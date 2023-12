Trenger du fortsatt å kjøpe julegaver? Her er gavene som kan leveres umiddelbart!

Xbox Game Pass | fra 99,- i måneden | Xbox

Xbox Game Pass kan bestilles direkte fra Xbox-nettstedet. Prisene starter på 99 kroner per måned for et standard årsabonnement (første måned 10 kroner) for konsoll eller PC.

Du kan også gjøre en spiller ekstra glad hvis du investerer i Xbox All Access. Her får du en spillkonsoll og to års full tilgang til Xbox Game Pass Ultimate for fra 289 kroner per måned.