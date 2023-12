Supertilbud på TV: Spar 27 000 kroner ved kjøp av TVen LG 77" G3 4K OLED evo (2023)

Markedets beste TVer Her finner du vår guide over de beste TVene på markedet – med de fremste modellene fra de ledende produsentene.

LG G3 har tatt steget til et nytt nivå med introduksjonen av lysere OLED TV-teknologi som øker kontrasten for å skape et fantastisk bilde. Sammen med fenomenal spillytelse og førsteklasses design, beviser G3 at det fortsatt er liv i tradisjonell OLED-teknologi. G3 har siden lanseringen hatt en pris som har virket avskrekkende for de fleste forbrukere.

Nå er prisen på seriens 77-tommer nesten halvert, og du kan spare 27 000 kroner. Ta en titt på dette tilbudet nedenfor!

Suverent tilbud

Nytt lägsta pris LG 77" G3 4K OLED evo (2023) | 59 990,- 32 990,- hos Elkjøp

Spar 27 000 kroner: OLED evo G3, LGs mest lyssterke OLED TV med Dolby Vision og Dolby Atmos. Det unike integrerte veggfestet gjør at TV-en blir som ett med veggen.