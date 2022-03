Test: iPhone SE (2022)

iPhone SE (2022) er raskere og har bedre tilkoblingsmuligheter enn forgjengeren, og har en pris som er den laveste for en 5G-mobil fra Apple. Men hvis du er på jakt etter en bedre iPhone-modell med større skjerm, bedre kameraer og mer moderne spesifikasjoner, er kanskje ikke nye SE noe for deg.

Kort sammendrag

Hvis du liker at iPhone både er rimelig og retro, kan 2022-utgaven av iPhone SE 2022 være noe for deg.

Den viderefører SE-seriens designspråk fra 2017 – året da Apple kom med iPhone 8. Dette designet ble grunnlaget for 2020-modellen SE 2, og er også blitt benyttet til den nye modellen.

I 2020 tok Apple chassiset fra 2017 og oppgraderte prosessoren til en A13 Bionic, kameraet på baksiden til en 12 MP og introduserte «monocular depth estimation», som forbedret fotografering i portrettmodus for kameraene foran og bak. Det var et snedig, AI-preget knep som fungerte godt til ansikter, men til lite annet.

Alt det du likte ved iPhone SE (2020) finner du også i iPhone SE (2022). Det er ikke gjort noen endringer med det slanke og lette skroget, det er ikke kommet med noe 3,5 mm lydutgang og Touch ID er ikke fjernet. Liquid Retina-skjermen er også uberørt. Kameraene – 12 MP på baksiden og 7 MP foran – er også de samme som før.

Forskjellen, og den spille faktisk en ganske vesentlig rolle, er den nye prosessoren A15 Bionic. Det er den samme du finner i Apples iPhone 13-serie. Dette er en kraftig mobilprosessor som i Geekbench-tester har beseiret Qualcomms nyeste modell Snapdragon 8 Gen 1 CPU.

Dette er massevis av kraft når vi snakker om en liten mobiltelefon med en skjerm på 4,7 tommer som ikke har en dybdesensor foran. A15 Bionic er likevel i stand til hva som helst, fra å gjøre opptak og redigere video i 4K og spille intense actionspill som Call of Duty og PUBG.

A15 er en mirokontroller (system on a chip), noe som innebærer at grafikkbehandlingen er integrert. Det gir i sin tur bedre bildegjengivelse. Selv om iPhone SE (2022) har det samme kameraet som forgjengeren, kan den kjøre timelapse under nattfotografering (noe som imidlertid krever et stativ).

Det er likevel uunngåelige begrensninger ved denne modellen sammenlignet med flaggskipene fra Apple. iPhone 13-modellene med A15 Bionic støtter den nye Cinematic-modusen i video, men noe slikt får du ikke tilgang til med nye iPhone SE.

Og når vi er inne på ting som mangler i denne nye mobilen, følger iPhone SE (2022) Apples nye innpakningsfilosofi. Man får ikke lenger med strømadapter eller ørepropper på kjøpet.

Fra et miljøperspektiv er dette fornuftig. Det er likevel uheldig at prisen steg da Apple kvittet seg med dette tilbehøret.

Batteritiden er på 12 timer, noe som ganske bra med tanke på den økte prosessorkraften og 5G-kapasiteten, men den er ikke i samme liga som telefonene i iPhone 13-familien.

Det er vanskelig å gi en helhjertet anbefaling av iPhone SE 2022, når du ved å betale bare litt mer kan få en iPhone 13 mini, som har en større, lysere og bedre Super Retina XDR OLED-skjerm, enda et kamera, Face ID og et friskere design. Du kan dessuten få tak i noen av de enklere modellene fra seriene iPhone 11 og iPhone 12 for tilsvarende beløp.

Uansett er det likevel noe sjarmerende ved utseendet og følelsen ved Apples aldrende iPhone-design. Og det å få all denne ytelsen til rett i overkant av fem tusen kroner er heller ikke noe å kimse av.

Apple kjenner sitt hengivne publikum, og vet at de kan sette prisnivået der de ønsker i visshet om at de ikke kommer til å måtte konkurrere med rimeligere Android-alternativer.

iPhone SE (2022) viderefører selvsikkert denne tradisjonen. Her er ikke noe av estetikken endret siden forrige generasjon, men i den nyeste modellen får man Apples nyeste mobilbrikke og oppdatert tilkoblingsteknologi. Så får du selv avgjøre om dette er tilstrekkelig for deg.

Men hvis du er ute etter en ny iPhone som både yter og koster mer, vil vi nok heller peke deg i retning av iPhone 13-serien, som består av iPhone 13 selv, iPhone 13 mini (SE-serien selger konstant bedre enn mini-modellene), iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max.

Pris og tilgjengelighet

Koster over 5000 kroner og er ikke den billigste iPhone-modellen som er kommet på markedet

iPhone SE 2022 ble lansert 8. mars 2022

Ble umiddelbart tilgjengelig i Norge

iPhone SE (2022) har gjort et lite prismessig sprang sammenlignet med forgjengeren. Fra lansering koster den rimeligste varianten 5290 kroner. Dette er uansett Apples rimeligste 5G-mobil. Den laveste prisen for iPhone 13 mini er i skrivende stund 7170 kroner, mens iPhone 12 mini kan fås fra 6370 kroner.

Men det er ganske frustrerende at Apple i 2022 velger å komme med en mobil der innstegsmodellen har en lagringsplass på bare 64 GB. Mobilen kan gjøre videoopptak i 4K ved 60 fps, og hvor skal man liksom gjøre av alle disse filene? Apples iPhone 13-serie har et minstemål på 128 GB, og det er den standarden Apple skulle ha lagt seg på her også. Man får heldigvis også versjoner av iPhone SE (2022) med lagringsplass på 128 GB og 256 GB. Modellen med 128 GB ligger på 5990 kroner ved lansering, mens sistnevnte har en veiledende pris på 7290 kroner.

Hvis du overveier å skaffe deg en iPhone SE 256 GB til denne prisen, kan du like godt begynne å vurdere noen av iPhone 13-modellene.

Forrige versjon av iPhone SE kostet ved lansering 4990 kroner for modellen med lagringsplass på 64 GB. Det at det koster litt mer når du får den nyeste prosessoren og 5G-tilkobling er helt greit. Du får ikke med deg ørepropper eller lader, men det er akkurat samme sak som med iPhone 13-serien. For den prisbevisste kan dette imidlertid være en skuffelse, ettersom dette ekstrautstyret må kjøpes separat.

Man kunne forhåndsbestille enheten fra 11. mars, mens butikkdatoen var satt til den 18. mars.

Design

Du har sett dette designet før

Fysisk Touch ID-knapp

Lettvektig med komfortabelt grep

Man har velkjent, og man har velkjent. Apples iPhone SE (2022) har et så godt innarbeidet utseende at vi vennet oss til den instinktivt – selv om vi vet at dette er et utseende som ikke en «in» for tiden.

Aluminiumsskroget er glatt og rent, og vår testmodell var levert i den glinsende fargevaløren Midnight. Den ser svart ut innendørs, men ute i sollyset skinner det blå igjennom.

Glasset på forsiden og baksiden har en behagelig jevn overflate, og det er nesten vanskelig å et enkeltstående lite vidvinkelkamera på 12 MP på baksiden i en tid der store kamerablokker florerer. Safirglasset som beskytter objektivet stikker bare én, kanskje to, millimeter ut fra bakplaten.

Rammen på 13,8 x 6,7 x 0,7 cm har nesten ikke kanter, og totalvekten er bare 144 gram. Enkelte klager fremdeles over de skarpe kantene på iPhone 13 og den nye Samsung Galaxy S22-serien, men her vil de ikke ha de samme innvendingene. Langs venstrekanten finner man volumknappene og en stilleknapp, mens man på den andre siden finner på-knappen og SIM-sporet (som også støtter eSIM). Nederst finner du høyttalerristene, mikrofonen og Lightning-porten.

På fronten har man den tilårskomne Liquid Retina-skjermen på 1344 x 750 piksler. Den ser i og for seg flott ut, men den blekner ved sammenligning med for eksempel den heldekkende 5,4-tommersskjermen på iPhone 13 mini, av typen Super Retina XDR OLED.

Over skjermen finner du et FaceTIme- og selfiekamera på 7 MP ved siden av en tynn og bred høyttalerrist.

Nederst finner vi vår gode, gamle venn hjemknappen med Touch ID. Vi har levd med knappeløse iPhone-modeller med Face ID så lenge at akkurat denne delen av tilvenningen ikke gikk helt sømløst for seg. Vi hadde glemt hvordan man bruker en telefon med hem-knapp, men det er som å sykle – den gamle vanen er snart nok gjenetablert. Det er riktig nok på tide at Touch ID-knappen avgår ved døden, men den føles faktisk god å trykke på, og den tjener hensikten godt på den nyeste versjonen av iPhone SE.

Uansett er Apples Touch ID en av de mest effektive biometriske autorisasjonsteknologiene vi har testet ut. Registrer fingeren én gang, og leseren vil kjenne den igjen, nesten uansett plassering.

iPhone SE (2022) er vann- og støvbestandig, med IP67-sertifisering. Vi var så uheldige å miste telefonen i vann, og den klarte seg godt.

Telefonen har ikke noe 3,5 mm lyduttak, men den har en ladeport av typen Lightning. Der kan man koblet til kablede ørepropper med denne typen tilkobling. Ørepropper får man dessverre ikke med på kjøpet, men telefonen fungerer ypperlig med trådløse AirPods, og det kan jo hende du har noen slike? I esken får man også en ladekabel av typen USB-C-til-Lightning.

Skjerm

4,7-tommers skjerm

Liten sammenlignet med andre samtidige modeller

Godt beskyttet

Hvis du oppgraderer fra en iPhone 5S, vil nok den 4,7-tommers skjermen til iPhone SE oppleves som en forbedring, men i en verden som florerer av monsterstore skjermer, kontrastforhold på 2 000 000:1 og adaptive oppdateringsfrekvenser, vil SE-modellens LCD-skjerm på 60 Hz oppleves som pinglete.

Men det virker ganske poengløst å sammenligne SE-skjermen med de beste skjermene på markedet. Vil du ha mer, må du betale mer, og det gjelder uansett merke og modell. Isolert betraktet tar skjermen seg imidlertid godt ut – over et bredt spekter av oppgaver som foto og video, websurfing, gaming og filmglaning.

Skjermen kan slite litt i direkte sollys, men innendørs er den god.

Jeg har sett iPhone 8-modeller gå i bakken og sprekke opp fortere enn du kan si «skjermbeskyttelse». Det er fort gjort å tro at iPhone SE, som deler mye av åtterens DNA, har de samme tilbøyelighetene, men det virker ikke slik.

Både fronten og baksiden til iPhone SE (2022) består av det samme glasset som du finner på alle iPhone 13-modellene. SE har dessverre ikke Apples Ceramic Shield-teknologi, så det er likevel fornuftig å skaffe seg et beskyttelsesdeksel.

Kameraer

Vidvinkelkamera på 12 MP tar nydelige bilder

Frontkameraet på 7 MP er heller ikke så verst

Takk til A15 Bionic

Telefonene våre er stort sett også kameraene våre i disse tider. Enhver mobil som ikke har gjort hjemmeleksene sine på dette feltet, er fort ute av dansen. Selv om iPhone SE (2022) bare er velsignet med to objektiver som er akkurat de samme som på SE 2020, klarer den å ta behagelige, virkelighetstro som ofte tar seg flott ut.

Kamerat på baksiden har et objektiv på 12 MP f/1,8 som nå har fått selskap av bildebehandlingen til A15 Bionic og som støttes av Smart HDR 4 og Deep Fusion (som vi første gang møtte med A13 Bionic).

Vi tok med telefonen ut på tur for å teste ut kameraene, og det var ikke bare bildekvaliteten som overrasket positivt, men også hastigheten. Her får man optisk bildestabilisering, noe som gjør at man ikke alltid må stå fullstendig i ro for p kunne ta gode bilder. Også videoopptakene får forresten hjelp av den optiske bildestabiliseringen.

I portrettmodus kan du skape en falsk blenderåpning for å kontrollere dybdeeffekten, slik at mer eller mindre av bakgrunnen blir uskarp. Vi er imidlertid en smule frustrert over at portrettmodusen på iPhone SE fremdeles er begrenset til mennesker. Dermed får du ikke tatt bokeh-bilder av hunder, planter eller ansiktsløse objekter.

Bilde 1 av 4 Apple iPhone SE 2022 – tester av Portrait Mode. Bilde 2 av 4 Bilde 3 av 4 Bilde 4 av 4

Kameraet støtter imidlertid alle de andre fotostilene man venter seg, inkludert panorama og tidshopp. Her er det også noe nytt som kalles Night Timelapse, noe som kan benyttes om man har et stativ. Man har dessverre ikke støtte for Apples vanlige nattmodus ved stillsfotografering.

På videofronten slår iPhone SE følge helt opp til 4K ved 60 fps. Opptakene ser bra ut på mobilskjermen, men det er helt klart at noe av oppløsningen går tapt med en skjermoppløsning på bare 1334 x 750 piksler.

Mobilen gjør også opptak i sakte film i 1080p ved 240 fps. Vi jaktet noen duer og fikk et utrolig filmatisk resultat.

Og når vi er inne på det filmatiske, får du dessverre ikke støtte for Apples Cinematic-modus, som hele iPhone 13-serien kan skilte med, selv om denne SE-modellen har en A15 Bionic-brikke innenbords.

Kvaliteten til portrettbildene som tas med kameraene bak og foran er bedre enn det vi opplevde med iPhone SE (2020). Nå henter kameraene frem små detaljer som hårstrå og klarer å separere dem fra den uskarpe bakgrunnen. Vi fant nærmest ingen avvik som kunne ødelegge helhetsinntrykket.

Alt i alt kan kameraet til denne mobilen i det prismessige mellomsjiktet konkurrere med bilder fra mobiler som koster flere tusenlapper mer.

Kameraeksempler

Bilde 1 av 12 Bilde 2 av 12 Bilde 3 av 12 Bilde 4 av 12 Bilde 5 av 12 Bilde 6 av 12 Bilde 7 av 12 Bilde 8 av 12 Bilde 9 av 12 Bilde 10 av 12 Bilde 11 av 12 Bilde 12 av 12

Ytelse og spesifikasjoner

iPhone 13-kraft i en mobil i mellomsjiktet

Energieffektiv prosessor

Bra med 5G

Apples fullstendige kontroll over produksjonsprosessen og komponentlinjene gjør det enkelt å hente et banebrytende element fra et av sine nyeste produkter og sømløst plassere det i et design som er kokt i hop for over tre år siden.

A15 Bionic er Apples kraftigste mobilprosessor, og det å plassere den i det slanke skroget til iPhone SE er som å montere rakettmotorer på en tråsykkel.

Og det er ikke en begrenset eller strupet versjon av denne brikken vi snakker om, heller. Geekbench 5-testene plasserer iPhone SE (2022) på like fot med A15 Bionic-brikken i iPhone 13 mini. Det er verdt å merke seg at mobilen nå har 4 GB RAM, noe som skal kunne løfte ytelsen en smule.

Det kan nesten sies så enkelt som at alt som er bra eller bedre med denne telefonen (videoopptak i 4K, gaming på konsollnivå og AI-forsterket foto) er nettopp bedre på grunn av A15 Bionic. Den presser mulighetenes grenser til det ytterste innenfor designet som stammer fra 2017.

Apple iPhone SE 2022 spiller Netflix over 5G. (Image credit: Future)

Med iPhone SE (2022) tar SE-serien steget inn i 5G-telefoniens verden. Her er det full guffe, uten ytelsesmessige begrensninger. Dermed kunne vi slå på Wifi, laste ned apper, spille flerspillerspill som Call of Duty og strømme HD-innhold fra Netflix uten vanskeligheter.

Slikt er såpass moro at vi nesten glemte at skjermen er så liten som bare 4,7 tommer.

Full 5G- dekning i Norge ligger fortsatt et lite stykke frem i tid, men alle de største byene og de tett befolkede områdene skal by på god dekning. I enkelte tilfeller kan altså nedlastingshastigheten være svært varierende.

Det er uansett ganske vilt å ha en rimelig mobiltelefon med så solide tilkoblingsmuligheter.

Batteritid

Batteriet skal klare seg det meste av dagen

Prosessorens effektivitet begrenser energitapet ved 5G-bruk

Trådløs lading er alltid kjærkomment

Selv om vi ikke helt vet størrelsen til batteriet i nye iPhone SE (Apple forteller aldri om batterienes mAh), er det nærliggende å tro at dette ikke er nevneverdig endret siden iPhone SE (2020). Men vi ventet oss at batteriet skulle tape seg fortere på grunn av den kraftige A15 Bionic-brikken og 5G-bruken.

Men selv da vi kjørte 5G-hele tiden og alltid drev med ulike aktiviteter på tvers av en lang rekke funksjoner, fikk vi klemt ut 12 timers batteritid. Apple hevder at den skal klare 15 timer med videoavspilling (ikke strømming), og det er en påstand vi kan tro på.

Når det er tid for opplading, kan dette gjennomføres ved hjelp av den medfølgende kabelen ved 18 W (men du må finne en egen USB-C-adapter) eller ved å legge mobilen på en Qi-kompatibel ladeplate. Mobilen støtter dessverre ikke Apples nye MagSafe-ladere.

Burde jeg kjøpe iPhone SE (2022)?

Kjøp den hvis ...

Du vil ha en moderne prosessor og 5G

Dette er en 5G-mobil som ikke mangler ytelse eller tilkoblingsevne.

Du misliker forandringer

Dette er et klassisk design som holder seg godt. Selv Touch ID er som et gjensyn med en gammel venn. Teknologien virker heller ikke utdatert. Touch ID er fremdeles en ypperlig oppfinnelse.

Du trives ikke med store mobiler

Dette er ikke bare Apples slankeste mobiltelefon. Den veier omtrent det samme som iPhone 13 mini, men har ikke de skarpe kantene. Vi digger grepet om denne enheten.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil ha en super skjerm

iPhone SE (2022) har en gammeldags skjerm på 4,7 tommer. Den er for liten og den sliter i direkte sollys. Hvis du vil ha noe stort og saftig, er dette absolutt ikke noe for deg.

Du vil ha berøringsfri opplåsing

Touch ID innebærer at du må plassere fingeren på en knapp for å låse opp mobilen. Hvis du heller vil ha Face ID, kan du jo ta en titt på iPhone 11?

Du vil ha flere kameralinser

Denne mobilen tar gode bilder, men mulighetene er begrenset. Ingen zoom, ingen ultravidvinkel og ikke noen bilder av hunden din i portrettmodus.