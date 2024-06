5 ting å tenke på når du kjøper en Samsung Galaxy-telefon, fra kameraer til batteritid

Samsung selger et stort utvalg telefoner, fra rimelige Galaxy A-telefoner til førsteklasses Galaxy S-flaggskip og brettbare Galaxy Z-modeller.

Så enten du velger mellom de beste Samsung-telefonene eller selskapets beste budsjettmobiler, er det mange faktorer å ta med i betraktningen, fra kameraer, strøm og batteritid til pris og holdbarhet.

Alles behov er forskjellige, men for å hjelpe deg med å begrense det store utvalget av Samsung-telefoner som er tilgjengelig akkurat nå, har vi listet opp de fem viktigste tingene du burde tenke på når du kjøper en Samsung-telefon.

1. Kameraer

Samsung Galaxy Z Flip 5 har ingen zoom. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Kameraer er en nøkkelfunksjon på telefoner for noen mennesker, men ikke for alle. Så det er verdt å vurdere hvor mye du bryr deg om mobilfotografering før du velger en fotosentrert Samsung-modell.

Hvis du er en ivrig fotograf, kan en av de beste kameratelefonene – som Samsung Galaxy S24 Ultra – være en god investering. Hvis ikke, kan du enkelt slippe unna med noe som ikke prioriterer fotografering like mye, som Samsung Galaxy S24 Plus, eller en billigere modell som Samsung Galaxy A54.

Hvis du tar mange bilder på telefonen, er det også verdt å tenke på hva slags bilder du tar. Med mindre du fotograferer motiver langt borte, trenger du sannsynligvis ikke et teleobjektiv for lange avstander, så du kan hoppe over Ultra-modellene og velge noe som standardmodellen Samsung Galaxy S24 (som fortsatt har en kortere optisk zoom på 3x), eller til og med hoppe over zoomkameraet helt og få noe som for eksempel Samsung Galaxy Z Flip 5.

2. Skjermstørrelse

Samsung Galaxy S24 er ganske kompakt. (Image credit: Philip Berne / Future)

En annen viktig faktor når du kjøper en Samsung-telefon er hvor stor du vil at enheten skal være. Det er fordeler og ulemper med en stor skjerm. Hvis du velger en stor telefon som Samsung Galaxy S24 Ultra på 6,8 tommer, vil du ha mye mer skjermplass å leke deg med enn du ville fått med eksempelvis Samsung Galaxy S24 av 6,2 tommer.

Videoer vil også se bedre ut på en større skjerm, og spill har en tendens til å føles mindre trange. Men det er også ulemper. Store mobiler er vanskeligere å bruke med bare én hånd, og den større fysiske størrelsen gjør dem omfangsrike og tyngre å bære rundt på.

For det beste fra begge verdener bør du vurdere noe som Samsung Galaxy Z Fold 5, som har både en kompakt 6,2-tommers ytre skjerm og en veldig stor 7,6-tommers brettbar skjerm. Men selvfølgelig fjerner ikke denne løsningen de generelle størrelses- og vektproblemene som følger med større skjermer.

3. Batteritid

Samsung Galaxy S24 Ultra har fantastisk batteritid. (Image credit: Philip Berne / Future)

God batteritid er en viktig egenskap ved telefoner, men hvor viktig det er for deg avhenger sannsynligvis av hvor mye du bruker telefonen, hvor enkelt du kan lade den i løpet av en vanlig dag, og hvor irriterende du vil synes det er å gå den ligger og lades opp.

Bare du kan svare på disse spørsmålene, men hvis du vil ha en telefon som komfortabelt vil se deg gjennom selv de travleste og lengste dagene, burde du vurdere Samsung Galaxy S24 Ultra. I vår anmeldelse av Samsung Galaxy S24 Ultra skrev vi at enheten har «bedre batteritid enn noen iPhone eller Galaxy Ultra som har kommet før – du vil ikke finne bedre batteritid på en telefon det er verdt å kjøpe».

Som en generell regel har større Samsung-telefoner bedre batteritid (fordi det er plass til et større batteri i dem). Men brettbare telefoner er et unntak fra regelen, siden ekstrakomponentene deres betyr at det er mindre plass inne i dem. Dermed er batteriene deres ganske små. For mer uhøytidelige brukere burde de – og mer kompakte telefoner – fortsatt være gode nok.

4. Ytelse

Samsung Galaxy A35 er et rimeligere valg. (Image credit: Future)

Trenger du mye kraft? Hvis du planlegger å spille krevende spill, multitaske eller bruke annen intensiv programvare, så er nok svaret et klart «ja». Du vil også ha mye kraft hvis du er den typen bruker som plages av at telefonen din føles litt lite smidig i drift.

Men for mange brukere er nok de beste prosessorbrikkene overkill, så hvis du stort sett bare planlegger å bruke sosiale medier og surfe på nettet, burde en litt enklere brikke være god nok. I så fall kan du spare penger ved å velge en billigere telefon som Samsung Galaxy A35, eller en eldre modell som Samsung Galaxy S21.

5. Vil du ha en stylus?

Samsung Galaxy S24 Ultra leveres med en stylus. (Image credit: Philip Berne / Future)

En siste vurdering er om du vil ha en pekepenn til telefonen. Samsung er et av få selskaper som støtter pekepenner på telefonene sine, men ikke alle modeller støtter dem.

Hvis du vil ha en pekepenn – for å skissere eller ta håndskrevne notater, for eksempel – så er det åpenbare valget en Ultra-modell, der nyeste modell er Samsung Galaxy S24 Ultra. Denne telefonen leveres med en pekepenn og har til og med et dedikert spor til den.

Men du kan også vurdere en Z Fold som for eksempel Samsung Galaxy Z Fold 5. Denne modellen leveres ikke med pekepenn, og den har heller ikke et dedikert spor for en, men den støtter Samsungs S Pen hvis du kjøper den separat. Med sin enorme skjerm ligger denne telefonen uten tvil best an til å kunne dra nytte av en pekepenn.

Hvis du derimot ikke bryr deg om en pekepenn, kan du kjøpe hvilken som helst Samsung-telefon og kanskje til og med ønske å hoppe over Ultra, siden den kommer med en komponent du ikke vil ta i bruk.