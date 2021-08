Test: Nokia XR20

Nokia slår an de riktige tonene med sitt forsøk på å entre markedet for robuste mobiltelefoner med sin XR20. De gjør det med stil – og med 5G-tilkobling, en stor skjerm og et flott design, noe man ikke er vant til med tradisjonelle robuste mobiler.

Kort sammendrag

Er vi overrasket over at Nokia endelig har kommet med sin første virkelig robuste mobiltelefon? Ikke egentlig. Noen år etter Samsung og deres Galaxy Active-sortiment og bare noen uker etter relanseringen av Motorola Defy-sortimentet våknet endelig HMD Global – eierne av varemerket Nokia – og innså potensialet i det lille, men blomstrende utendørsmarkedet. Sluttproduktet er XR20, en Qualcomm-drevet, 5G-kapabel, støt- og vannbestandig mobiltelefon med ambisjoner om å være mer enn bare en robust enhet.

Den utmerker seg som en kapabel allrounder med brukerstøtte og garanti over gjennomsnittet som burde gjøre den til en favoritt blant dem som er på jekt etter en mobil som tåler mer enn bare ett og annet støt. La ikke den grunnleggende maskinvaren avskrekke deg, for denne enheten byr på langt mer enn det spesifikasjonene røper. Vi skulle bare ønske at prislappen var mer spiselig.

I Norge har vi også prøvd oss som tilvirkere av robuste mobiltelefoner. Mobiltelefonene fra Bartec Pixavi er ekstremt robuste, og det samme kan sies om prisen, som ligger på over 30 000 kroner.

Nokia XR20 – pris og slippdato

Nokia XR20 er produsert i to utgaver. Den ene har 4 GB RAM og 64 GB lagringsplass. Den finnes tilgjengelig i det norske markedet, blant annet hos Elkjøp, for rundt 5500 kroner. Den andre modellen er noe kraftigere, med 6 GB RAM og en lagringsplass på 128 GB, og føres også av Elkjøp, for 5990 kroner. Begge modellene er tilgjengelige i de to fargevariantene blå (Ultra Blue) og grå (Granite).

Nokia XR20 ble lansert 27. juli 2021, og ble tilgjengelig for forhåndsbestilling samme dag. Den kom i butikkene i begynnelsen av august.

(Image credit: Future)

Nokia XR20 – design

På utsiden ser ikke XR20 ut til å være like solid konstruert som noen av de kraftigere mobilene vi har sett de seneste månedene. Den er ikke like omfangsrik som man venter seg av en robust mobiltelefon.

Den har en slank profil på bare 10,6 mm, og er dermed den tynneste modellen i sin kategori. De øvrige målene er 171,6 x 81,5 mm, og den veier bare 248 gram. Til sammenligning veier for eksempel Oukitel WP10, en annen robust 5G-mobil, 50 % mer og er 70 % tykkere.

Den er naturligvis tykkere enn velkjente flaggskipmodeller som (7,4 mm på iPhone 12 og 7,8 mm på Samsung Galaxy S21 Plus), men den trenger ikke noe beskyttende deksel eller mobillommebok, så brukerne vil neppe merke noen forskjell i praksis.

(Image credit: Future)

Enhetens forside er dekket av Corning Gorilla Glass Victus, som ifølge Nokia er den mest robuste skjermen på en Nokia så langt. Beskyttelsesglasset ligger litt lavere enn telefonens ytterkanter.

Her finner man en liten utstansing med kamera i nærheten av den øvre kanten, der også en rød nødknapp og SIM-kortsporet også er plassert. På motsatt side finner man en et feste for sikkerhetssnor, en 3,5 mm lydutgang, en mikrofon, en Type C-port og en nedovervandt høyttaler bak en rist.

(Image credit: Future)

I venstre kant finner man en dedikert Google Assistant-knapp som av en eller annen grunn overhodet ikke kan brukertilpasses. På høyre side finner man volumknappen og en lett nedsenket på-knapp som også tjener som fingeravtrykksleser. I en svakt utstikkende modul på den teksturerte plastbaksiden finner man to kamerasensorer – et hovedkamera på 48 MP (f / 1.79) og en ultravidvinkel på 13 MP (f / 2.4) samt to LED-blitser.

Noia XR20 kommer ikke på noen liste over de beste kameramobilene, men til grunnleggende bruk og sporadisk fotografering gjør den en grei jobb.

(Image credit: Future)

Som ventet av alle robuste mobiler som er verdt denne merkelappen, er XR20 MIL-STD-810-klassifisert med en tykk, beskyttende støtfanger i gummi og en metallramme som skulle sikre at den fungerer godt i de fleste omgivelser og miljøer. Og ettersom denne telefonen også er IP68-klassifisert, kan du til og med vaske den med såpe og vann.

Nokia har investert tungt i denne enhetens holdbarhet. Den skal kunne tåle fall fra 1,5 meter, og med denne mobilen får man et års garanti for skjermutskiftning på kjøpet. Ellers har enheten tre års garanti, noe som også sender den foran de fleste konkurrentene.

(Image credit: Future)

Nokia XR20 – spesifikasjoner

Spesifikasjoner Vår testversjon av Nokia XR20 ble levert med følgende maskinvare: Prosessor: Qualcomm Snapdragon 480 Grafikkort: Adreno 619 RAM: 6 GB Lagringsplass: 128 GB Skjermstørrelse: 6,67" Oppløsning: 2400x1080 Vekt: 248 g Mål: 171,6 x 81,5 x 10,6 mm Bakre kameraer: 48 MP, 13 MP Frontkamera: 8 MP OS: Android 11 Batteri: 4630 mAh

XR20 er en variant av Nokia X20. Begge modellene har samme skjerm (6,67#, 1080 x 2400 piksler) og et åttekjernet system-on-chip (Qualcomm Snapdragon 480 5G). Sistnevnte komponent er bygget på en 8nm-arkitektur som gjør at den kjører kjøligere og mer energieffektivt. Inne i brikken finnes et Snapdragon X51 5G-modem-RF-system med Wi-Fi 6/Bluetooth 5.1, Kyro 460 CPU-skjerner og en Qualcomm Adreno 619 GPU.

Selv om det ikke uttrykkelig nevnes, inneholder enheten også støyreduksjonsteknologi mot vind, 2x2 MIMO-antennteknikk (for styrket WiFi-mottak), 15W Qi trådløs ladeteknologi og støtte for 18 W hurtiglading av batteriet på 4630 mAh.

Vær oppmerksom på at det ikke følger noen lader med enheten, men du får et verktøy for åpning av SIM-sporet, en veiledning for hurtiglading (på papir) og en Type-C USB-kabel. Nokia har bekreftet at for hvert solgte eksemplar av laderen til XR20 vil det gis en donasjon til en veldedig organisasjon ved navn ClearRivers.

HMD Global kontaktet oss med mer informasjon om dette: «Clear Rivers-donasjonen foretas for hvert salg av Nokia-ladere (hele beløpet doneres), ettersom laderen er blitt fjernet fra pakken for å redusere e-avfall. For hver solgte mobiltelefon, kan kundene plante 50 trær via Ecologi for å bidra til at vi når vår første milepæl – å plante 1 million trær sammen med våre kunder.»

(Image credit: Future)

Nokia XR20 – i bruk

Når du slår på XR20 kommer det opp en tydelig Android One-logo på skjermen. Som våre kolleger Andrew Williams og James Rogerson forklarer, er det «funksjonen du skal se etter hvis du vil ha en mobil med Android utformet akkurat slik Google har tenkt. Den benytter et stort sett uforandret kjernegrensesnitt, men med rom for å støtte litt ekstra maskinvare.»

Det slutter ikke med dette: «Nokia vil komme med opptil fire års månedlige sikkerhetsoppdateringer, noe som er det klart mest omfattende oppgraderingsskjemaet vi har sett blant robuste mobiler. Det er mer enn de tre OS-oppgraderingene som Android One lover. Dermed blir Android 14, som skal slippes i 2021, trolig den siste iterasjonen som kjøres på XR20.»

Ytelsestester Slik presterte Nokia XR20 i våre ytelsestester: PCMark (Work 2.0): 7061 Passmark: 5459 Passmark CPU: 2372 Androbench (sekvensiell): 470 (sekvensiell les); 459 (sekvensiell skriv) Androbench (tilfeldig): 173,14 (tilfeldig les); 156.2 (tilfeldig skriv) 3DMark Wild Life Vulkan: 983 LinPack MFLOPS: 578

Når det gjelder ren ytelse, må du ikke vente deg noen mirakelnivåer, selv om vi merket at våre nettleserbaserte tester ga de beste resultatene for 5G-klare robuste mobiltelefoner så langt – den slo til og med vanlige Dimension 800-mobiler. Kan det komme av Android One? Lagringsytelsen var ikke så imponerende, der de tilfeldige og sekvensielle lesehastighetene var høydepunktene.

Batteriet er ganske stort sammenlignet med vanlige mobiltelefoner, men ikke når det gjelder de robuste variantene. Modeller med 8000 mAh, altså nesten det dobbelte, er vanlige. Men ren kapasitet betyr ikke alltid bedre batteritid, og her lover Android One å få ut det beste av hver eneste mAh gjennom smart batterioptimalisering.

Nokia hevder at den såkalte «3D-nanoteksturerte» baksiden gir bedre grep, men til forskjell fra Motorola Defys mer markerte ytterkanter og slankere skrog, ser denne modellen mer ut som en markedsføringsgimmick.

Skjermen var godt leselig i sollys, takket være en maksimal lysstyrke på 450 nits.

(Image credit: Future)

Burde du kjøpe Nokia XR20?

Kjøp den hvis …

… du er ute etter et anerkjent varemerke med garantert støtte etter kjøp

Et av de vanligste problemene med de fleste robuste mobiltelefonene på markedet, er mangelen på et langsiktig engasjement for sikkerhetsoppdateringer, noe mobiler som Ulefone, Doogee, Blackview eller Oukitel ennå ikke har tilbudt. Dessuten får du ett års garanti på skjermen, med gratis skjermbytte.

… du vil ha en ren Android-opplevelse

Android One er en åpenbaring for dem som ikke har testet det ut tidligere. Det byr på store forbedringer både kvalitativt og kvantitativt, med bekreftede OS-oppdateringer til Android 14 og den reneste formen av Android, i likhet med Googles egen Pixel-serie.

… du vil ha de høyeste nettverkshastighetene

XR20 benytter seg av et kraftig 5G-modem som dekker et stort antall bånd, noe som innebærer hastigheter over gjennomsnittet der 5G er tilgjengelig. Det støtter frittstående 5G-nettverk og private LTE-bånd, noe som gir høyere nedlastingshastigheter og lav latens.

… du vil ha en robust mobiltelefon uten det robuste utseendet

Nokias nyeste mobil er en solid enhet uten det typiske nyttepregede utseende som gjerne assosieres til beslektede enheter. Nokia var ivrige etter å løfte frem det faktum at selv om mobilen har businessfunksjoner (den er validert for Android Enterprise), er den like behagelig å bruke som en B2C-enhet.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil ha ekstra funksjoner

Ikke vent deg å få ekstra maskinvarefunksjoner av den typen enkelte andre tungvektere i samme prisklasse kan skilte med. Ulefone Armor 11T 5G koster for eksempel omtrent det samme, men leveres med et termisk FLIR-kamera, noe som er et utmerket gode for dem som er ute etter akkurat denne egenskapen.

… du vil kjøre to SIM-kort og ett minnekort

Du kan ikke kjøre to SIM-kort og ett minnekort samtidig på Nokia XR20. Det kan være et problem hvis du er en ivrig mobilbruker (når det gjelder lagring, altså, og ikke brukertid) og gjerne vil benytte to SIM-kort.