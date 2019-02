Beste billige mobil i 2019: De beste telefonene til under 2500 kroner

Velkommen til vår toppliste over de beste billige telefonene på markedet. Vi har vurdert alle de viktigste billige telefonene på markedet grundig, slik at vi kan gi deg en rangering av de aller beste og gjøre det lettere for deg å finne den som passer for deg.

Oppdatering: Motorola One er det foreløpig seneste tilskuddet til listen vår.

Tidligere har billige telefoner ofte vært kjennetegnet av dårlig byggekvalitet, svak ytelse, elendig skjermoppløsning og dårlige kameraer.

Dette har imidlertid forandre seg, og nå renner markedet nærmest over av gode men rimelig modeller.

Det er riktignok modeller som Samsung Galaxy S9, iPhone XS, Huawei P20 og OnePlus 6T som stjeler overskriftene, men det skjer samtidig mye spennende i de lavere prisklassene fra merker som Motorola, Huawei og Honor. Her er vårt utvalg av de beste modellene til under 2500 kroner.

1. Moto G6

Den beste budsjettelefonen du kan kjøpe akkurat nå

Vekt: 167g | Mål: 153,8 x 72,3 x 8,3 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 5,7 tommer | Oppløsning: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 450 | RAM: 3/4 GB | Lagring: 32 / 64 GB | Batteri: 3000 mAh | Kamera: 12 MP + 5 MP | Frontkamera: 8 MP

1 990 kr View at CDON

Premium design for prisen

Lyssterk og skarp skjerm

Ikke vanntett

Tregt kamera

Moto G6 er den beste budsjettelefonen du kan kjøpe akkurat nå.

Den føles kanskje ikke ut som en flaggskiptelefon, men den later ikke som den er det heller. Moto G6 tilbyr en rekke solide funksjoner, i tillegg noen morsomme kamerafinesser og rask lading, og til sammen gjør alt dette den til et veldig godt kjøp.

Motorola har vært markedsleder i budsjettsegmentet i årevis, og den rene Android-programvaren og den solide byggekvaliteten sikrer at også G6 gir deg en glimrende telefonopplevelse uten å tømme lommeboka.

Les hele vår test av Moto G6

2. Huawei P Smart

En god andreplass på vår liste over de beste rimelige telefonene

Vekt: 143 g | Mål: 150,1 x 72,1 x 7,5 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 5,65 tommer | Mål: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 659 | RAM: 3/4 GB | Lagring: 32/64 GB | Batteri: 3000 mAh | Kamera: 13 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP

782 kr View at MyTrendyPhone NO

Flott design til en god pris

Uskarpe bakgrunner fra begge kameraer

Bruker micro-USB i stedett for USB-C

Dårlig kameraytelse i svakt lys

Huawei har levert et par enormt gode flaggskip i 2018 som har lagd bølger i den øvre delen av markedet, men selskapet har ikke glemt de mer prisbevisste kjøperne av den grunn.

Huawei P Smart er et godt valg hvis du er på jakt etter en rimelig telefon med en stor 18:9-skjerm, kvalitetsdesign og fingeravtrykkleser på baksiden.

Kameraet er ikke like bra som det du får i Moto G6, noe som gjør at den havner på andreplass på vår liste, men den er uansett et svært godt valg.

Les hele vår test av Huawei P Smart

3. Honor 9 Lite

Flaggskipfunksjoner på billigsalg

Vekt: 149 g | Mål: 151 x 71,9 x 7,6 mm | OS: Android 8.0 | Skjerm: 5,65 tommer | Oppløsning: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 659 | RAM: 3 GB | Lagring: 32 GB | Batteri: 3000 mAh | Kamera: 13 MP + 2 MP | Frontkamera: 13 MP + 2 MP

1 999 kr View at Dustin home

Kvalitetsdesign

18:9-skjerm

Glasset er en fingeravtrykkmagnet

Dårlig kameraytelse i svakt lys

Honor 9 Lite er et enormt godt kjøp. Ikke bare får du et dobbelt kamera på baksiden – du får også dobbelt kamera foran, i kombinasjon med et design som er hentet fra Honor 9.

Du får også fingeravtrykkleser, en stor HD-skjerm og seneste versjon av Android. Kameraene er kanskje ikke de beste i svakt lys, men utover det får du veldig mye for pengene.

Les hele vår test av Honor 9 Lite

4. Moto E5 Plus

Stor skjerm, lang batteritid og lav pris

Vekt: 196,6 g | Mål: 160,9 x 75,3 x 9,4 mm | OS: Android 8.0 | Skjerm: 6 tommer | Oppløsning: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 425 | RAM: 3 GB | Lagring: 32 GB | Batteri: 5000 mAh | Kamera: 12 MP | Frontkamera: 5 MP

1 490 kr View at NetOnNet

Kvalitetsdesign

Stort batteri

Trege lastetider

Føles billigere enn den ser ut

Moto E5 gir deg en stor skjerm, lang batteritid og en lav pris, og det gjør den til en god utfordrer til de beste billige telefonene på markedet.

Det er først og fremst den litt lavere ytelsen og den lave skjermoppløsningen som gjør at den havner på fjerde plass, men den er likevel et godt valg.

Les hele vår test av Moto E5 Plus

5. Motorola One

iPhone X-design til en brøkdel av prisen

Vekt: 162 g | Mål: 149,9 x 72,2 x 8mm | OS: Android 8.1 | Skjermstørrelse: 5,9 tommer | Oppløsning: 720 x 1520 | CPU: Snapdragon 625 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 GB | batteri: 3000 mAh | Bakkamera: 13 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP

Moderne iPhone X-aktig design

Raskt og velfungerende Android One OS

Display only 720p

Doesn't feel as premium as it looks

Hvis du liker designet til iPhone X men synes prisen blir altfor stiv, så kan Motorola One være noe for deg.

Den har et bredt skjermhakk som minner om den nevnte Apple-telefonen og relativt smale skjermkanter, og selv om noe av premiumfølelsen blir borte i det du plukker den opp så der dette likevel en veldig god budsjettelefon.

Det rene Android-grensesnittet føles friskt og raskt under fingrene, du får greit med krefter under pansere, og det doble kameraet er et imponerende tilskudd i denne prisklassen.

Les hele vår test av Motorola One

6. Moto E5

Mange funksjoner til en rimelig penge

Vekt: 174 g | Mål: 154,4 x 72,2 x 9 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 5,7 tommer | Oppløsning: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 425 | RAM: 2 GB | Lagring: 16 GB | Batteri: 4 000 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

1 490 kr View at CDON

God holdbarhet

Solid byggekvalitet

Svakt kamera

Middelmådig ytelse

Denne slanke budsjettmodellen ligger godt i hånden, og byr på en solid brukeropplevelse.

Samtidig trekker problemer med ytelse og et middelmådig kamera ned, og det hindrer den fra å havne høyere på denne listen.

Les hele vår test av Moto E5

7. Moto G6 Play

Et stort batteri og en grei skjerm på trangt budsjett

Vekt: 175 g | Mål: 154,4 x 72,2 x 9 mm | OS: Android 8 | Skjerm: 5,7 tommer | Oppløsning: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 430 | RAM: 2 / 3 GB | Lagring: 16 / 32 GB | Batteri: 4000 mAh | Kamera: 13 MP | Frontkamera: 8 MP

God batteritid

Overraskende god skjerm

Kamera er litt tregt

Middelmådig ytelse i svakt lys

Moto G6 Play er den enkleste modellen i G6-serien, men har likevel mye å by på, deriblant et stort batteri og en grei skjerm. Har du et trangt budsjett, er denne lett å anbefale.

Kan du strekke budsjettet til Moto G6 får du glass på baksiden, en skarpere skjerm og et bedre og mer allsidig kamera, men for de mer prisbevisste vil G6 Play også gjøre en god jobb.

Les hele vår test av Moto G6 Play

8. Honor 7X

En mellomklassetelefon med budsjettpris

Vekt: 165 g | Mål: 156,5 x 75,3 x 7,6 mm | OS: Android 8 | Skjermstørrelse: 5,93 tommer | Oppløsning: 1080 x 2160 | CPU: Kirin 659 | RAM: 3 / 4 GB | Lagring: 32 / 64 GB | Batteri: 3340 mAh | Kamera: 16 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP

Livlig skjerm med 18:9-format

Kvalitetsdesign i metall

Ujevn ytelse

Ikke NFC

Honor 7X var den første mellomklassetelefonen med skjerm på 18:9-format, og det er imponerende med tanke på prisen.

Samtidig har den litt problemer med ytelse og den mangler NFC, og det gjør at den tross mange lyspunkter ikke kommer høyere enn syvende plass på vår liste.

Les hele vår test av Honor 7X

9. Moto E5 Play

Solide spesifikasjoner til en god pris

Vekt: 150 g | Mål: 151 x 74 x 9 mm | OS: Android 8 | Skjerm: 5,2 tommer | Oppløsning: 720 x 1280 | CPU: Snapdragon 425 | RAM: 2 GB | Lagring: 16 GB | Batteri: 2800 mAh | Kamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

890 kr View at NetOnNet

Ren Android-opplevelse

Hodetelefonutgang

Treg lading

Lite lagringsplass

Moto E5 Play er på alle måter en skikkelig budsjettmodell, men den byr likevel på god valuta for pengene med alt du trenger i en smarttelefon.

Det er ingenting ved den som er spesielt imponerende, men svakhetene er lett å glemme når du ser hvor mye penger du sparer på å kjøpe den.

Les hele vår test av Moto E5 Play