, PrivateTunnel tilbyr 2 GB mens ZPN er mer generøse og gir deg 10 GB.

Gratisløsninger har gjerne også andre begrensninger, og en av dem er ofte at du ikke kan laste ned torrents fordi de ikke vil at du skal bruke for mye av båndbredden deres.

Hide.me har valgt en annen løsning er betalende kunder blir prioritert når det kommer til båndbredde, mens gratisbrukerne bare får det som er igjen. Typisk er det også at du er begrenset til bare noen få serverlokasjoner.

Holas gratisløsning har ikke de samme begrensingene, men der må du til gjengjeld leve med at maskinen din brukes som en server for andre gratisbrukere og at båndbredden din dermed også blir delt.

Det finnes også eksempler på tjenester som er gratis mot at du ser reklame, eller at du får en begrensning på hvor lenge tjenesten kan brukes av gangen.

Gratisløsninger kan altså være OK når du bare vil ha litt ekstra beskyttelse mens du surfer via offentlig WiFi en sjelden gang, men hvis du trenger noe mer avansert så er det verdt det å betale for en kommersiell tjeneste.

Beste gratis VPN

Den beste gratis VPN for øyeblikket er Hotspot Shield Free. Vi setter virkelig pris på at den, til tross for å være et gratisprogram, faktisk kan dekke fem enheter fra samme konto. Grensen for databruk er dessuten litt rausere enn for andre gratisløsninger.

Men det er vel alltid en hake? Er det virkelig mulig å få god og helt gratis VPN som gjør den jobben du virkelig trenger den til? Og svaret er … på en måte. Hvis du er ute etter gratis VPN til enkelt bruk, vil du til syvende og sist finne noe som dekker dine behov. Så lenge du ikke plages av begrensningene som vanligvis følger med gratis VPN.