Ikke bruk disse VPN-tjenestene – 4 apper som ikke er det de utgir seg for

Det finnes mange VPN-tjenester på markedet i dag, og selv om det kan være greit å ha mange valg, er det tjenester som ikke prioriterer personvernet ditt slik de burde. I stedet kan de loggføre dine personlige opplysninger for å videreselge dem, bombardere deg med annonser eller love bunnsolid sikkerhet uten å levere noe i det hele tatt.

De beste VPN-tjenestene underbygger løftene om personvern med velprøvde VPN-protokoller og reviderte retningslinjer for «null loggføring», slik at du kan surfe uten å bekymre deg for overvåkning. I tillegg har de muligheten til å fjerne blokkeringen av strømmetjenester fra hele verden, uavhengig av geografiske begrensninger. Kort sagt leverer de hva de lover.

Vil du bare ha en VPN du kan stole på? Da må du velge fra øverste hylle.



1. NordVPN: den beste VPN-tjenesten akkurat nå

NordVPN tilbyr en komplett VPN-løsning med innebygd annonseblokkering og skadevarebeskyttelse som standard. Kombiner det med raske serverhastigheter, massevis av tilpasning og flotte funksjoner, og det er lett å se hvorfor den kniver om førsteplassen med ExpressVPN. Selv om NordVPN ikke er den beste VPN-tjenesten for torrenting, er dens største styrke strømming, og den topper for tiden vår toppliste som den beste VPN-tjenesten for Netflix. Dra nytte av NordVPNs 30-dagers pengene-tilbake-garanti og se hvordan den står seg mot ExpressVPN, helt risikofri. Les mer her ▼

Hvis du leter etter en ny VPN-tjeneste, er det viktig å sjekke eksperters anmeldelser og gjøre din egen forskning før du overlater personvernet ditt i hendene på en ukjent tjeneste. Her er 4 VPN-tjenester du burde unngå.

1. Hola VPN

(Image credit: Hola)

Ingen liste over upålitelige VPN-tjenester ville være komplett uten Hola VPN – et VPN som ikke engang er et ekte VPN. Hola VPN benytter en «peer-to-peer»-modell som ikke tilbyr et tradisjonelt nettverk av VPN-servere. I stedet bruker tjenesten andre brukeres enheter som servere (kalt «noder» i et forsøk på å låne Tors troverdighet), noe som betyr at du bruker andres båndbredde mens de bruker din.

Problemet her er at du også endrer IP-adresser. Så i teorien kan du få problemer for hva en annen bruker gjør mens de bruker båndbredden din – hvis de for eksempel skulle begynne å laste ned ulovlige filer eller laste opp støtende innhold på sosiale medier.

Det blir enda verre når du ser på Hola VPNs personvernpolicy. Denne «VPN-tjenesten» samler inn massevis av identifiserbar informasjon, som din IP-adresse, nettleser og operativsystem, hvilke nettsider og tjenester du bruker, og lengden og datoen for besøket ditt. Dette er et enormt rødt flagg i VPN-verdenen, ettersom det er skremmende mulig å knytte disse detaljene til individuelle brukere og til slutt identifisere dem.

Viktig: Ikke stol på VPN-tjenester som loggfører IP-adressen din, brukerdata eller tilkoblingslogger. Det saboterer fullstendig hensikten med å bruke en VPN i utgangspunktet.

2. XNXubd VPN-nettleseren

(Image credit: XNXUBD)

Her er en merkelig tjeneste som nylig har økt i popularitet. Vi har tidligere sett på om du burde bruke XNXubd, og til ingens overraskelse konkluderte vi med at det ikke er verdt risikoen for personvernet ditt.

XNXubd er en VPN-nettleser som hevder å gi tilgang til blokkerte nettsteder og tjenester, som internasjonale strømmetjenester, nyhetssider og sosiale medier. Det er også gratis – noe som delvis forklarer den nylige økningen i popularitet.

Utrolig merkelig Vanligvis har lyssky nye VPN-apper ikke et nettsted i det hele tatt, men denne har to, og begge får oss til å føle ubehag.

Både nettleseren og nettstedet oser av faresignaler. For det første er det to nettsteder, og ingen av dem har mye teknisk informasjon om produktet. Vi kunne ikke finne noen informasjon om serverantall eller plasseringer, hvilke protokoller som brukes, eller om det er nødvendige VPN-verktøy, som en killswitch.

XNXubds personvernpolicy er derimot tydelig – men på den verste måten. Den bekrefter direkte at de samler inn IP-adressen din, loggfører nettleserloggen din og deler den med tredjeparter. Dette er alvorlig i seg selv, men det faktum at XNXubd også markedsfører seg som en VPN-tjeneste med «null loggføring», burde få alle med den minste interesse for sitt digitale personvern til å reagere.

3. Howdy VPN

(Image credit: Getty Images, Howdy VPN)

TechRadar-teamet er alltid på utkikk etter nye VPN-tjenester som kommer på markedet. Noen ganger blir vi positivt overrasket, noen ganger ikke – og Howdy VPN fanget oppmerksomheten vår på en alarmerende måte. Som tidligere tjenester i vår Hall of Shame, er Howdy VPN en proxy forkledd som en VPN, og det faktum at dette ikke er tydeliggjort er et umiddelbart advarselstegn.

Misfornøyde brukere Selv om Howdy VPN har mer enn 500 000 nedlastinger via Google Play Store, er det en rekke brukeranmeldelser som hevder at tjenesten rett og slett ikke fungerer (eller har problemer med å opprettholde kontakten).

I tillegg er både nettsiden og produktet til Howdy VPN ekstremt forvirrende. Det er ingen klar indikasjon på hvordan Howdy VPN trygger trafikken, hvor serverne deres er plassert (eller hvor mange de har), eller om de kan fjerne blokkering av tjenester som Netflix. I stedet består det meste av vage markedsføringsfraser og en lenke til «Trojan VPN», som utgir seg for å fungere som en VPN for Kina – men hvem vil vel ta sjansen, med et navn som det?

For de som ikke vet det, er en trojaner (oppkalt etter den berømte greske hesten) en type virus som gir en hacker tilgang til enheten din. Hvis du hører ordet trojaner i en cybersikkerhetssammenheng, er det nesten alltid illevarslende.

Det er også verdt å merke seg at Howdy VPNs personvernpolicy ikke ser ut til å gjelde selve VPN-tjenesten, kun nettstedet. Dette betyr at hvis du av en eller annen grunn bestemmer deg for å laste ned tjenesten, vet du i utgangspunktet om informasjonen din faktisk holdes privat.

Husk: Når det gjelder personvernpolicy, ønsker du å finne ut så mye som mulig. Du ønsker å se tydelig og utfyllende informasjon om hva som gjøres, hva som ikke blir gjort og hvor det gjelder.

4. Lantern

(Image credit: Future)

Lantern er en enormt populær tjeneste med over 10 millioner nedlastinger i Google Play Store, med en ganske fin nettside som ser helt legitim ut. Ulempen her er at Lantern er enda en proxy, ikke et VPN, og mangler personvernet og avblokkeringsfunksjonene som dagens beste leverandører tilbyr.

Hvor i all verden?! Lantern avslører ikke hvor mange servere de har eller hvor de er plassert. I stedet blir du tilfeldig tildelt en plassering tjenesten velger. Dette gjør den til faktisk ubrukelig som Netflix-VPN.

Tjenesten får noen poeng for faktisk å oppgi at det er en proxy, i motsetning til noen av de mer lyssky alternativene, og hevder å være spesielt flinke til å fjerne blokkering av geobegrensede nettsteder og tjenester – og bør kunne gjøre det bedre enn selv de beste VPN-tjenestene til strømming. Men vi hadde problemer med å fjerne blokkeringen av noe i det hele tatt med Lantern. Det kanskje mest frustrerende var at det ikke klarte å håndtere Netflix' geo-restriksjoner, noe som garantert vil skuffe mange potensielle brukere (med lange lister over programmer de ønsker å se).

Tidligere ble det oppdaget at Lantern beholdt brukerlogger og at de bruker sporingsinformasjonskapsler for å bygge detaljerte brukerprofiler – til tross for påstandene om å ikke holde noen logger. Tjenesten prøver nå å forbedre sitt rykte med oppdaterte retningslinjer som hevder at de virkelig, virkelig ikke samler inn data lenger.

Vær oppmerksom på forskjellen: En proxy ligner på et VPN, men den mangler sikkerheten som følger med VPN-kryptering. Proxyer er flotte for bedrifter som trenger å skjule IP-adressene sine, men for vanlige brukere er et VPN mye mer pålitelig.

VPN-tjenester du burde velge i stedet

Ikke bli motløs hvis du leter etter en pålitelig VPN-tjeneste. Det er mange gode leverandører der ute som faktisk fjerner blokkering av strømmetjenester og beskytter dataene dine med moderne protokoller, kryptering og reviderte retningslinjer. Våre personlige favoritter er NordVPN, ExpressVPN og Surfshark.

2. ExpressVPN: Beste VPN-tjeneste for nybegynnere

ExpressVPN tilbyr brukervennlige apper, lynraske hastigheter, uovertruffen kvalitet og pålitelig oppheving av blokkering av innhold – alt med 24/7 kundestøtte. Den kommer til og med med en innebygd og pålitelig passordbehandler for å gjøre livet enklere for deg. Tjenesten er dyrere enn konkurrenter som NordVPN, men ExpressVPN gjør opp for det ved å tilby 1 års ubegrenset skylagring og 3 måneders ekstra beskyttelse gratis gjennom et 12-måneders abonnement. Med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti kan du prøve det uten å risikere en krone. Les mer her ▼

3. Surfshark: Beste billige VPN-tjeneste

Surfshark gir oss stadig flere grunner til å anbefale tjenesten. Det er et rimelig alternativ som er enkelt å bruke, fullpakket med sikkerhetsfunksjoner som enkelt fjerner blokkering av begrenset innhold i utlandet. Med servere i over 100 land kan du streame favorittprogrammene dine fra nesten hvor som helst. Best av alt er det at Surfshark koster så lite som $2,30 per måned, og den leveres med en 30-dagers pengene-tilbake-garanti for utprøving. Les mer her!

Hvis du er nølende med å binde deg for en lengre periode, husk at hver av leverandørene ovenfor tilbyr en 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Du kan bruke dette til å prøve VPN-tjenesten i ditt eget tempo i en måned uten å risikere pengene dine. Prøv alle tre og få tre gratis måneder med VPN-beskyttelse før du bestemmer deg for hvilken VPN-tjeneste som passer deg best.