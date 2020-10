Hvis du er på jakt etter en tilbudspris på en glinsende ny Apple-mobil, vil vår ukentlige oversikt over de beste iPhone-tilbudene være midt i blinken for deg. Ikke nok med at vi har samlet de beste tilbudene fra ulike forhandlere, men vi har også lagt inn en direkte prissammenligning med informasjon om hver enkelt enhet. Da er det lettere å bestemme seg.

Det er også en spennende tid for å jakte på iPhone-tilbud. Neste uke venter vi oss flere nyheter om den lenge etterlengtede iPhone 12, og da tror vi det også kommer prisinformasjon. Da forventer vi også nedsatte priser på de (nå) eldre modellene, men vi venter i spenning på hvordan dette vil utvikle seg. Uansett finnes det allerede mange flotte tilbud på enheter som den budsjettvennlige iPhone SE 2020 og den førsteklasses iPhone 11 Pro.

Ettersom Apple har en så etablert posisjon i mobilmarkedet, er deres enheter ofte høyere priset en Android-konkurrentene. Likevel er det fullt mulig å finne gode iPhone-tilbud hvis du vet hvor du skal lete og er villig til å gjøre litt fotarbeid.

Ettersom vi har anstrengt oss for å finne de beste tilbudene, slipper du denne anstrengelsen. Nedenfor finner du de beste tilbudene denne uken, i tillegg til egne bokser med fakta om de ulike iPhone-modellene. Lengre ned finner du også en hendig sammenligningstabell med tilbud fra alle de største forhandlerne, sammen med noen tips for hvordan du skal sikre deg det beste tilbudet.

Beste tilbud og priser på iPhone i oktober 2020

Gjør om den du har til den du heller vil ha. Spar store penger med Apple trade-in.

Hvilket iPhone-tilbud passer best for meg?

Generelt best: iPhone 11

iPhone 11 Mest kraftig: iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max Beste billige iPhone: iPhone SE

iPhone SE Også mye for pengene: iPhone XR

iPhone XR Beste eldre iPhone: iPhone 7

iPhone 11 & 11 Pro – tilbud

Apple iPhone 11 Pro: spar 2000 kr. med abonnement fra ICE

Er du ute etter et godt tilbud på Apples førsteklasses iPhone 11 Pro, kan du spare rundt 1700 kroner i nettbutikken til ICE. For 12 GB-abonnement betaler du bare kr. 349,- i måneden.Se tilbud

Apple iPhone 11: alltid ny mobil med Svitsj for kr. 419,- i måneden

Med Telias Svitsj-ordning har du alltid ny mobil. Du kan bytte telefon etter 12 måneder. Ordningen krever at du binder deg til et 24-måneders abonnement fra Telia.Se tilbud

Apple iPhone 11: Spar inntil kr. 3035,- med Apple trade-in

Apple er ikke kjent for sine store prisavslag, men innbytteprogrammet deres er overraskende gunstig. Ved innbytte av mobiltelefon kan du få et avslag på en nyere modell på inntil kr. 3035,- Se tilbud

Apples nyeste flaggskip (Image credit: Apple) OS: iOS 13 | Skjerm: 6,1 tommer | Oppløsning: 828 x 1792 | Minne: 4 GB RAm | Vekt: 194 g | Mål: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm |Lagring: 64/128/256 GB | Batteri: 3110 mAh | Baksidekamera: 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP

iPhone 11-serien er fremdeles Apples nyeste flaggskipmodeller, og dermed erobrer de førsteplassen på listen over de beste iPhone-modellene du får tak i.

Standardmodellen av iPhone 11 kostet i Norge kr. 8545,-, noe som egentlig er overraskende lite for en ny iPhone, og prisen passet ypperlig for de fleste. På innsiden finner du noen små, men viktige oppgraderinger fra forgjengeren iPhone XS, nemlig et større batteri, en kraftigere prosessor og et dobbelt kamera.

iPhone 11 Pro og 11 Pro Max er enda kraftigere, og favoritter for iherdige mobilbrukere. Noe som er interessant, er at iPhone 11 Pro er den minste av de tre, mens 11 Pro Max er som et lite nettbrett, slik du venter deg av de dyrest modellene. Begge disse modellene har tre kameraer på baksiden, i motsetning til standardmodellen av iPhone 11, som har to. Dessuten har de oppgraderte OLED-skjerme. Disse oppgraderingene koster imidlertid. For iPhone 11 Pro må du fremdeles ut med over 10 000 kroner, og 11 Pro Max koster deg et par tusenlapper til.

Vil du lese mer, kan du sjekke ut våre tester av iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.



iPhone SE deals

Apple iPhone SE: spar kr 2200,- med et abonnement fra ICE

ICE-butikkene har bursdag, og gir deg et godt tilbud der du sparer 2200 kroner ved kjøp av Apple iPhone SE med et abonnement med 12 måneders binding. Tilbudet gjelder ut 11. oktober.Se tilbud

Apple iPhone SE: spar kr 1500,- ved innbytte hos Apple

Apple er ikke kjent for sine store prisavslag, men innbytteprogrammet deres er overraskende gunstig. Ved innbytte av mobiltelefon kan du få et avslag på en Apple iPhone SE på inntil kr. 1500,-

Se tilbud

Apples nyeste billigtelefon (Image credit: Apple) OS: iOS 13 | Skjerm: 4,7 tommer | Oppløsning: 750 x 1334 | Minne: 3 GB RAM | Vekt: 148 g | Mål: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm | Lagring: 64/128/256 GB | Batteri: 1821 mAh | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

iPhone SE er fremdeles temmelig ny. Dette er andre generasjon av Apples svært populære billigtelefoner. Apple har ikke vært kjent for å di deg mye til en billig penge, for dette har jo vært domenet til de beste Android-telefonene, men med iPhone SE får du en rimelig kraftpakke av en telefon med oppdaterte komponenter.

Den kraftige A13 Bionic-brkken gir denne iPhone-modellen kapasitet til videoopptak i 4K, en ny portrettmodus, støtte for trådløs opplading og en god, gammeldags fingeravtrykksleser.

Apple har holdt kostnadene for denne enheten nede ved å benytte det gamle iPhone 8-skroget, skjære ned til bare én kameralinse og slanke batteriet. Denne nedskaleringen fungerer godt for de fleste brukere. Du får naturligvis fremdeles den kraftfulle prosessoren, og takket være alle disse besparelsene ble telefonen lansert med en pris på bare kr. 5490,-.

Vil du vite mer om denne fantastiske, rimelige iPhone-modellen? Vi har tatt den grundig for oss i vår test av iPhone SE (2020).



iPhone XR – tilbud

Apple iPhone XR: 379,- i måneden med Svitsj

Med Svitsj hos Telia betaler du bare 379,- i måneden for en iPhone XR. Det forutsetter at du binder deg til et abonnement hos Telia. Du kan bytte ut telefonen hvis du vil etter 12 måneder.Se tilbud

Apple iPhone XR: spar kr 1285,- ved innbytte hos Apple

Apple er ikke kjent for sine store prisavslag, men innbytteprogrammet deres er overraskende gunstig. Ved innbytte av mobiltelefon kan du få et avslag på en Apple iPhone XR på inntil kr. 1285,-



Se tilbud

En annen gunstig priset telefon (Image credit: Apple) OS: iOS 12 | Skjerm: 6,1 tommer | Oppløsning: 828 x 1792 | Minne: 3 GB RAM | Vekt: 194 g | Mål: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | Lagring: 64/128/256 GB | Batteri: 2942 mAh | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

iPhone XR var Apples nyeste rimelige modell før iPhone SE ble lansert og erobret tronen som beste billige iPhone. Det betyr likevel ikke at du skal avskrive XR, for dette er en mobil som gir deg en glimrende balanse mellom funksjoner, spesifikasjoner og pris – særlig nå som den har fått litt konkurranse.

I 2018 ble denne enheten lansert for kr. 8690,-, men nå er grunnprisen nede i kr. 6490, og du kan komme enda lavere med ulike pakke- og abonnementstilbud, litt avhengig av hvilken kapasitet du er ute etter.

Om du foretrekker iPhone XR eller nye iPhone SE er et subjektivt anliggende. iPhone XR har et mer moderne design uten ytterkanter, mens iPhone SE har et eldre skrog, men kraftigere komponenter, og finnes i noen foskjellige farger. Med XR får du enda flere å velge mellom.

Vil du vite mer? Her er vår test av iPhone XR.

iPhone XS – tilbud

Apple iPhone XS: Gjør store besparelser på pent brukte enheter fra Returhuset

Trenger du ikke en helt ny telefon? Gjør det ikke noe at den er pent brukt og tatt godt vare på. Da burde du sjekke ut tilbudene hos Returhuset.

Se tilbud

Apple iPhone XS: spar kr 1570,- ved innbytte hos Apple

Apple er ikke kjent for sine store prisavslag, men innbytteprogrammet deres er overraskende gunstig. Ved innbytte av mobiltelefon kan du få et avslag på en Apple iPhone XS på inntil kr. 1570,-



Se tilbud

Eldre, men fremdeles utmerket (Image credit: Apple) OS: iOS 12 | Skjerm: 5,8 tommer | Oppløsning: 1125 x 2436 | Minne: 4 GB RAM | Vekt: 177 g | Mål: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | Lagring: 64/256/512 GB | Batteri: 2658 mAh | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

iPhone XS var forrige generasjon av Apples flaggskip. Den var langt mer førsteklasses enn XR, og en vesentlig forbedring fra forgjengeren iPhone X. Selv om iPhone 11 Pro virkelig har overgått XS som iPhone-entusiastenes favoritt, får du likevel en rekke toppspesifikasjoner her. Og nå som dette ikke lenger er toppmodellen, ser vi også at prisen synker.

iPhone XS ble lansert med den heftige prisen 13 290,-, og man får den nå så lavt som for 7490,-, og det kan også dukke opp enda gunstigere tilbud. Merk deg at iPhone XS har et godt kamera, en kraftig A12 Bionic-brikke, OLED skjerm og et batteri på 2658 mAh. Dette er spesifikasjoner som fremdeles kan utfordre nye modeller fra Apple og Samsung. Hvis du heller velger den dyrere iPhone XS Max, får du enda mer kraft, men til en merkbart høyere pris.

Er du interessert i å vite mer, kan du gjerne lese våre tester av iPhone XS og iPhone XS Max.



Tilbud på eldre iPhone-modeller

Apple iPhone 7 Plus: 3990,- fra Netonnet

Hos Netonnet får du Apple iPhone 7 Plus med dobbeltkamera og 4K-video til bare kr. 3990,-. iPhone 7 Plus er den første iPhonen som ble utstyrt med stereohøyttalere.Se tilbud

Apple iPhone 8 Plus: 7899,- fra Lys & Duppeditter

Hos Lys & Duppeditter får du dette tilbudet på Apple iPhone 8 Plus, en telefon som fremdeles tar seg usedvanlig godt ut.

Se tilbud

Sammenlign alle iPhone-tilbud

iPhone XS

(Image credit: Future)

Når kommer den neste iPhone-modellen på markedet?

Den foreløpig nyeste serien med iPhone-modeller – 11, 11 Pro og 11 Pro Max – gjør at Apple holder tritt med konkurrentene. Nå er nummer 12 like om hjørnet. iPhone 12 ventes å koste noe mer enn nummer 11, og den ser også ut til å få 5G-kapasitet.

Har Apple noen 5G-tilbud?

Ikke ennå. iPhone 12 blir den første 5G-telefonen fra Apple, og det er ennå en god stund til disse modellene kan selges til nedsatte priser.

Hva med oppussede iPhone-modeller?

Er du ute etter en billig iPhone? En brukt modell som er blitt oppfrisket kan være noe for deg. Her kan du gjøre store besparelser. alt fra iPhone XS Max til iPhone 6S kan finnes i pent brukt stand.

Istandsatte iPhone-modeller preges av et stigma. Mange ser for seg en telefon preget av fingeravtrykk og riper. Imidlertid er dette sjelden tilfellet med istandsatte telefoner. De fleste slike telefoner leveres dessuten med garanti.

Hva er det beste iPhone-tilbudet akkurat nå?

Dette er faktisk et subjektivt spørsmål, og det avhenger helt av hva hva du ønsker deg av telefonen og abonnementet. Uansett er det enkelte modeller som utpeker seg på flere områder.

iPhone 11 Pro Max: Inntil videre er dette Apples største og kraftigste telefon. Hvis du har penger å avse, vil dette være den beste modellen. Den har størst batteri, størst skjerm og vil gi deg en strålende brukeropplevelse.

iPhone 11: Akkurat som den eldre iPhone XR har iPhone 11 bare ett mål: å gi den spesifikasjoner i toppklassen til en lavere pris. For de fleste brukerne vil dette være et godt valg, slik at man ligger unna Pro Max og dens voldsomme prislapp.

iPhone SE: Dette er telefonen for deg som er ute etter en billig iPhone. iPhone Se kom på markedet i 2020, og har arvet designet fra iPhone 8 og fylt det med nyere teknologi og kraftigere spesifikasjoner. Her får du 4K-video, A13 Bionic-brikken fra iPhone 11 og mye mer snadder.

iPhone XS: Det begynner å bli en stund siden denne ble lansert, men iPhone XS gir deg mye av det du får i Apples nyere modeller, bare til en rimeligere pris.

iPhone XR: Her gjelder det samme som med iPhone XS. Den er billigere enn iPhone 11, men likevel et godt valg. Den har også større batteri enn iPhone XS, noe som gir deg større spillerom i løpet av dagen.

Når er det best å slå til på iPhone-tilbud?

Som med flere av de andre spørsmålene her, er det ikke noe eksakt svar, men det er enkelte perioder man ofte får gunstigere priser på Apple-telefoner.

– Nye lanseringer: Som med alle andre mobiler, er det slik at når en ny iPhone blir lansert, vil andre enheter fra Apple falle i pris. Nå som iPhone 12 lanseres, kan det være lurt å slå til.

– Black Friday: Det årlige megasalget Black Friday kan være den perfekte muligheten til å sikre seg et godt iPhone-tilbud. Hvert år synker prisene på dette tidspunktet, i slutten av november, og da kan det være lurt å benytte anledningen.

– Når som helst: Realistisk sett finnes det egentlig ikke noe perfekt tidspunkt å skaffe seg en iPhone på. Det finnes hele tiden gode kjøpsmuligheter, og du må bare gripe tak i dem i farten.

Burde jeg slå til på et iPhone 11- eller iPhone 11 Pro tilbud?

Nå som iPhone 12 lanseres, kan det være lurt å vente litt, slik at prisen på iPhone 11-modellene blir satt ned. Alle de tre enhetene – iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max – vil, som vanlig, få nedsatte priser når det er kommet en ny generasjon på iPhone-tronen.

Hva er den billigste iPhone-modellen?

Akkurat nå er den billigste iPhone-modellen 2020-utgivelsen iPhone SE. Det er riktig at både nummer 6 og 7 kan fås til lave priser, men når det gjelder hva du får for pengene, vil iPhone SE være det klart beste valget.