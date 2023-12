Julegaver: De sikre valgene i 2023

Her er våre beste julegaveideer for 2023 til hele familien!

Julegaver. På denne tiden av året kreves det at man ser inn i krystallkulen, og det er alltid vanskelig.

Vi lurer på om de ettertraktede spillkonsollene – PS5 og Xbox Series X – vil gjøre seg godt under treet? Apple har også kommet ut med en mengde nye produkter, inkludert iPhone 15, og Samsungs nyeste mobiler har fått gunstigere priser i løpet av året. Men hvis budsjettet ikke strekker seg så langt og du ser etter litt billigere alternativer, er det god grunn til å merke seg våre tips til julegaver.

Vi har satt sammen en liste med tips til flotte dingser som du kan kjøpe til dine kjære i julegaver. De dekker alle typer budsjetter og dekker mange forskjellige kategorier, slik at du kan finne den perfekte julegaven til alle du gir i gave til i år. Fra førsteklasses lydutstyr til kameraer, smartskjermer og nettbrett – her er det noe for enhver smak

Julegave til gameren: Spillkonsoll

Julegave: Xbox Series S og X (Image credit: Microsoft)

Hvis du har budsjett til det, er spillkonsoller som Microsoft Xbox Series S eller X eller Sonys PlayStation 5 en garantert hit på julaften for alle gamere.

Xbox Series X er en virkelig kraftig spillkonsoll med 8x Zen 2-kjerner på 3,8 GHz, 16 GB GDDR6-minne og en tilpasset RDNA 2 AMD GPU som gir 12 TFLOP-er med prosessorkraft. Xbox Series X-funksjoner inkluderer ray tracing, en superrask SSD og potensielle 8K-funksjoner, samtidig som den er bakoverkompatibel med fire generasjoner Xbox-spill.

PS5 skiller seg ut ved nesten fullstendig å ha fjernet lastetider og en revolusjonerende kontroller som gir en helt ny spillopplevelse.

Høsten 2023 kom PS5 Slim, som er en enda slankere utgave av Sonys nyeste spillkonsoll.

Julegave til den aktive: Smartklokke

Julegave: Apple Watch 9 (Image credit: Apple )

Smartklokker er alltid populære julegaver, og 2023 vil sannsynligvis ikke være noe unntak, spesielt gitt at Apple tidligere i år lanserte sin splitter nye Apple Watch 9, som garantert vil bli en hit på julaften, med dens forbedrede gestkontroller. For enkelte er det kanskje likevel bedre å kjøpe en Apple Watch 8. Vil du virkelig trå til, kan en Apple Watch Ultra 2 være et supert valg.

Hvis den nye Apple Watch 9 er litt for dyr for budsjettet ditt, kan du sjekke ut den billigere Apple Watch SE 2 eller noen av de eldre modellene.

Julegave til den aktive: Aktivitetsarmbånd

Julegave: Fitbit Charge 6 (Image credit: Fitbit)

For aktive mennesker er et aktivitetsarmbånd blant de beste julegavene du kan kjøpe. Og her er Fitbit et av de beste merkene. Toppmodellen er Fitbit Charge 6, som garantert vil høste jubel under treet.

Utseendemessig har Fitbit Charge 6 fått en oppdatering for å se enda mer stilig og strømlinjeformet ut sammenlignet med forgjengeren. Fitbit Charge 6 er superbehagelig å ha på og er en virkelig god allround treningsenhet.

Hvis Fitbit Charge 6 er litt for dyr, anbefaler vi at du sjekker ut en av de eldre modellene som er tilgjengelig for mindre. Fitbit Charge 5 er blant annet også et veldig bra aktivitetsarmbånd, selv om det er litt eldre.

Julegave til tenåringen: Hodetelefoner

Julegave Sony WH-1000XM5 (Image credit: Sony)

Kjenner du noen som elsker musikk? Da er Sony WH-1000XM5 en strålende julegave hvis budsjettet tillater det. Det er den nyeste toppmodellen fra Sony og vil garantert gjøre alle musikkelskere virkelig glade på julaften.

Sony WH-1000XM5 har eksepsjonell støyreduksjon og overraskende god lydkvalitet – alt i en komfortabel og lett design. Her har Sony også oppdatert designet slik at de ser mer tidsriktige ut. WH-1000XM5 har fått tittelen som beste hodetelefoner i 2023.

Ser du etter noen billigere hodetelefoner kan vi anbefale forgjengeren i serien på det varmeste: Sony WH-1000XM4 er også virkelig gode hodetelefoner.

Julegave til besteforeldre: Nettbrett

Julegave: Samsung Galaxy Tab S9 (Image credit: @OnLeaks / MediaPeanut)

Et litt enklere nettbrett er en utmerket julegave til besteforeldre, som lar dem slappe av i sofaen før middagsluren eller på kvelden før sengetid med litt serier, bilder, nettsurfing eller enkle spill.

Samsung Galaxy Tab-serien er stilige og gode nettbrett i god kvalitet og et lekkert design. Konstruksjonen består hovedsakelig av glass og metall.

Du må betale svært lite for et godt bygget nettbrett laget av gode materialer, med god skjerm og mulighet for å utvide minnet med et micro-SD-kort. Samtidig har du muligheten til å gå på nett hele tiden, noe som er superpraktisk, f.eks. når du er på hytta eller på stranda.