Black Friday-tilbud: Få 2 000 kroners rabatt på robotstøvsugeren Dreame L10 Ultra

Nå har årets Black Friday-salg tatt av, og det betyr at forhandlere offisielt slipper noen av sine beste rabatter og tilbud. Vi har allerede sett en haug med gode rabatter dukker opp.

Et av merkene som har kommet med gode rabatter er Dreame, som er kjent for sine suverene robotstøvsugere i flere forskjellige prisklasser. Vi i TechRadar har testet deres robotstøvsugere i flere år og du finner noen av deres nyeste modeller i vår toppliste over de beste robotstøvsugerne.

Under årets Black Friday er det faktisk en av deres beste modeller som fikk en skikkelig fin rabatt – nemlig Dreame L10 Ultra. Dette er en luksus-robotstøvsuger som både mopper og støvsuger, og er vanligvis ganske dyr. Men takket være en hyggelig Black Friday-deal fra Dreame kan du skaffe deg denne med en rabatt på nesten 2000 kroner! Du kan sjekke ut tilbudet nedenfor og klikke deg videre til en forhandler hvis du vil ta skrittet fullt ut.

Black Friday 2023: Superdeal på Dreame L10 Ultra